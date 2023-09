PP y Ciudadanos se limitan a criticar la negociación de Sánchez y Puigdemont durante el debate clave de la UE

Competitividad, los retos de la ampliación, el Pacto Verde, la relación con China... Son algunos de los temas que se han abordado en el Parlamento Europeo durante el debate sobre el estado de la UE, una cita clave marcada en rojo en el calendario europeo cada año. Pero los representantes españoles de PP y Ciudadanos han obviado todos esos asuntos durante sus correspondientes intervenciones y se han limitado, una vez más, a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, por la negociación iniciada por PSOE y Sumar con Junts, el partido de Carles Puigdemont, que en esta ocasión ha acudido al Pleno en Estrasburgo.

“Coincido con usted en los desafíos que tenemos por delante y tiene nuestro apoyo, pero hoy debo hablar de la gravedad de lo que sucede en España”, le ha dicho la portavoz del PP, Dolors Montserrat, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A partir de ahí se ha limitado a hablar de la situación política en España empezando por reprochar a Sánchez que haya suspendido su intervención en la Eurocámara con motivo de la presidencia rotatoria de la UE bajo la premisa de “respetar” el proceso de investidura -fallida- de Alberto Núñez Feijóo.

“Es insólito e inadmisible”, ha dicho la eurodiputada conservadora, que ha asegurado que lo hace por “su interés de poder”. “No quiere que se vea en público lo que negocia en privado, no quiere coincidir con Puigdemont, un prófugo de la justicia que esta aquí y que le exige una amnistía a cambio de hacerle presidente”, ha dicho ante los más de 700 eurodiputados de otras 26 nacionalidades que, como ha recordado ella misma, levantaron la inmunidad del expresidente catalán.

Montserrat ha seguido criticando la amnistía que Junts ha planteado a Sánchez como “condición previa” para la investidura. “Una amnistía supone negar la existencia de delitos y fulminar la separación de poderes. no tiene cabida y vulnera nuestro estado de derecho. El Partido Popular Europeo no va a callar mientras el presidente de mi país pretende ceder ante este ataque al estado de derecho”, ha aseverado Montserrta que ha enviado el mensaje a sus colegas de que “el precio de la derrota de Sánchez” en las urnas “no puede ser la humillación de España”.

Lo mismo ha hecho el eurodiputada de Ciudadanos Adrián Vázquez. “No hay estado de la UE si no hay estado de derecho”, ha dicho antes de comparar la situación de España con la de Hungría y Polonia, que tienen incluso fondos paralizados por la situación democrática en el país. Vázquez ha criticado que el Gobierno “nombra a dedo” a la Fiscalía General del Estado y le ha acusado del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. También ha recriminado que se esté “negociando la impunidad” y de que se concedan “indultos a cambio de votos”. “Le pido que escuche la llamada de SOS de millones de españoles. Después no podrá decir que no le hemos avisado”, ha advertido a Von der Leyen.

El jefe de la delegación socialista española, Javier Moreno, les ha recordado que estaban en el debate sobre el estado de la UE y no sobre el “estado desastroso de sus líderes” antes de su intervención. La jefa del Grupo de los Socialistas y Demócratas, la española Iratxe García, que en su caso tenía turno de réplica, también se ha pronunciado ante las “afirmaciones preocupantes”: “La mejor manera de defender el estado de derecho es asumir los resultados democráticos que emanan de la urnas. No pone en peligro la unidad de un país un Gobierno que avanza por el progreso social , la creación de empleo, que sube las pensiones, y abre el diálogo y la convivencia”.

“Quien rompe y pone en peligro la unidad de un país es quien avala o plantea una rebelión ciudadana contra los resultados de las urnas”, ha dicho sobre el llamamiento de José María Aznar y el seguidismo del PP convocando una protesta contra la amnistía.

El eurodiputado de Junts Toni Comín también ha aprovechado su intervención para hablar de la “negociación” que se ha abierto con el Gobierno de España. “De esta depende también la estabilidad de Europa”, ha asegurado el parlamentario, que ha apostado por el derecho a la autodeterminación como la solución “estable y duradera” para el conflicto.