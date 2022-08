El PP dice ahora que quiere hablar con el Gobierno tras su voto en contra del decreto de ahorro energético

Los reproches entre el Gobierno y el principal partido de la oposición han continuado este viernes después de que el Congreso convalidara el decreto de ahorro energético gracias a sus socios de investidura y a pesar de la negativa del PP. Mientras este último asegura ahora que está dispuesto a negociar con el Ejecutivo en temas de Estado, siempre y cuando no tiren sus propuestas “al cubo de la basura”, el Gobierno remarca que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ejerce una “oposición tóxica”.

Tras los insultos y descalificaciones dirigidos por el PP al Gobierno en el Pleno del jueves, la dirección popular ha sostenido este viernes que quiere retomar los contactos con el Ejecutivo. “Ya le digo yo que encantado y cuanto antes para hablar de temas importantes, pero el Gobierno no quiere, no puede, no le dejan sus socios, esta es la realidad”, ha señalado en Telecinco el coordinador general y el vicesecretario de Organización del PP, Elías Bendodo, al ser preguntado si Feijóo va a llamar a Sánchez para reanudar el contacto.

En abril Feijóo se reunió con Sánchez en Moncloa al poco de ser nombrado líder del PP y, según Bendodo, le mostró su “compromiso” como partido de Estado para avanzar en pactos para la justicia, la energía, la Constitución o la seguridad nacional. “Ninguno ha sido escuchado”, ha lamentado.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha deseado, por su parte, que las nuevas propuestas que su partido va a trasladar al Gobierno “tengan más éxito” que “todas las anteriores”, ya que éstas, a su juicio, “han ido al cubo de la basura sin ni siquiera haberlas mirado”.

En una entrevista en esRadio, Tellado ha dicho además que su partido prepara un documento técnico con propuestas concretas en materia de ahorro energético, que darán a conocer en las próximas semanas, centrado en “cómo abaratar la factura de la luz a las familias, las empresas y garantizar el suministro”. Ese es “el debate real”, ha destacado.

“Contra el sentido común”

Tras las declaraciones de Bendodo y Tellado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado al PP como una “oposición tóxica” que se sitúa “contra el sentido común y contra los ciudadanos” por votar 'no' al paquete de medidas de ahorro energético que también incluían ayudas al trasporte o mejora en las becas.

Bolaños también ha desmentido las acusaciones de los populares sobre la falta de interés del Ejecutivo por dialogar y llegar a acuerdos: “Antes de aprobar el decreto nos reunimos dos veces con todos los grupos parlamentarios y estaba en la mesa el PP. Me llama la atención que digan que no nos hemos reunido. En esas reuniones Ribera pidió que nos hicieran propuestas y les voy a decir las que hizo el PP: cero propuestas”, ha asegurado el ministro.

El titular de Presidencia ha admitido que el Gobierno ya trabaja en un nuevo Plan de Contingencia de cara al invierno, para el que afirma que se tendrán en cuenta todas las propuestas. “Vamos a trabajar y implementar un paquete de medidas que seguro que será contundente, eficaz y de sentido común. En otros países europeos se están aplicando las mismas medidas y no pasa nada, pero allí no hay una oposición tan tóxica como tenemos nosotros. Aquí el PP hace una oposición de tierra quemada”, ha concluido.