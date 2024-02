El PP insiste en cambiar el sistema de elección de vocales para renovar el Poder Judicial pese al criterio de Bruselas

Segunda reunión sin acuerdo entre el PSOE y el PP en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial con la intermediación de la Comisión Europea. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha reiterado que su partido exige cambiar el sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ para avenirse a desbloquear el órgano, en funciones desde hace más de cincos años. Y eso que tras la primera cita, celebrada a finales de enero, el Ejecutivo comunitario recordó que primero hay que renovar el órgano “e inmediatamente después” cambiar la norma.

Así lo ha expuesto a los medios de comunicación tras su encuentro tripartito con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. Pons ha asegurado que la cita “ha vuelto a ser insuficiente”. “Tendremos que volver a vernos, como mínimo, otra vez”, ha apuntado, para anticipar que se volverán a reunir la primera quincena de marzo. “Avanzamos muy lentamente”, ha dicho. “Demasiado lentamente”, ha añadido.

Pons ha asegurado, además, que no se están produciendo reuniones al margen de las que se producen con la mediación de Reynders. Y ha deslizado que el final anticipado del mandato de Reynders (quien se postulará para presidir el Consejo de Europa y dimitirá en marzo o finales de abril, precisamente) no supone que se termine la negociación. “Si el comisario termina su mandato, estoy convencido que la presidenta, Ursula Von der Leyen, designará a otro comisario para ocupar el puesto”, ha dicho. No obstante, la Comisión Europea aceptó llevar a cabo una mediación a la que daba un plazo de dos meses, que vencen a finales de marzo.

La respuesta ha llegado por parte de Bolaños minutos después. El dirigente socialista ha señalado que “la propia Comisión dijo que contábamos con un plazo de dos meses”. “Es un plazo más que razonable para hablar, discutir, acercarnos y acabar renovando” el Consejo, ha añadido. Preguntado por la posibilidad de que el PP quiera evitar la renovación y alargar las negociaciones, Bolaños ha dicho: “Ya no es tiempo de excusas, de retrasos ni de dilaciones. Hay que renovar ya”.

Bolaños ha asegurado que la posición del PSOE sigue siendo la misma: primero renovar el Poder Judicial y después proceder a buscar un cambio del modelo. “Hay que renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y acto seguido, inmediatamente después, iniciar un proceso para mejorar el modelo en la medida de lo posible. Creo que esta es la posición que ha ya afirmado la propia Comisión Europea”, ha aseverado Bolaños.

Esa posición es la que recogen los informes sobre el estado de derecho que elabora la Comisión Europea y que señalan el bloqueo de la justicia como uno de los grandes problemas de la justicia española. También fue lo que recordó en un comunicado tras la primera cita de la mediación. En el brevísimo texto que, en esta ocasión, ha difundido el gobierno comunitario no hace ninguna alusión.

“Hoy hemos celebrado la segunda reunión del diálogo estructurado, que se inició el 31 de enero. He mantenido una cordial reunión en Bruselas con D. Félix Bolaños y D. Esteban González Pons. Las conversaciones continuarán y hemos acordado reunirnos de nuevo en la primera quincena de marzo”, se limita a decir.