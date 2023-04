El PP se queja de no tener “conocimiento” de la presidencia española de la UE tras plantar a Albares

El PP se queja de no tener “conocimiento” de la estrategia de España ante la presidencia rotatoria de la UE y acusa al Gobierno de generar esa situación al no proporcionarle información, pero lo hace justo cuando los eurodiputados del partido han plantado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una cita convocada en la sede del Parlamento Europeo precisamente para abordar esa cuestión. La jefa de la delegación, Dolors Montserrat, anticipó el viernes su ausencia si Pedro Sánchez no recibía a Alberto Núñez Feijóo en el margen de 72 horas hasta el encuentro previsto en Estrasburgo. Se ha quejado de que Albares no le haya contestado a la carta.

Los patinazos de Feijóo en su estrategia para desacreditar el perfil internacional de Pedro Sánchez

Más

“Ya van tarde, porque sólo faltan 75 días y el partido mayoritario de la oposición no tenemos conocimiento de esta presidencia, pero encima vemos un Gobierno que prefiere sentarse, reunirse, con Bildu que no con el PP, un partido mayoritario que apoyan los españoles, pero que somos un partido mayoritario aquí en la UE”, ha dicho en declaraciones a los periodistas Montserrat minutos antes de la convocatoria de Albares que era, eso sí, a todas las delegaciones españolas.

“La presidencia no pertenece a ningún Gobierno, pertenece a todos los españoles. Vemos otra vez cómo el Gobierno tiene nulo respeto institucional, nulo sentido de Estado. Todos sabemos que la política de defensa, la política exterior, la política de la UE es política de Estado”, se ha quejado la eurodiputada, que reclama un trato preferencial para Feijóo en tanto que es el líder del principal partido de la oposición: “Vemos otra vez cómo el Gobierno de Sánchez no quiere reunirse con el PP y con el presidente Feijóo para analizar y establecer los objetivos y prioridades de esta presidencia española de la UE”.

Ciudadanos acusa a Sánchez de buscar “trabajo” en la UE

“Estamos dispuestos a reunirnos y trabajar en esta presidencia española, pero exigimos que primero se reúna Sánchez con el presidente Feijóo”, ha reiterado Montserrat, que ha asegurado que en la UE ven la situación como una “anomalía democrática”. “Nos están preguntando cómo puede ser que el PP no sepa nada de las prioridades y objetivos”, ha dicho la jefa de la delegación conservadora, aunque no ha contestado a la pregunta concreta de qué colegas de partido a nivel europeo o comisarios le han trasladado esa opinión. “Políticos europeos así nos lo han expresado”, se ha limitado a contestar.

El eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez ha lamentado, por un lado, la ausencia del PP pero también que Sánchez no se reúna con los “líderes de la oposición para también definir esas prioridades”, por lo que ha pedido a los dos grandes partidos que hagan “política para adultos”. También ha asegurado que la reunión con Albares “llega tarde”

“Vamos a pedir a Albares es que siempre que venga a Bruselas y durante la presidencia rotatoria que no aproveche para entregar currículums del señor Sánchez porque cada vez que viene parece que busca un trabajo”, ha dicho. “Juega muchas cartas, nunca hace cosas para el bien de España, siempre lo hace para el bien de su partido o de su futuro profesional”, ha insistido Vázquez, quien preguntado por si con eso quería decir que busca un puesto en Europa ha respondido: “Conociendo al personaje, probablemente”.