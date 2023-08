El PP utiliza contra Sánchez el veto de Ferraz a una coalición en Ceuta, donde el PSOE le apoya desde 2020

La clase política de Ceuta tendrá la ocasión este sábado, día de la Virgen de África, de analizar junta detrás del paso de la patrona y alcaldesa perpetua la situación que ha dejado en la ciudad la negativa de la Ejecutiva Federal del PSOE a permitir a sus compañeros entrar en un gobierno de coalición con el PP regional –que a su vez tiene vetado a Vox–, como pretendían.

La procesión de cada 5 de agosto es políticamente fecunda. En la de 1999 se fraguó la moción de censura con la que el GIL, de la mano de una tránsfuga socialista, puso fin al efímero ejecutivo que durante unas semanas compartieron populares, socialistas y localistas, único precedente del gobierno mixto que el PSOE ceutí había exigido formar al PP para seguir asegurándole su apoyo como la pasada legislatura desde la oposición.

Los populistas duraron año y medio al frente de la ciudad autónoma, hasta que populares y socialistas se pusieron de acuerdo de nuevo y, sin pedir nada a cambio, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero bendijo otra moción que aupó a Juan Vivas a la Presidencia de Ceuta.

Espoleado por el PP nacional, que ha visto en el portazo de Ferraz otra lanza para acusar a Pedro Sánchez de no moverse más que por el “interés por mantenerse en el poder”, el presidente de la ciudad autónoma desde 2001 concedió el jueves una ronda de entrevistas a medios estatales –también a elDiario.es– en la que interpretó la decisión de la dirección socialista como “una reacción táctica para intentar demostrar al conjunto de la ciudadanía española que el PP es solamente capaz de pactar con Vox”.

Pedro Sánchez bloquea un acuerdo por la estabilidad de Ceuta.



El @ppopular es un partido de Estado. Nuestro deber es fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos, frente a ese interés por mantenerse en el poder. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 4 de agosto de 2023

Nadie ha visto “triste” en privado a Vivas por el veto de Ferraz a que el PSOE de Ceuta entre, como había reclamado, con al menos tres consejerías en el gobierno que constituyó en minoría a mediados de junio tras ser investido por séptima vez como candidato más votado el 28M con la abstención de los socialistas y Vox. En público, sin embargo, abanderó un discurso entre ofendido y despechado: “Si alguien fue leal al Gobierno cuando el asalto desde Marruecos en mayo de 2021 fui yo. Este es el pago que Ceuta recibe”, tuiteó el viernes a las 9.36 horas, quince minutos después de que Feijóo pusiera en la misma red social en el centro del debate político nacional lo sucedido en la ciudad.

Si alguien fue leal al Gobierno cuando el asalto desde Marruecos en mayo de 2021 fui yo.



Este es el pago que Ceuta recibe.https://t.co/9EPi9ntJZK pic.twitter.com/0f33KQTAMK — Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) 4 de agosto de 2023

“Pedro Sánchez bloquea un acuerdo por la estabilidad de Ceuta. El PP es un partido de Estado. Nuestro deber es fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos frente a ese interés por mantenerse en el poder”, denunció el gallego, que alabó a Vivas como “un hombre de Estado” que tiene su “apoyo”.

Vivas, que afirma que va a seguir buscando “un gran acuerdo” con independencia de en qué fórmula de cohabitación se materialice, lamentó en sus intervenciones en declaraciones a Antena 3 y Onda Cero la “incomprensible e injustificada” posición de “bloqueo” de la “dirección nacional del PSOE”, que en realidad ha dado con su veto a un gobierno regional de coalición un aldabonazo mucho más duro a la Ejecutiva socialista de Ceuta que a la gobernabilidad de la ciudad, que el PP (con nueve de 25 diputados en la Asamblea) puede blindar esta legislatura hasta por tres caminos distintos.

Uno de ellos, el de Vox (con cinco escaños), ha sido descartado por el líder del PP ceutí, el más firme de todos los barones regionales de Feijóo en lo que a no juntarse con la ultraderecha se refiere, posición que mantiene aunque se abstuviera en su investidura y en la primera votación crítica del nuevo ciclo político, una modificación del Presupuesto local por 50 millones de euros: “Somos incompatibles”, ha reiterado Vivas a elDiario.es, y no solo porque cuestiona la españolidad de los caballas musulmanes, la mitad de la población, sino también por sus “anacronismos” con la violencia de género o el cambio climático.

La alternativa localista

Otra es la de los partidos localistas, el MDyC y Ceuta Ya!, que Vivas reactivó el mismo jueves con nuevos encuentros bilaterales al más alto nivel. Tras elevar su representatividad en las elecciones de mayo a tres y dos escaños, respectivamente, las formaciones que lideran Fatima Hamed y Mohamed Mustafa –la primera, exsocia de Yolanda Díaz en Sumar y la segunda, antigua aliada de Podemos– aceptaron a petición del PP ser neutrales en las últimas generales y estaban dispuestas a entrar en un gobierno multicolor hasta que el presidente decidió recuperar al PSOE, que no mezcla sobre todo con Hamed como potencial socio permanente predilecto.

Su acercamiento a esa alternativa, que cosecha sus votos sobre todo en las barriadas periféricas deprimidas de población mayoritariamente árabo-musulmana, puso a Vivas en la diana de las críticas, furibundas a veces, de poderes fácticos locales económicos y mediáticos que le afearon su disposición a pactar con “comunistas” e “islamistas” y le instaron a volver a entenderse con el PSOE, cuya principal diferencia política con el PP en Ceuta gravita alrededor del trato que da la administración al extrarradio.

El delegado del Gobierno, Rafael García, antes asesor del líder de los socialistas en la ciudad, Juan Gutiérrez, que durante meses estuvo convencido de que acabaría con más de 20 años de hegemonía del PP en Ceuta, fue el primero en mediar por los suyos pidiendo a Vivas disculpas por las acusaciones más crudas vertidas en campaña y ofreciendo los seis diputados de su partido en la Asamblea para garantizar la gobernabilidad de la institución.

El PSOE ya venía cumpliendo ese papel durante medio año después de los comicios de 2019, entonces a cambio de un puñado de cargos, y desde finales de 2020, cuando Vivas rompió con Vox, hasta finales de la legislatura, siempre de forma estable pero sin compromisos cerrados por escrito. Cuando el PP volvió a hablar con Gutiérrez, este puso como condición inexcusable para seguir colaborando estar “dentro” del Gobierno.

Los virajes de los socialistas ceutíes

Comenzó entonces una negociación con abogados y empresarios como intermediarios que dejó a los socialistas a punto de hacerse con tres consejerías (Barriadas, Sanidad y Turismo) y cuatro empresas municipales. El pacto saltó por los aires el jueves por la mañana, cuando tras conocer la información publicada por elDiario.es en Ferraz vetaron un acuerdo de ese tipo, al menos de momento.

En el PSOE de Ceuta, tradicionalmente convulso, que en octubre de 2021 eligió a Gutiérrez por aclamación y ahora escucha de nuevo por primera vez en casi dos años ruido de sables interno, todavía confían según las fuentes consultadas en que la situación pueda reconducirse cuando se aclare el futuro de La Moncloa: “Desde Ferraz le han dicho a Juan que no es momento de pactos (ni de declaraciones al respecto), sino de vacaciones”, han interpretado fuentes socialistas la posición de la Ejecutiva Federal, con la que parece que todavía no se había tratado un acuerdo que según los estatutos del partido debería haberse sometido también a consulta de la militancia.

Atropellado por el rechazo de Ferraz a repartirse asientos con el PP dentro del Gobierno de Ceuta, Gutiérrez viró de posición. Ante las cámaras dijo que “el PSOE no va a dar apoyos puntuales”. “Vamos a trabajar desde adentro si quieren trabajar con nosotros y vamos a hacer un Gobierno de coalición”, señaló. Después, en un escuetísimo comunicado aseveró que “en la actualidad no hay ni puede haber un pacto de Gobierno con el PP de Feijóo”. “Los socialistas ceutíes hemos demostrado sobradamente nuestra apuesta por el diálogo y nuestro compromiso con la estabilidad de Ceuta, pero ahora no es momento de pactos”, apostilló.

