Ferraz rechaza que el PSOE entre en un gobierno de coalición con el PP en Ceuta

La dirección nacional del PSOE no permitirá a los socialistas de Ceuta formar un gobierno de coalición con el PP en la ciudad autónoma, tal y como están negociando ambos partidos en la localidad española norteafricana, donde las últimas elecciones dejaron de nuevo a los populares con un ejecutivo en minoría.

Fuentes de Ferraz han asegurado a elDiario.es que la entrada del PSOE en el gobierno regional, donde reclama hacerse con tres consejerías y varias empresas municipales, no cuenta con el respaldo de la dirección Federal y que así se lo han transmitido ya a los responsables del partido en Ceuta.

Los socialistas ceutíes, sin embargo, no han interpretado el veto de Organización como definitivo: “Desde Ferraz le han dicho al secretario general del partido en Ceuta, Juan Gutiérrez, que no es momento de pactos ni de declaraciones al respecto, sino de vacaciones”, se han limitado a señalar fuentes del partido en la ciudad.

Poco después el PSOE de Ceuta ha emitido un comunicado en el que dicen ahora que no hay espacio para un pacto con el PP: “Los socialistas ceutíes hemos demostrado sobradamente nuestra apuesta por el diálogo y nuestro compromiso con la estabilidad de Ceuta pero ahora no es momento de pactos”. Lo cierto es que ambos partidos habían iniciado conversaciones y el cambio de postura no se ha producido hasta que la dirección nacional ha vetado el posible acuerdo.

Desde el Ejecutivo de Juan Vivas han apuntado que mantienen su voluntad de alcanzar antes de otoño “un acuerdo de gobernabilidad lo más amplio posible”, ya sea en forma de ejecutivo de coalición, como reclamaba el PSOE de Ceuta, o con otra fórmula.

El PP fue el único partido de implantación nacional que mejoró sus resultados de 2019 en los comicios municipales del pasado 28 de mayo, de los que salió con nueve los 25 diputados de la Asamblea. El PSOE repitió como segunda fuerza más votada con un parlamentario menos (6) que la pasada legislatura y Vox también perdió otro, quedándose con cinco. Los localistas del MDyC (que se han separado del proyecto de Sumar de cuya germinación formaron parte) cosecharon tres escaños, uno más, y Ceuta Ya! (socios del primer Podemos) pasaron de uno a dos.

Con la extrema derecha descartada de antemano por Vivas como posible socio después de su efímera alianza de 2020, de la que salió espantado por la “amenaza” que para la convivencia en una sociedad plural como la caballa entiende que supone el hecho de que los de Abascal nieguen la españolidad a la mitad árabo-musulmana de la población local, el PP se abrió no solo a repetir pactos puntuales con los socialistas, como al final de la legislatura anterior, o con MDyC y Ceuta Ya!, sino también a hacer hueco a alguna de esas formaciones en su Consejo de Gobierno.

Ante el adelanto de las elecciones generales el PP paró las conversaciones con ambas partes y logró que los localistas, su primera opción favorita para coaligarse, fuesen neutrales en la campaña del 23J, cuando los de Vivas recuperaron los tres escaños de Ceuta en las Cortes Generales que habían perdido en 2019 en favor del PSOE, en abril, y Vox, en noviembre.

Aunque niega que fuese por la posibilidad de que Sánchez siga cuatro años más en La Moncloa o por la presión de poderes económicos locales para que no se junte con “comunistas” e “islamistas”, después de las generales Vivas retomó los contactos para alcanzar un “gran acuerdo de gobernabilidad” con los socialistas como socios predilectos y dispuesto a asumir su exigencia de no seguir apoyándole desde fuera, sino formando parte de su Gobierno.

El PSOE ha pedido hacerse como mínimo con tres consejerías (las de Barriadas, Sanidad y Turismo) y con varias empresas públicas como Amgevicesa, con más de 500 trabajadores en nómina; Servicios Turísticos; Puerta de África, la que gestiona el hotel municipal; y el Parque Marítimo del Mediterráneo.

El PP también mantiene negociaciones abiertas con el MDyC para que se sume de alguna forma al acuerdo, aunque los socialistas rechazan que se haga con ningún asiento en el Ejecutivo. Ceuta Ya! ha sido descartada porque los populares entienden que su visión de la frontera con Marruecos, donde defienden que no es positivo para la ciudad eliminar la excepción que en el Tratado de Schengen permitía entrar sin visado a los residentes en la vecina región de Tetuán hasta mayo de 2022, inhabilita a ese partido para sumarse a cualquier pacto.

