El PP ha votado lo mismo que EH Bildu o ERC en una de cada cinco votaciones del Congreso en toda la legislatura

PP y EH Bildu han votado lo mismo el 22% de las votaciones que se produjeron en el Congreso en la última legislatura, es decir, en más de una de cada cinco ocasiones. El porcentaje asciende si solo se tienen en cuenta las votaciones de la tarea puramente legislativa de la Cámara Baja. Entre dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, convalidaciones de Reales Decretos-leyes y tramitaciones directas y en lectura única de leyes, PP y EH Bildu han votado lo mismo en el 37% de las veces.

Cómo el sistema electoral beneficia a las provincias menos pobladas y a los dos grandes partidos

Un análisis de las 6.578 votaciones que tuvieron lugar en el Congreso en la recién finalizada legislatura desmiente, además, la tesis sobre la que el PP, y también Vox, intentan que pilote la campaña: que en los últimos cuatro años EH Bildu ha sido el principal socio del Gobierno de coalición y que el Ejecutivo contemporiza con ETA, la banda terrorista que no mata desde 2011, que desapareció en 2018 y de cuya actividad la izquierda abertzale ha afirmado que “nunca debió haberse producido”. El lema “que te vote Txapote”, en alusión al etarra que asesinó a, entre otros, Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, ha sido utilizado por PP, Vox y sus simpatizantes en las últimas semanas, pese a las numerosas críticas de víctimas del terrorismo que acusan a las derechas de utilizar su sufrimiento con fines electoralistas.

En realidad, la coincidencia de voto entre PSOE y EH Bildu fue de un 49% si se tienen en cuenta todas las votaciones, con medidas de carácter social como la mejora de las pensiones mínimas y no contribuitivas, la ley de vivienda, así como los Presupuestos tras acordar inversiones en Euskadi. Se trata de un porcentaje mayor que en el caso del PP, aunque no alcanza, en cualquier caso, la mitad de las votaciones.

Estos datos se han calculado a partir del detalle por diputado de todas las votaciones individuales en sesiones plenarias en la última legislatura, descargados de la web del Congreso y analizados por elDiario.es. Se han agrupado los diputados según el partido por el cual se presentaron en 2019, filtrando y reagrupando los más pequeños. Después, se ha asignado para cada votación el sentido de voto mayoritario del grupo. [Ver metodología]







El voto coincidente entre EH Bildu y el PP tiene como ejemplo más simbólico la votación de la reforma laboral del Gobierno, en febrero de 2022. Ambos partidos optaron por el 'no' y solo el error del diputado popular Alberto Casero –que se equivocó y votó sí de forma telemática– permitió al Ejecutivo sacar adelante la reforma, por un único voto. Más recientemente, pero también junto a los populares, la formación de la izquierda abertzale votó en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', porque el texto no incluyó algunas de sus reclamaciones. Sus votos, unidos también a los de ERC, Vox y Ciudadanos, por distintos motivos, hicieron decaer la iniciativa, que era una de las grandes promesas del Gobierno para la legislatura.

Las coincidencias con PNV y ERC

Son solo dos ejemplos, pero PP y EH Bildu coincidieron también en numerosas votaciones durante el estado de alarma provocado por la pandemia. Ambas fuerzas tumbaron juntas el real decreto-ley con el que el Gobierno quería recaudar los remanentes de los ayuntamientos. Y las dos votaron también en contra del real decreto que limitó la temporalidad del empleo público.

Con todo, la coalición que integra a la izquierda abertzale (EH Bildu es una coalición de Sortu –heredera de la antigua Batasuna–, EA –escisión y posteriormente antigua aliada del PNV– y Alternatiba –escisión de IU en Euskadi–) no es ni mucho menos el partido que más coincidió en el voto con las fuerzas del Gobierno. Del análisis de las votaciones se concluye que el PNV ha sido la fuerza con la que más veces han votado lo mismo PSOE (71% de las ocasiones) y Unidas Podemos (70%), seguida de ERC (el 54% en el caso del PSOE y el 61%, en el de Unidas Podemos) y el PDeCat (un 58% en el caso de ambas formaciones del Gobierno).







En las votaciones legislativas, además de la lógica coincidencia de voto entre PSOE y Unidas Podemos en el 99% de las votaciones (en todas menos dos: la modificación de la ley del 'solo sí es sí' y la ley de comunicación audiovisual, cuando el grupo confederal se abstuvo) destaca también que el PNV fue el partido que más veces votó igual que los dos socios del Ejecutivo. Entre proyectos, proposiciones y propuestas de reforma de ley y reales decretos, los nacionalistas vascos coincidieron con los partidos del Gobierno votando igual en más del 80% de las iniciativas. Con EH Bildu fue inferior al 60%.

El PP votó más veces con el PSOE que con Vox

Teniendo en cuenta todo tipo de votaciones, el partido con el que más veces coincidió el PP en el sentido del voto fue Ciudadanos (en un 58% de las ocasiones). Lo llamativo es que la segunda fuerza con la que los populares votaron igual más veces en la última legislatura fue el PSOE, al que el partido de Alberto Núñez Feijóo se refiere como el partido 'sanchista' cuya acción de gobierno, el 'sanchismo', se ha propuesto derogar. Ambas coincidieron en el 42% de las votaciones, un porcentaje que asciende al 50% en las referidas a la acción legislativa. Es decir, que el PP votó más veces con el PSOE que con Vox, su socio en comunidades y ayuntamientos, con el que coincidió en un 41% del total de las votaciones. En cuanto a votación específica de iniciativas legislativas, ambos partidos coincidieron el 51% de las veces. Con EH Bildu el partido de Feijóo coincidió en un 37% de votaciones finales legislativas.



La posición de cada partido, votación por votación Posición de cada partido en cada una de las votaciones finales de Proyectos de Ley, Proposiciones de Ley, Propuestas de reforma de Ley, Reales Decretos-ley e iniciativas legislativas de tramitación directa en la última legislatura en el Congreso de los Diputados. Cada línea corresponde a una votación, ordenadas cronológicamente. Haz clic en cada círculo para ver el detalle de la votación. Puedes seleccionar los partidos de la leyenda para esconderlos y mostrar solo los que te interesen *Se ha asignado un único sentido de votación a cada grupo en cada ocasión según lo que habían votado mayoritariamente sus miembros, aunque a veces hubiera algún voto particular. Se han excluido los partidos con menos de 4 diputados Fuente: Congreso de los Diputados



Otras cifras llamativas son las referidas a las posiciones que adoptó Ciudadanos ante las propuestas que se votaron en la Cámara Baja. El partido que se encuentra en proceso de hundimiento coincidió con PSOE y Unidas Podemos en el 70% de las votaciones legislativas, pero también fueron numerosas las ocasiones en las que votaron igual que fuerzas nacionalistas como el PNV (un 64%) o el PDeCat (un 66%), y eso que el partido que se dice “liberal” se ha presentado siempre como uno de los adalides contra las fuerzas soberanistas.

