EH Bildu recuerda al PP las reuniones de Aznar con ETA: “¿Entonces era normal?”

El coportavoz de EH Bildu Óscar Matute ha recordado a la candidata del Partido Popular, Cuca Gamarra, las reuniones que una delegación del Gobierno del expresidente José María Aznar mantuvo con la banda terrorista ETA a finales de los 90. Matute ha afeado así, durante el debate a siete en RTVE, la “hipocresía” de los populares demonizando los pactos entre Bildu y el Gobierno durante la legislatura en “cuestiones sociales o de otro tipo”.

“Voy a contar algo que creo que contribuye a la verdad, porque ustedes están muy preocupados por que el bloque progresista pueda pactar con EH Bildu, porque consideran que es poco menos que pactar con el anatema del mal y que cualquier pacto de cuestiones sociales o de otro tipo ya viene marcado por la marca del diablo”, comenzaba Matute su intervención antes de recordar las reuniones del Gobierno de Aznar con la banda terrorista.

“Quiero recordar que en diciembre 1998 una delegación del presidente Aznar que la componían tres personas Martín Bluxà, Zarzalejos y Arriola se reunieron con Arlaldo Otegi, Iñigo Iruin y con Rafa Díez en Juarros, un pueblo de Burgos; quiero recordar que esa misma delegación que representaba a Aznar se reunió con ETA”, ha insistido. “¿Entonces era normal reunirse con ellos y ahora utilizan esto como ariete confrontativo para tapar su voluntad recentralizadora?, lamentaba Matute. ”Explíqueselo a la gente porque no es tonta y esto no lo van a entender como un ejercicio de democracia sino de hipocresía nivel top“, ha concluido el coportavoz de Bildu. Gamarra ha decidido evadir las preguntas.

Matute se refería a las reuniones que el Gobierno del PP de Aznar mantuvo con la banda terrorista en su primer mandato. De hecho, en 1998 se efectuaron 26 traslados de presos un año en el que seis personas fueron asesinadas por la banda terrorista. Al año siguiente, en 1999, el número de terroristas encarcelados que fueron movidos a prisiones más cercanas al País Vasco se multiplicó hasta los 105 Pasados un par de años, el Gobierno de Aznar permitió que 304 personas con vínculos a ETA volvieran a España con sus delitos prescritos. Entre esos delitos, había algunos de sangre.

Vox vincula a Matute con “asesinatos” de ETA

En su turno, Vox ha utilizado a ETA en contra de sus adversarios políticos. Tras recordar el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el portavoz de la extrema derecha en el debate a siete, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado estar debatiendo “con el brazo político de ETA” por la presencia del representante de EH Bildu, Oskar Matute, en el debate. “Yo no sé si este señor de aquí estuvo involucrado o no en alguno de esos asesinatos. Lo que sí sé es que el esclarecimiento de alguno de ellos está a una llamada de móvil”, le ha espetado.

“Yo me encontraba en una vigilia en Ermua la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua, no sé dónde estabas tú”, le ha respondido Matute. “Sus discursos de odio van en contra de la apuesta por la convivencia”, ha remachado.

Espinosa de los Monteros ha insistido en sus acusaciones y le ha dicho a Matute que “representa a la parte política” de ETA. El portavoz de EH Bildu le ha conminado entonces a ir a los tribunales si tiene pruebas de ello. “Es vergonzoso para las víctimas que tengan que tirar de ETA cuando ETA no existe”, ha lamentado, por su parte, Aina Vidal, de Sumar.

El portavoz del Partido Socialista, Patxi López, ha cargado contra el diputado de Vox por azuzar el fantasma de ETA en el debate electoral. “Sacar ese fantasma es negar esa victoria a los demócratas; lo que pasa es que a algunos la democracia les queda muy lejos”, ha dicho durante el debate en Televisión Española con los portavoces parlamentarios. “ETA no existe; a ETA la derrotamos y la democracia es mucho mejor que usted”, ha reprochado López al representante de la extrema derecha.