El presidente de Melilla, tras el escándalo del supuesto fraude: “Es necesario cambiar la ley electoral para que el voto sea intransferible”

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, cree que después del nuevo escándalo suscitado en torno al voto por correo, es más necesario que nunca una modificación de la LOREG, la Ley de Régimen Electoral que regula esta modalidad de voto, para dotarlo de todas mayores garantías. Aunque intenta ser prudente, incluso después de conocerse que se señala como presunto implicado en el fraude, al líder de Coalición por Melilla (CpM), partido que forma parte de la coalición de gobierno que él preside. De Castro dice que hay que esperar a que la investigación concluya pero asegura que ya se escuchaban “comentarios” en Melilla de que “se están comprando votos por correo por 100 euros e incluso más”.

El mandatario melillense fue el único diputado que sacó Ciudadanos en las elecciones de 2019. Pese a ello, se hizo con la presidencia de la Ciudad Autónoma gracias a un insólito pacto con el PSOE y CpM. En 2021 Ciudadanos le expulsó del partido alegando que no había informado a la dirección de que estaba imputado por un caso de supuesta prevaricación, en el que él sostiene que no tenía competencias y que fue todo una “trama” urdida contra él por el Partido Popular. Ahora está a punto de volver a su plaza de funcionario ya que no opta a concurrir a las elecciones del 28M. “Me voy porque no me interesa hacer política de esta forma”, afirma en esta entrevista con elDiario.es

¿Alguien está intentando comprar las elecciones en Melilla?

Evidentemente, cuando hay votos por correo en esa cantidad tan elevada [10.000, un 20% del censo de la ciudad autónoma, un porcentaje siete veces superior a la media estatal] es porque alguien quiere que haya un resultado determinado.

La Policía Nacional está investigando como supuesto responsable del fraude de votos a Mustafá Aberchán, líder de Coalición por Melilla (CpM), uno de los partidos con los que usted gobierna. ¿Le sorprende la noticia?

A mí lo único que me sorprende es que de nuevo se esté intentando realizar un fraude electoral en unas elecciones en Melilla. No tengo conocimiento de que se esté investigando a Aberchán ni a ninguna otra persona. Pero si se demuestra cualquier responsabilidad en los hechos, sea quien sea, tendrá que asumir las consecuencias que se deriven de ello. Lo que no se puede consentir es que haya esta injerencia en el voto por correo, que es secreto y libre y debe de tener todas las garantías porque es el ejercicio de un derecho básico, y cualquier conculcación del mismo debe ser perseguido y castigado con todo rigor.

¿No le ha informado el Ministerio del Interior ni la Policía de las investigaciones que están en marcha?

No. No me han informado de nada, ni de que haya ninguna investigación contra el líder de Coalición por Melilla. Pero debo decir que Aberchán no forma parte de mi Gobierno, nunca ha estado en él. Precisamente esa fue una de las condiciones que puse a la hora de formar la coalición [con el PSOE y CpM ], que él no formara parte del acuerdo, y lo aceptó. Pero ahora le toca a la Policía hacer su trabajo y ya me informará cuando lo crean conveniente.

Se sospecha que detrás de este caso podría estar Marruecos.

Tampoco sé si eso será verdad o no, pero Marruecos casi siempre está detrás de todos los asuntos que ocurren en Melilla. Esperemos que no sea asi porque sería gravísimo ya que atentaría contra la soberanía nacional del territorio. Insisto, sería una injerencia intolerable.

Vox ha estado señalando desde el principio a miembros de Coacción por Melilla como posibles responsables del supuesto fraude.

Buenos todos en un principio son presuntos responsables, pero ahora hay que demostrarlo. No es la primera que se dan estos casos. Todos los partidos tienen antecedentes, unos con condena y otros sin ninguna condena.

¿A quién cree usted que podría favorecer este supuesto fraude?

Pues siempre favorece a los partidos mayoritarios, a los que más escaños tienen [en este caso, PP y CpM].

¿Le consta que en Melilla se estén vendiendo votos por entre 50 y 150 euros?

Sí. Bueno, me constan los comentarios que hay en Melilla de que se están comprando por 100 euros e incluso más. Pero son comentarios que hay que probarlos tanto de un partido como de otro.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha acordado que los votantes por correo se identifiquen a la hora de depositar su voto en la Oficina de Correos y no sólo al solicitarlo, ¿cree que esta decisión ataja el problema?

Creo que sí, que se puede atajar el problema así y que es una decisión que habría que haber tomado hace ya muchos años. Y además, creo que es necesario, dadas las circunstancias, la revisión de la LOREG, que es la ley que regula el voto por correo.

¿Contempla que con esta decisión puede disminuir la cantidad de gente que vote por correo?

Pienso que sí, que disminuirá. Claro, habría menos control sobre ese voto que quieren emitir, supuestamente vendido, es decir, comprado. Hay que tener una cosa muy clara: el voto es personalísimo, intransferible, y la ley lo deja muy claro. La excepción es el voto por correo y hay que regularlo perfectamente para que no haya un abuso de esta excepción a la regla.

¿En estas circunstancias, usted cree que debería suspenderse el voto por correo?

No, no soy partidario de que se suspenda el voto por correo, porque el voto por correo existe para unas circunstancias delimitadas y tasadas. Lo que hay que hacer es cumplir con esas condiciones. Pero, no, no debe suspenderse porque hay gente que evidentemente, por razones que prevé la propia ley, no pueden ir a votar porque están desplazados de la ciudad o porque simplemente están enfermos o por cualquier otra razón, y no por ello se le puede privar del derecho al sufragio activo.

¿Esas papeletas por correo se deberían computar en urnas diferentes?

No sería mala idea, porque así veríamos quién tiene más porcentaje de votos por correo y podría sacarse algunas conclusiones.

¿Es lógico que en Melilla el 20% de la población vote por correo cuando la media en el resto del territorio nacional es del 3%?

No es lógico, no, y no debería ocurrir. Por eso hay que poner mecanismos que limiten estos procedimientos. La propia ley, en uno de sus artículos, dice las condiciones en las cuáles se tiene que dar el voto por correo y cómo se controlan esas condiciones y esos supuestos.

¿Cree que después de este escándalo los resultados de estas elecciones en Melilla pierden legitimidad?

No, porque se ha parado a tiempo. Hay que hacer una diferencia entre los que piden votar por correo, que son unos 11.000, y los que acceden a votar por correo, que no son tantos, aproximadamente son 700 [son datos de este viernes, cuando tuvo lugar la entrevista, pero el plazo está abierto durante toda la semana].

La Delegada del Gobierno en Melilla ha asegurado que están garantizadas unas elecciones “limpias” ya que esta en marcha una investigación policial.

Sí, bueno, eso lo dijo después de hablar con el Ministerio como es su obligación. Y, efectivamente, hay que garantizarlas. Yo lo único que intervengo en esta historia es en el dispositivo que hace la Policía local, que depende de mí, y que es un apoyo a los que monta la Policía Nacional y la Guardia Civil que son los que llevan este asunto.

¿Piensa que al final se sabrá toda la verdad de lo ocurrido?

Veremos. Aunque es complicado porque detrás siempre hay una 'mafia', como lo llaman ahora, que son cuarta o quinta fila dentro de todo el entramado. Entonces, es complicado.

Sus relaciones con Ciudadanos han terminado rotas. Lo expulsaron y no vuelve a presentarse a las elecciones.

No, no voy a presentarme. Ciudadanos es un partido que ha fracasado. Pero lo que quiero dejar muy claro es que a mi me hacen la expulsión después de ser presidente. Y todo esto lo hacen con o en connivencia con el Partido Popular, porque es una denuncia del Partido Popular de Melilla la que se presenta y me acusan de prevaricación por una cuestión con la que nada tengo que ver. Tal es así que hay sobreseimiento libre y archivo de la causa desde el año 2001. Fue todo una trama montada para perjudicarme. Y no ha sido la única. Pero todas, absolutamente todas las denuncias del Partido Popular y alguna de Vox, todas han sido archivadas.

¿Cree que el 28 de mayo va a implicar la desaparición del que fue su partido?

Yo creo que sí, y además creo que es lo que se merece. No el partido, ni la ideología de ese partido, al cual yo me sumé creyendo que era serio, sino esta gente que ha llevado a que se extinga. Pero todavía Arrimadas y los demás siguen ahí. Tenían que haberse ido cuando perdieron 47 diputados, nada más y nada menos.

¿Qué ha hecho mal el partido para estar en esta situación?

Pues equivocarse absolutamente en todo. Cuando tuvo la oportunidad de mantener 40 diputados, o en Barcelona los que tenían, pues erró el tiro. Pensaban que iban a sustituir al Partido Popular, una cosa que para mí es impensable, eso es lo que pretendían. Si entonces hubieran votado y hubieran apoyado al Partido Socialista, como decían y como quería mucha gente, habría sido mejor. Un acuerdo como el que se pretendió anteriormente con aquel Pacto del Abrazo de Rivera y que se frustró por culpa de Pablo Iglesias. Todo está ahí, en la hemeroteca.

¿Le veremos a usted en política más adelante o ya es el final de su etapa?

Yo soy de los que dicen que en política hay que estar lo justo y lo necesario: como mucho dos legislaturas. Yo estuve una legislatura en la oposición y otra como presidente del Gobierno. Ha sido el cargo institucional más importante que ha tenido Ciudadanos. Y ahora me voy porque no me interesa hacer política de esta forma. Yo he hecho lo que he podido, he cumplido mi palabra.