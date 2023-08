Todos los presidentes autonómicos que no son del PP o sus aliados plantan a Feijóo en su ronda de contactos

El candidato a la Presidencia del Gobierno designado por el rey, el también líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visto cómo en apenas 24 horas se ha desmoronado su pretensión de reunirse con todos los presidentes autonómicos para hablar de la sesión del Congreso que abordará su investidura los próximos días 26 y 27 de septiembre. Los mandatarios de las comunidades que no son del PP han dejado claro en las últimas horas que no tienen previsto atender la solicitud del máximo dirigente de los populares. Al margen de sus compañeros de filas el único que podría verse con Feijóo será Fernando Clavijo, el presidente canario de CC que gobierna gracias a los votos del PP, aunque aún no lo ha confirmado.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha confirmado este martes que el president catalán Pere Aragonès, no tiene previsto acudir a ninguna cita con Feijóo. “No hay nada que hablar entre Aragonès y Feijóo sobre una hipotética investidura entre PP y Vox”, ha señalado, según informa Efe. Además, Plaja ha instado a ERC y Junts a “aprovechar” su fuerza en el Congreso para “profundizar” en la negociación con PSOE y Sumar de cara a una futura investidura de Pedro Sánchez para lograr acuerdos “tangibles” que han de pasar, ha apuntado, por una amnistía y avanzar hacia la autodeterminación, además de otros aspectos como infraestructuras o economía.

En la misma línea, el lehendakari Iñigo Urkullu ha desvelado que ha recibido un mensaje de Feijóo para mantener una conversación telefónica. Tampoco habrá una reunión presencial con él y en cuanto a la llamada telefónica, aunque no se negará a mantenerla, ha recordado que “este es el tiempo de los partidos, no de los presidentes autonómicos”, informa Belén Ferreras.

Durante un acto de inicio de curso Urkullu ha descartado el posible apoyo del PNV a Alberto Núñez Feijóo. “La posición del PNV ha sido clara durante la campaña y también después”. “Vox condicionará la política del PP sí o sí en toda la legislatura. Depende de Vox, no tienen más apoyos, al menos de momento y hay que tener en cuenta cuál es el resultado de los votos en Euskadi” y las prioridades de la mayoría de la sociedad vasca que “chocan abiertamente” con las de Vox. “Es necesario tener una mínima de coherencia”, ha señalado.

Un gesto “muy poco respetuoso con la Constitución”, según Barbón

Anoche fue el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, el que también rechazó reunirse con Feijóo. A su juicio, es algo “exótico y muy poco respetuoso con lo que establece la Constitución española” la intención del líder del PP de incluir en las conversaciones de cara a su investidura a los presidentes autonómicos.

“Siempre estoy abierto a escuchar una llamada o atender una llamada pero desde luego yo no me voy a reunir con nadie para hablar del proceso de investidura del Congreso de los Diputados cuando no me compete a mí. Yo creo que con estas declaraciones son ya de estar jugando a la desesperada en la negociación y que las cuentas no le salen”, indicó Barbón, que insistió en que en las declaraciones de Feijoó se ve ya “muchísimo nerviosismo”.

La postura es similar por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García Page. “Cuando tengamos algo que decir, lo diremos públicamente. En cualquier caso, desde el mes de julio venimos diciendo que sobre la investidura, los interlocutores son el secretario general y la dirección del partido. Lo dijimos ya en Asturias el 27 de julio, coincidiendo con la famosa 'idea' de Vox de q Feijoo buscara a cinco o seis socialistas buenos”, han explicado a este diario. También ha rechazado el encuentro la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite.