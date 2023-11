El PSOE da por cerrada la ley de amnistía con Junts a la espera de la revisión de ERC

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que la ley de amnistía está pactada con Junts, aunque no la han hecho pública dado que la tiene que revisar ERC, con quien ya tenían un texto y exigió ver el que los socialistas pactaran con Carles Puigdemont. “La ley de amnistía está acordada”, ha dicho Cerdán en su comparecencia en un hotel de Bruselas tras cerrar el pacto: “La tienen que ver el resto de grupos, por eso no la presentamos”.

El número tres del PSOE ha reconocido que la imputación de Puigdemont por terrorismo por Tsunami Democratic ha dilatado el acuerdo. “Invitó a Junts a hacer una relectura”. “La ley está acordada. Serán el resto de partidos los que tienen que revisarlo”, ha afirmado Cerdán, que ha asegurado que tanto los socialistas como Junts están “contentos” con el acuerdo firmado. De hecho, se ha mostrado convencido de que es una “oportunidad histórica”.

Lo que también ha asegurado es que el acuerdo no es sólo para la investidura de Pedro Sánchez sino “de lesgislatura” con el que los socialistas se ven capaces de dar “estabilidad” los próximos cuatro años. El dirigente navarro no ha puesto fecha al pleno para designar a Sánchez dejando esa pelota en el tejado del presidente en funciones y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Por ahora le faltan los votos del PNV, aunque el socialista navarro ha asegurado que ese acuerdo “si no está cerrado está a punto de cerrarse”.

“Han pasado seis años desde 2017”, ha relatado Cerdán desde Bruselas, donde ha seguido los últimos días de la negociación con la formación de Puigdemont, donde vive desde que salió de España para sortear el proceso judicial por la declaración unilateral de independencia: “El conflicto de fondo en Catalunya sigue sin resolverse, hemos dado pasos importantes estos años y ahora, a pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica en la que a partir del respeto y el reconocimiento del otro se busque una solución política y negociada”. “La oportunidad es real y la voluntad, también. Las urnas nos han dado esa posibilidad y eso es lo que vamosa hacer”, ha aseverado.

“El acuerdo entre el PSOE y Junts pretende conseguir un futuro en el que el cremiento económico y prosperidad de los ciudadanos marquen el paso de todas las políticas que se apliquen en España. Para ello, nos comprometemos a hablar y negociar d manera que durante la próxima legislatura se den las condiciones de estabilidad para lograr ese objetivo”, ha señalado: “Es hora de conceder a la sociedad catalana y al resto de la española un nuevo horizonte en el que las dificultades del pasado no sean un obstáculo y en el que la poltiica sea el marco en el que se resuelvan las diferencias”.

“Es necesario formar cuanto antes un Gobierno progresista que dé estabilidad a España y dé cumplimiento al mandato ciudadanía en las pasadas eleciones, dijeron no a un Gobierno de PP y Vox; dijeron no al retroceso, la crispación, al enfrentamiento incluso al odio y dijeron sí al acuerdo, a la convivencia a la políticas de igualdad y al progreso. Pues bien, esta es la manera que tenemos nosotros de hcerlo con generosidad y altura de miras”, ha rematado.