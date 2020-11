El PSOE enmarca la negociación con Bildu en la normalidad: "Es un grupo más"

Madrid, 23 nov (EFE).- El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha enmarcado este lunes en la "normalidad" la negociación con EH Bildu que se ha producido -según ha dicho- "estrictamente a nivel parlamentario" y ha considerado que es "un grupo más".

Ábalos ha respondido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente del PSOE a preguntas de los periodistas sobre el anuncio del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de que someterá a consulta de sus bases la intención de votar que "sí" a los Presupuestos.

"Es un grupo más, con un proyecto que nosotros no compartimos, con una tradición e historia que no compartimos", ha afirmado Ábalos, que, pese a remarcar que los dos partidos tienen "muy poquito" en común, sí ha puesto en valor que Bildu opte por no obstaculizar los presupuestos.

En ese sentido, y sin mencionar a Ciudadanos y a la presión de sus socios de Unidas Podemos por que esta formación se quede fuera de la foto final de las cuentas, Ábalos ha dicho que los socialistas no van a expulsar a nadie de los acuerdos.

"No habrá líneas rojas para los consensos, salvo los que nos impongan la Constitución y las leyes", ha afirmado.

Y en esa misma línea ha llamado al PP a rectificar una posición que considera "catastrofista" y a anteponer el "interés general", porque "la sociedad española rechaza la crispación, no premia a los partidos que basan su estrategia en la confrontación constante".

Ábalos ha denunciado que "no ha habido un solo día en que los portavoces del PP no hayan alertado del Apocalipsis para presentarse a continuación como los salvadores de la patria" y ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de conspirar dentro y fuera de España, para que los fondos europeos no llegasen.

Por otro lado, preguntado sobre un eventual cambio en el Gobierno ante las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE, Ábalos ha respondido que no le corresponde a él pronunciarse sobre ese asunto. "Es una atribución exclusiva del presidente", ha añadido.