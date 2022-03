El PSOE minimiza las “discrepancias” con Podemos por el envío de armas y asegura que “no hay tensión” en el Gobierno

El PSOE trata de pasar página de la polémica suscitada en el seno de la coalición por el rechazo de Podemos al envío bilateral de armas a Ucrania y minimiza las "discrepancias que puede haber en una medida concreta", pero rechaza que haya "tensión en el Gobierno". "No hay tema, el Gobierno está estable y sólido", ha reiterado el portavoz de la ejecutiva, Felipe Sicilia, tras la reunión de este lunes. "No hay ninguna división en el Gobierno. Hay algunas discrepancias en torno a una medida concreta de un partido que está en el Gobierno, pero no hay grietas en el Gobierno", ha insistido.

"Puedo entender que haya diferentes planteamientos en una formación como Podemos pero el Gobierno lo tiene claro: todos los ministros tienen claro que la política exterior la dirige el presidente. No hay ninguna división en la acción del Gobierno ni en el Gobierno en su conjunto", ha dicho el portavoz socialista, que ha llegado a asegurar que "ningún miembro del Gobierno" ha cuestionado la decisión de Pedro Sánchez, a pesar de que Ione Belarra e Irene Montero han dejado claro que no la comparten. "Todos los miembros del Consejo de Minstros han respaldado al presidente del Gobierno", ha agregado.

El tono lo elevaron las dos ministras en un acto este domingo en el que la líder de Podemos habló de los "partidos de la guerra" al referirse a aquellos que han defendido el envío de armas, como ha hecho el PSOE. Sin embargo, la portavoz del partido, Isa Serra, ha negado este lunes que se refiriera al socio mayoritario. Lo que no ha querido desvelar Sicilia es si los socialistas se han puesto en contacto con el socio minoritario para tratar de rebajar el choque.

"Este no es el partido de la guerra", se ha defendido Sicilia. "El PSOE apuesta por la paz y ha estado en contra de cualquier guerra ilegítima como fue la de Iraq como estamos en contra de esta, que es una guerra ilegal, es una auténtica invasión se salta la legalidad internacional; pero a favor de la solidaridad que nos pide el pueblo ucraniano para protegerse y defenderse", ha señalado sobre la decisión de enviar armas a Volodímir Zelenski. Sicilia ha reivindicado el 'no a la guerra' del PSOE, como hizo Pedro Sánchez en su discurso ante el Comité Federal en el que recordó a Podemos que "no ha faltado diplomacia" antes de la invasión rusa.

De lo que avisan los socialistas es de que la guerra tendrá consecuencias en la economía y aprovechan para pedir al conjunto de fuerzas políticas que "se unan al gran acuerdo que se está empezando a gestar entre el Gobierno y los agentes sociales". El llamamiento lo hacen especialmente al PP con la esperanza de que Alberto Núñez Feijóo dé un cambio de rumbo al tipo de oposición que ha hecho Pablo Casado. Así, le apremian a que renueve el Consejo General del Poder Judicial así como a otros pactos, como el de rentas que pretende poner en marcha Moncloa junto a sindicatos y patronal los efectos de la guerra "sean lo menos dolorosos".

El PSOE presiona, además, a Feijóo para que desmuestre el perfil moderado que se le atribuye. Los socialistas consideran que la primera prueba de fuego será este jueves durante la composición de las Cortes. Sicilia ha planteado qué va a hacer el presidente gallego en Castilla y León "si le va a dar una vicepresidencia y la posibilidad de entrar en el gobierno o quiere alejarse de esa extrema derecha que tanto daño hace, entre otras cosas, a los derechos de las mujeres".

"Feijóo debe aclarar si está en la mera renovación o en la regeneración", ha dicho el portavoz socialista, que considera que más que un "ciclo de renovación" el PP necesita regenerarse y "dejar atrás esa corrupción sistémica en la que siempre ha estado inmerso". El PSOE reclama a Feijóo que "permita" la comisión de investigación que el PP ha rechazado en la Asamblea de Madrid para que "se aclaren los contratos (...) a dedo de [Isabel Díaz Ayuso] a su hermano".