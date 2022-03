Podemos seguirá en el Gobierno, niega haber llamado al PSOE “partido de la guerra” y minimiza las diferencias con Yolanda Díaz

Podemos considera que su papel en el Gobierno de coalición es "fundamental", por lo que las discrepancias respecto al envío de armas a Ucrania no harán que la formación que dirige la ministra Ione Belarra deje el Ejecutivo. "Pedro Sánchez sabe que puede contar con nosotras", ha remarcado una y otra vez este lunes la portavoz de Podemos Isa Serra, en rueda de prensa, pese a constatar que existen "diferencias" respecto a la gestión de la guerra en Ucrania.

Unidas Podemos acentúa sus diferencias internas a la espera de que Yolanda Díaz presente su proyecto

Saber más

Serra ha querido restar importancia a las palabras de Belarra de este domingo que habló de "partidos de la guerra" refiriéndose a las formaciones políticas que han respaldado ese envío de armas. Según ella, Podemos "no" quiso con esa afirmación llamar "partido de la guerra" al PSOE. Fuentes de la dirección del partido han insistido después en que en ningún caso se quisieron referir a los socialistas, sino a la derecha.

Desde Podemos también tratan de minimizar las diferencias en el seno de Unidas Podemos, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sí respalda el envío de armas, o con IU y su líder, el ministro de Consumo, alberto Garzón, que también lo apoya.

"Es fundamental insistir en que estamos de acuerdo en que hay que parar a Putin. Podemos tener diferencias, pero vamos a aportar lo mejor de nosotros. Hay que apostar por la diplomacia", ha insistido. "No son palabras vacías, es la otra vía a la guerra, por la que apuesta la ONU", ha remarcado Serra, que preguntada sobre la "diplomacia de precisión" mencionada el domingo por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha limitado a señalar que se trata de "una apuesta decidida por esas vías".

"La guerra genera más guerra"

"Las vías diplomáticas no se están tomando tan en serio como se debería", ha añadido Serra, que considera que la ONU o la UE deberían estar presentes en la mesa de negociación entre Rusia y Ucrania. "Solo una mesa de negociación podrá permitirnos lograr la paz", ha añadido, además de considerar "hipócrita seguir enviandole armas a Ucrania mientras se pagan millones a Putin por el gas que importa".

"La escalada bélica es muy peligrosa", ha agregado, para recordar después que "un 38% de los españoles considera que no hay que enviar armas" a Ucrania y que apuesta, como Podemos, por las vías diplomáticas. "Mandar armas puede alargar más la guerra, generar más sufrimiento y que no cambie la correlación de fuerzas", ha insistido, remarcando esa "apuesta por la paz" frente al "fervor belicista que intenta decir que las vías diplomáticas no sirven para nada".

Para Podemos "hay intereses en la guerra", por el papel que va a tener la "industria armamentística". Con todo, el partido dice defender "el derecho a la defensa propia" del pueblo ucraniano "reconocido en la carta fundamental de las ONU". Pero su tesis es que "la guerra genera más guerra".