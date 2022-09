El PSOE recurre la negativa de García Castellón a imputar a Cospedal: “Exigía información y daba directrices”

La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso Kitchen ha reclamado al juez Manuel Garcia Castellón que reconsidere su negativa a imputar a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular. Los socialistas entienden que los audios y grabaciones publicadas por varios medios de comunicación en los que Cospedal habla con el comisario Villarejo sobre el desarrollo de las investigaciones judiciales al partido son más que suficientes para revocar el archivo e imputar a la exministra. “El contenido de la conversación con ”libretita“ incluida no deja lugar a dudas de que la Sra. Cospedal exige información y da directrices de qué se debe hacer”, explica en su recurso.

García Castellón rechaza imputar a Cospedal en el caso Kitchen en contra del criterio de Anticorrupción

Saber más

Fue el PSOE una de las partes que solicitó al juez Manuel García Castellón que reabriera la investigación sobre esta operación Kitchen pero que, a la vista de los audios publicados en varios medios de comunicación, ampliara la causa a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular e interlocutora con José Manuel Villarejo según figura en estas grabaciones. La Fiscalía Anticorrupción, que ahora ha renunciado a seguir impulsando esta derivada de la causa, presentó también alegaciones para que Cospedal fuera imputada de nuevo pero abriendo la puerta a la apertura de una pieza separada. Las nuevas alegaciones del PSOE llegan después de que Podemos, que también ejerce la acusación popular del caso, haya recurrido esta misma decisión ubicando a Cospedal en la cúspide de una “organización criminal”. La formación de Ione Belarra entiende que la publicación de estos audios ha dado un “giro copernicano” a la tesis del juez instructor a la hora de valorar como “sociales” las reuniones entre la exministra y el comisario.

Para el PSOE, estos audios tienen que ser analizados para comprobar su veracidad y contexto y poder seguir adelante con el caso. “Destruyen, de ser verdaderos, cualquier tipo de duda sobre el contenido de las conversaciones. Y por tanto excluyen toda duda razonable sobre el objetivo que persiguen los interlocutores: evitar que se hagan públicos y lleguen al Juzgado datos muy relevantes para la investigación” del caso Gürtel, en el que el Partido Popular terminó condenado como responsable a título lucrativo en varias piezas separadas. De eso, recuerda el PSOE, trataba la pieza separada número 7 del caso Villarejo bautizada como Kitchen.

Estas grabaciones, añade esta acusación popular, corroboran las anotaciones en las agendas del comisario hoy jubilado e imputado en varias decena de piezas separadas del caso que lleva su nombre. “Corroboran parte de las anotaciones en las agendas cuyos apuntes han sido considerados como indicios suficientes por el Auto de 29.07.2022 para acordar la transformación respecto a los acusados contra los que continúa el proceso”, dice. Negarse a hacer esta investigación, reprocha el PSOE, “supone tanto como suplantar a la Sala de enjuiciamiento, y decidir sobre el resultado del juicio sin haber desarrollado la actividad instructora necesaria”.

Reabrir la investigación

Las alegaciones de las partes llegan poco después de que el juez Manuel García Castellón haya rechazado reabrir la pieza separada del caso Kitchen pero haya decidido abrir otra para que los audios e informaciones publicados en medios de comunicación sobre este asunto sean analizados. El PSOE entiende que estos audios son “nuevos indicios que al menos merecen ser investigados” pero en la propia pieza de Kitchen.

“No procede la apertura de nueva pieza separada sino la reapertura de la que el juzgado instructor da por cerrada, la creación de una nueva pieza rompería totalmente la contingencia de la causa, es decir su unidad”, dice la acusación popular socialista. “Puesto que son los mismos hechos y la misma investigada, y en aplicación de la legislación y la jurisprudencia, lo que corresponde es reabrir la investigación y proceder a adverar los audios publicados. Y, de ser ciertos, proceder a levantar el sobreseimiento provisional del que disfruta la Sra. de Cospedal”, zanja el recurso.

También contestan a la alegación del juez de que esos audios, publicados por varios medios de comunicación, no están en la causa y son de “procedencia ignota”. “Por supuesto que no están, son nuevos y por lo tanto no podían constar previamente en las actuaciones, ni en consecuencia haber sido valorados ni por el Instructor ni por la Sala” cuando decidieron no seguir investigando a Dolores de Cospedal. “Es evidente que no se conoce el origen, ni su contexto. Pero el contenido de la conversación son razones más que suficientes para que el Instructor ordene las diligencias necesarias para comprobar la realidad de los mismos”, dice el recurso.