Rajoy asegura que no conoce a Villarejo y niega que Cospedal le informara de reuniones a metros de su despacho

El ex presidente del Partido Popular Mariano Rajoy ha asegurado que no conoce al comisario Villarejo y que no tiene constancia de haber estado en presencia del policía. Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre el espionaje a Luis Bárcenas, Rajoy ha negado conocer el operativo parapolicial, de cuya existencia ha dudado, y ha añadido: "No conozco al señor Villarejo, no he hablado con él en mi vida, ni directa ni indirectamente, jamás le he mandado un mensaje al señor Villarejo y jamás me ha mandado un mensaje el señor Villarejo".

El expresidente ha negado también que María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido, le informara de las reuniones con Villarejo en el despacho de la número dos del PP, en pleno estallido del caso Gürtel y durante las que ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, le encargaron "trabajos puntuales". Ambos, Rajoy y Cospedal, trabajaban en la misma planta de la calle Génova.

Según Rajoy, "no hay ningún tribunal que haya afirmado la existencia de una caja B en el Partido Popular". Una vez negada la financiación irregular del PP acreditada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, Rajoy ha negado haber hablado del caso Kitchen con Cospedal, pese a que ella tuvo que abandonar la política por su relación con el comisario Villarejo. "He hablado con la señora Cospedal cuando los dos hemos querido hablar", ha dicho Rajoy a preguntas del portavoz socialista, Felipe Sicilia.

La intervención de Sicilia ha comenzado con el portavoz socialista mostrando la fotografía de la rueda de prensa de febrero de 2010 en la que Rajoy afirmó que Gürtel no era una trama del PP sino contra el Partido Popular. A continuación, Sicilia ha sacado a colación las dos condenas al PP en distintas piezas del caso Gürtel, incluida la de la caja B, y ha preguntado a Rajoy si mantiene aquella afirmación de hace 11 años. Mariano Rajoy ha solventado la situación asegurando que Gürtel "fue una operación de una persona en la que no estaban involucrados la inmensísima mayoría de militantes del PP".

El expresidente del Gobierno ha reprochado al portavoz socialista que tenga en consideración la palabra de dos personas, Bárcenas y Villarejo, que tienen "problemas serios en los tribunales" y que, por tanto, tienen "derecho a mentir" en su estrategia de defensa.

A continuación, Rajoy ha pasado al ataque y ha lanzado contra el portavoz socialista que Villarejo también ha hablado de su relación con el PSOE y que él, sin embargo, no tiene en cuenta cuando el comisario habla de Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba. Sicilia ha replicado que no hay caso de financiación irregular del PSOE sino del PP y que la comisión de investigación está dedicada a la operación parapolicial creada para sabotear esa causa que afectaba a los conservadores.