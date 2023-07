Redondo Terreros, Corcuera, Molina y otros 'arrepentidos' del PSOE que abrazan el 'antisanchismo' y flirtean con Feijóo

Son 'resentidos' del PSOE. Exdirigentes y exministros, ya con escaso o nulo peso orgánico en el partido, que se pasean por medios de la derecha cargando contra Pedro Sánchez y, en el caso de alguno, hasta llamando al voto nulo o el voto al PP. Muchos son afines a Felipe González, quien tiene claro que Sánchez debería permitir que el líder del PP se convirtiera en presidente del Gobierno si no hay mayoría alternativa.

Esta tesis ya operó en 2016, cuando los afines a González dieron un golpe de mano en el PSOE para despojar de la secretaría general a Pedro Sánchez y así dar la investidura a Mariano Rajoy con una abstención. Y, en vísperas de las elecciones generales, el expresidente del Gobierno vuelve a intentar marcar el camino al PSOE ante un posible bloqueo tras el 23J. “Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto”, ha escrito en la revista de la Universidad de La Rioja.

Además, Felipe González durante la presentación de la revista reclamó un “pacto de supervivencia” para la Constitución, y ahondó en la importancia de construir “la convivencia” sobre pactos “con el que piensa diferente”, y no con el que piensa “como tú”, algo que en su opinión es “ridículo”.

El felipismo ya se movilizó para la abstención a favor de Rajoy en 2016 y en contra de Sánchez. Lo que ocurre es que después de aquello Sánchez 'reconquistó' el PSOE y llegó a presidente del Gobierno en una moción de censura en 2018 sin siquiera tener escaño y apoyado por el mismo bloque que le dio la investidura de 2020.

Un bloque que supone una coalición de Gobierno con Unidas Podemos y aprobar leyes con EH Bildu y ERC, algo que a los exministros de González –y a alguno de José Luis Rodríguez Zapatero– no les gusta. Y, claro, se pasean por los medios conservadores para decirlo alto y claro, ante el regocijo de los propios medios conservadores que usan esa munición en plena campaña electoral.

El propio exvicepresidente Alfonso Guerra hace sólo unos días lanzaba un dardo a Sánchez por su entendimiento con EH Bildu en esta legislatura. “Hemos sabido estos días a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas no fueron los sanitarios, sino los que poco antes se habían despojado de pasamontañas”, señaló Guerra durante la presentación de un libro del exministro Virgilio Zapatero.

En paralelo, el manifiesto político impulsado por otra vieja guardia del PSOE, esta vez andaluza, para desmontar los ataques contra el “sanchismo” también gana apoyos. A los expresidentes de Andalucía y exconsejeros regionales se han sumado ocho exministros socialistas: Josep Borrell, Carlos Solchaga, Joaquín Almunia, José María Maravall, Tomás de la Quadra-Salcedo, Juan Manuel Eguiagaray y Luis Atienza.

Pero quien más se está fajando a favor del Gobierno es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha encarnado la línea “desacomplejada” de defensa de Pedro Sánchez. Zapatero se ha rebelado contra el marco narrativo del 'sanchismo' que tantos réditos parece estar dando a las derechas.

“El peor presidente socialista”

El exministro del Interior y exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch, por su parte, está siendo explícito: ha calificado a Sánchez con Carlos Herrera (Cope) como “el peor presidente del Gobierno socialista que ha tenido este país”. No obstante, ha reconocido que votará al PSOE: “No lo comprendo ni yo. En las dos últimas ya me ha pasado, con la intención de abstenerte o votar nulo. Pero llegas, ves la papeleta con la rosa y la coges”.

César Antonio Molina, exministro de Cultura desde 2007 hasta 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero, acudió el pasado viernes a un acto en el que Alberto Núñez Feijóo presentó el programa de cultura de su partido. “Confíen en Feijóo, hay que votarle para que los fantasmas de uno y otro lado no tengan opción”, dijo Molina durante su intervención, quien definió al líder del PP como “sensato, capaz, leal, paciente, claro y fiable”.

Y añadió: “Pedro Sánchez piensa que solo los vascos y los catalanes son de primera y el resto de los españoles son de segunda y de tercera. Feijóo ha trabajado desde los primeros años de su vida, como todos los gallegos, que no nos han dado nada de manera gratuita, hemos tenido que trabajar permanentemente, no como otros”.

Quien también ha expresado su apoyo a Feijóo ha sido la exdirigente socialista Amelia Valcárcel, que se ha mostrado contraria en diferentes ocasiones a la ley trans. En un seminario cerrado a medios organizado por Reformismo21, el partido de Feijóo ha remitido un recorte de la intervención de la también catedrática de Filosofía Moral en el que aparece agradeciendo al líder de los populares que el partido diera el apoyo al PSOE para modificar la ley del solo sí es sí tras las rebajas de las condenas.

Valcárcel fue miembro del Consejo de Estado y en diciembre de 2022, el PP ya la reclutó para participar en un acto contra la ley trans. La norma fue aprobada en febrero de 2023 y avalaba la autodeterminación de género.

La vieja guardia antisanchista, organizada

El mantra es “reivindicar los valores que guiaron al mejor PSOE”. El pasado 25 de marzo unos 140 socialistas de toda España se reunieron en Madrid convocados por el colectivo 'Fernando de los Ríos. Lo que nos une', promovido por, entre otros, el exdirigente del Partido Socialista en Euskadi (PSE-EE) Nicolás Redondo Terreros, quien pronunció unas palabras ante los asistentes, entre los que había familiares de algunos fallecidos, como José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA.

El colectivo volvió a reunirse el 1 de junio, después de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Son, fundamentalmente, hombres cuyo mejor momento político pasó hace al menos dos décadas: Joaquín Leguina, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Rodríguez de la Borbolla, Javier Rojo, José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero, César Antonio Molina, Francisco Fernández Marugán, José Barrionuevo, Julián García Valverde, Javier Luis Sáenz de Cosculluela, César Antonio Molina, Javier Gómez Navarro, Rafael Vera y Tomás Gómez, entre otros.

El colectivo 'Fernando de los Ríos. Lo que nos une' se fundó entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2022 con el objetivo de “organizar conferencias para reflexionar sobre asuntos de actualidad”. Pero, de hecho, lo que sobre todo está haciendo es reunir a la vieja guardia crítica con Sánchez.

En la reunión del 1 de junio, recoge Europa Press, Redondo Terreros cargó contra la “sobrecarga ideológica” del Gobierno que, a su juicio, impide que se aprecie la gestión del Ejecutivo a lo largo de la legislatura. Y afirmó que a la ciudadanía “le repugna” que “en un mitin y en el siguiente y en el siguiente” se anuncien medidas a modo “tómbola” porque “siempre entra en juego la dignidad”.

Redondo Terreros también afeó a Sánchez los pactos con EH Bildu, “un partido político que no ha renunciado a la herencia macabra de ETA” y al que Sánchez está, a su juicio, dando un “tinte épico”.

Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, fue expulsado como militante del PSOE en diciembre pasado, después de que el partido le abriera un expediente en 2021 por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas. En aquel momento la Ejecutiva Federal del PSOE también abrió expediente de expulsión contra Redondo Terreros por el mismo motivo: la decisión se tomó después de que en abril, la candidata del PP y presidenta madrileña, en un acto dentro de su agenda institucional, visitara la Fundación Alma Tecnológica y se fotografiara junto a ellos, que ocupan distintos cargos de responsabilidad en esta institución. Después de conocerse la apertura de expediente, el entonces líder del PP, Pablo Casado, abrió la puerta públicamente a ambos, “dos socialdemócratas patriotas que siempre serán bienvenidos en este espacio de concordia”, dijo en su cuenta de Twitter enlazando una noticia de OK Diario.

Manifiestos contra el Gobierno

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición (ADVT), que reúne a algunos de los integrantes del Colectivo Fernando de los Ríos, ha ido publicando manifiestos de tanto en tanto en contra de la labor legislativa del Gobierno. En concreto, contra la reforma de los delitos de sedición y malversación y contra la ley de memoria democrática. La primera, según dicen, tenía el “propósito” de “obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución”. Y la segunda supone que “el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica”.

¿Y qué es la ADVT? Pues es una entidad presidida por Emilio Contreras, ex gobernador civil de Ávila y Santander en tiempos de Adolfo Suárez, y que tiene como vocales a José María Mohedano, exsecretario del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso; Luis Berenguer, exdiputado (UCD y PSOE), exeurodiputado y expresidente de la Comisión Nacional de la Competencia; Carmela García Moreno, exdiputada y exsenadora (UCD y PSOE); y Abel Cádiz, expresidente de UCD-Madrid y exdiputado en la Asamblea de Madrid (CDS).

Y entre los firmantes de los manifiestos se encuentran exministros socialistas como José Luis Corcuera, César Antonio Molina, Virgilio Zapatero, Javier Sáenz Cosculluela, Julián García Vargas, Julián García Valverde, exlíderes socialistas madrileños como José Acosta y Tomás Gómez y expresidentes del Senado como Javier Rojo y Juan José Laborda.

Dentro de ese grupo de exministros hay algunos, como Corcuera, que promueven el voto nulo.

Hasta tal punto llega la inquina del exministro del Interior José Luis Corcuera con Pedro Sánchez que es capaz de seguir despotricando del presidente del Gobierno incluso mientras le da un infarto en televisión.

Corcuera, en plena pandemia, pidió a Susanna Griso terminar su exposición, que se alargó dos minutos más ante la visible preocupación de la presentadora. Finalmente, ella optó por interrumpir a su invitado para despedirle. “Señor Corcuera, estoy sufriendo mucho. Tengo que dejarlo aquí, están aquí los médicos. Le emplazo a otro día y si le parece seguimos esta conversación, pero estamos alargando una situación que me está generando mucha inquietud”, le dijo.