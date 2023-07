Feijóo alentará una rebelión de barones socialistas para que el PSOE le permita gobernar sin mayoría si gana el 23J

Alberto Núñez Feijóo no tiene nada claro que pueda lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario tras las elecciones del 23 de julio. Las encuestas señalan que el PP está muy lejos de una cantidad de diputados mínima para prescindir de la ultraderecha. Sus intentos de atacar a Vox y de buscar la división interna entre Santiago Abascal y otros dirigentes muestran que su principal debilidad ante el electorado es, precisamente, que no puede desprenderse de la posibilidad de una alianza con la extrema derecha, como se ha visto en multitud de ayuntamientos y comunidades autónomas en las últimas semanas.

Feijóo ataca a Abascal tras la crisis por los pactos con Vox mientras asume un Gobierno de coalición con la extrema derecha

Por eso Feijóo planea alentar una rebelión interna en el PSOE como la que en 2016 acabó con el primer mandato de Pedro Sánchez como secretario general y provocó la abstención de la gestora que permitió la investidura de Mariano Rajoy.

Así lo ha explicitado este martes en la presentación del programa electoral del PP para las generales de dentro de tres semanas. Un evento en el que han hablado el propio Feijóo durante cerca de media hora, y la secretaria general y coordinadora del documento, Cuca Gamarra, otros 15 minutos. Con todo, ninguno de los dos ha explicado una sola medida concreta, más allá de las que ya han adelantado en los últimos meses como parte de su labor de oposición.

Lo que sí ha anunciado Feijóo ha sido la “primera medida” que tomará “el primer Consejo de Ministros”: destituir a José Félix Tezanos al frente del CIS.

La rebelión de los barones

“A quien lidere el socialismo tras la caída del 'sanchismo' le pediré que me ayude a retirar poder al independentismo y a Bildu”, ha asegurado, en una larga comparecencia sin preguntas en la que ha recurrido a los clásicos que tan buen resultado le dio en la campaña del 28M, pero que no parecen funcionar ante el 23J.

Feijóo ha reclamado, otra vez, un cambio legal para que “España la gobierne el partido que gane las elecciones”, independientemente del número de diputados que logre, y de los que obtengan los demás partidos. El líder del PP ha afirmado que aplicará su plan de regeneración institucional “punto por punto”, pero en las recientes negociaciones para formar gobiernos locales y autonómicos lo ha ignorado al gobernar con Vox en coalición en ayuntamientos y regiones donde su partido no fue el más votado.

Pero como el candidato del PP no tiene claro el resultado del 23J, intentará reeditar el golpe de mano contra Sánchez de 2016. “Llamaré al nuevo líder para que me deje gobernar”, ha dicho, en referencia a la hipotética sustitución del actual secretario general por otro en caso de derrota. “Y si no me deja llamaré a todos sus barones para que le convenzan”, ha añadido. Feijóo ha bromeado que con “hay algunos sensatos”, aunque, ha añadido, “cada vez menos.