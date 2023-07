Ministros de Felipe González se adhieren al manifiesto del PSOE andaluz contra los ataques al 'sanchismo'

El manifiesto político impulsado por la vieja guardia del PSOE andaluz para desmontar los ataques al “sanchismo” -lema del PP contra la figura del presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez- ha trascendido las fronteras andaluzas: ocho ministros del primer Gobierno de Felipe González se han adherido a la iniciativa que, en menos de una semana, ha pasado de cien a más de 350 firmantes.

En esta lista de ex ministros está Josep Borrell, actual Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; Carlos Solchaga, Joaquín Almunia, José María Maravall, Tomás de la Quadra-Salcedo, Juan Manuel Eguiagaray, Luis Atienza y Luis Carlos Croissier.

La adhesión de los ministros al manifiesto andaluz surge de una conversación telefónica entre Manuel Gracia, ex presidente del Parlamento andaluz y autor material del documento, y Maravall, que se entera de la iniciativa de los veteranos del PSOE-A cuando estaba a punto de impulsar un manifiesto similar desde la Fundación Alternativas.

“Pedro Sánchez no es el objetivo. Nos quieren derogar a los socialistas. El objetivo es el PSOE, el partido que ha sabido interpretar la voluntad mayoritaria de la sociedad española”, ha explicado Gracia este martes, en la presentación oficial del manifiesto desde la sede del PSOE-A, en la sevillana calle San Vicente. El documento, de dos páginas, no se ha movido con las estructuras del partido, ha sido una iniciativa particular de la vieja guardia socialista, que mantienen contacto a través de un grupo de whatsapp. De hecho, el actual secretario general de la federación andaluza, Juan Espadas, ni siquiera estaba presente durante el acto de hoy.

Quienes suscriben este manifiesto llevan más de 40 años militando en el PSOE, la mayoría empezó en el tardofranquismo, desde la clandestinidad. Fueron protagonistas de la Transición, de las primeras elecciones democráticas de 1977, impulsaron el referéndum de autonomía andaluza en 1980, participaron de los primeros comicios autonómicos y del primer gabinete de la Junta de Andalucía, en 1982.

Han tenido responsabilidades institucionales distintas en el ámbito local, provincial, regional y nacional, ahora están todos jubilados, pero el “mantra de derogar el sanchismo” les suena mucho. “El PP quiere deshumanizar y satanizar a Pedro Sánchez hablando del sanchismo, como lo hizo contra Felipe, contra José Luis Zapatero y contra Alfredo Pérez Rubalcaba”, dice Gracia, que recuerda el “váyase, señor González” de Aznar, o el “traicionar a los muertos de ETA” de Rajoy contra Zapatero, a quien también culparon de “haber provocado la crisis financiera mundial tras la caída de Lehman Brothers”.

Por eso el encabezado del manifiesto es claro: “No es Sánchez, somos nosotros”. El texto es una reacción de repulsa contra el relato político del PP a las puertas de la campaña de las generales del 23 de julio, a saber: que existe un PSOE clásico, “el de verdad”, frente al sanchismo, que sería una deriva “cesarista y narcisista que ha parasitado un partido con 140 años de historia”.

Ese PSOE clásico se ha personado hoy en la sede del partido, con ropas de verano, para impugnar el plebiscito en el que PP y Vox han convertido las próximas elecciones: “O España o Sánchez”. La foto de los veteranos socialistas andaluces y sus réplicas en el resto del país aglutina todas las corrientes y familias que en el pasado se enfrentaron entre sí dentro del partido, separados por diferencias orgánicas e ideológicas: “Aquí hay guerristas, felipistas, borbollistas, renovadores, turborenovadores y todos los apellidos que nos pusieron los periodistas para señalar discrepancias lógicas dentro de un gran partido”, ha advertido Gracia.

Escuredo, Chaves y Griñán, pero no Borbolla

Entre los firmantes hay dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo y Manuel Chaves. José Antonio Griñán telefoneó a Gracia para confirmar su apoyo al documento, que prefirió no firmar dada su complicada situación [Griñán está enfermo de cáncer, condenado a seis años de prisión por malversación de fondos en el caso ERE]. José Luis Rodríguez de la Borbolla es el único ex presidente andaluz de esa época que se ha apartado del manifiesto [Susana Díaz es mucho más joven y ocupa el puesto de senadora por la comunidad autónoma andaluza].

También aparecen en el manifiesto algunos de los integrantes de la famosa 'foto de la tortilla' que acompañaban a Felipe González en la década de los ochenta, como Luis Yáñez, Carmen Hermosín, Isabel Pozuelo, Pablo Juliá o José Manuel Amores. Hay tres ex presidentes del Parlamento andaluz -Gracia, Javier Torres Vela y Ángel López-; 20 ex consejeros de la Junta, históricos alcaldes y ex secretarios provinciales del PSOE en las ocho provincias, diputados en el Congreso y senadores constituyentes, como Luis Pizarro, Manuel Jiménez Barrios, Juan Cornejo, Francisco Toscano, Carlos Sanjuán, Pepe Caballos, Rafael Román, Aurora Atoche, Bernardo Bueno, Manuel Fernández, José Luis Blanco, Lolo Cervera, Rosamar Prieto-Castro, María Encarnación Quintero, Pedro Rodríguez de la Borbolla...

Las grandes ausencias en este manifiesto del PSOE andaluz son González y su vicepresidente, Alfonso Guerra. Sobre ambos ha hablado Gracia, primero para matizar que el ex presidente del Gobierno se haya posicionado a favor de que gobierne la lista más votada -“no ha dicho eso, ha hablado de esa opción en circunstancias excepcionales, y ha dicho que ahora esas circunstancias no se dan”-. Y con Guerra ha evitado cualquier roce en público.

Es conocida la crítica dura del ex vicepresidente del Gobierno contra Pedro Sánchez por su entendimiento con Bildu en esta legislatura. “Hemos sabido estos días a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas no fueron los sanitarios, sino los que poco antes se habían despojado de pasamontañas”, advirtió hace unos días, durante la presentación de un libro del exministro Virgilio Zapatero.

Dar la vuelta al lema del PP

“A estas alturas de la campaña preelectoral está meridianamente claro que la derecha martillea una y otra vez con el eslogan de 'derogar a Sánchez'. Derogar el sanchismo es todo el programa electoral que las derechas ofrecen a la ciudadanía ante las elecciones del 23 de julio”, dice el documento.

El mensaje trata de darle la vuelta a la estrategia del PP, solapando el nombre del presidente del Gobierno a todas las políticas que ha aprobado en los últimos cinco años. “¿Quieren derogar el incremento de las pensiones, el salario mínimo, la reforma laboral, las políticas de igualdad, la creación de empleo, el crecimiento de nuestra economía, la bajada de los precios de la energía, y todas las políticas de progreso del Gobierno?”, advierte el manifiesto.

El texto sintetiza la réplica a las críticas del PP y a la autocrítica de otros insignes dirigentes y ex dirigentes del PSOE, abiertamente críticos con las decisiones de Sánchez. “Hay quienes, en el colmo del pensamiento más retorcido propugnan sin pudor que el PSOE de Sánchez debe perder para que el PSOE de verdad se regenere y vuelva a las esencias perdidas, después, naturalmente, de unos años de gobierno de derechas”, avisan.

En la presentación del documento de hoy han estado algunos de los que han coordinado la expansión de las firmas en las ocho provincias: José María Linde en Málaga; Manuel Fernández en Sevilla; Luis Pizarro en Cádiz; José Miguel Salinas en Córdoba; Fernando Pineda en Huelva; Fernando Calahorra en Jaén; Nono Amate en Almería y Rafael Estrella en Granada. Cuando un periodista ha preguntado a Gracia si la situación del PSOE es “tan grave” que hacía falta promover este manifiesto, el ex presidente del Parlamento andaluz ha sido tajante: “No. La mentira es tan grave que hacía falta promover este manifiesto”.