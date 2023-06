“No es Sánchez, somos nosotros”: veteranos del PSOE andaluz se rebelan contra los ataques al 'sanchismo'

“Quienes suscribimos este texto somos gentes que militamos en el PSOE desde hace más de cuarenta años, que hemos tenido responsabilidades institucionales distintas tanto en el ámbito local como provincial, regional o nacional”. Así arranca el manifiesto político que han firmado, hasta ahora, más de un centenar de ex dirigentes socialistas de la federación andaluza, la más numerosa del país, para arropar al secretario general, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.

El documento surge como reacción al relato político que estos días alimenta el PP a las puertas de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio, a saber: que existe un PSOE clásico, “el de verdad”, frente al sanchismo, que sería una deriva “cesarista y narcisista que ha parasitado un partido con 140 años de historia”. Los de Alberto Núñez Feijóo han planteado estos comicios como un plebiscito personalista -“O España o Sánchez”; “Derogar el sanchismo”-. Contra este relato se ha rebelado la vieja guardia del PSOE andaluz.

La idea de lanzar un manifiesto surge primero entre veteranos socialistas de Málaga, como Carlos Sanjuán, es líder del PSOE andaluz entre finales de los ochenta y mediados de los noventa; o Enrique Linde, ex consejero de la Junta y ex presidente de la Diputación Provincial de Málaga. La retaguardia del PSOE de Sevilla se suma posteriormente a la iniciativa, planteando un texto más ambicioso y reclutando firmas de peso.

Entre los firmantes están dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo y Manuel Chaves; y algunos de los integrantes de la famosa 'foto de la tortilla' que acompañaban a Felipe González en la década de los ochenta, como Luis Yáñez, Carmen Hermosín, Isabel Pozuelo, Pablo Juliá o José Manuel Amores. También aparecen algunos ex consejeros de la Junta, históricos alcaldes y ex miembros de la ejecutiva regional, como Luis Pizarro, Manuel Jiménez Barrios, Juan Cornejo, Francisco Toscano, Carlos Sanjuán, Pepe Caballos, Rafael Román, Aurora Atoche, Bernardo Bueno, Manuel Fernández y José Luis Blanco.

En este momento hay cerca de 80 nombres del PSOE de Sevilla, más de una treintena de Málaga y Cádiz, y una lista de adhesiones previstas en otras provincias andaluzas. Aunque es una iniciativa “a título personal”, la dirección actual del PSOE andaluz, que comanda Juan Espadas, ha dispuesto la sede regional del partido para que presenten el manifiesto el martes que viene.

Ni Felipe ni Alfonso

Entre los firmantes no está Felipe González ni Alfonso Guerra, que hace sólo unos días lanzaba un dardo envenenado a Sánchez por su entendimiento con Bildu en esta legislatura. “Hemos sabido estos días a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas no fueron los sanitarios, sino los que poco antes se habían despojado de pasamontañas”, advirtió Guerra durante la presentación de un libro del exministro Virgilio Zapatero.

Otro Zapatero, el ex presidente del Gobierno, es quien ha propulsado la línea “desacomplejada” de defensa y exaltación de Pedro Sánchez, y con ella todo el continente y la historia del PSOE. Zapatero se ha rebelado contra el marco mental del sanchismo y en la misma línea se pronuncian el manifiesto que firma la vieja guardia del socialismo andaluz. “A estas alturas de la campaña preelectoral está meridianamente claro que la derecha martillea una y otra vez con el eslogan de ”derogar a Sánchez“. Derogar el sanchismo es todo el programa electoral que las derechas ofrecen a la ciudadanía ante las elecciones del 23 de julio”, dice el documento.

El mensaje trata de darle la vuelta a la estrategia del PP, solapando el nombre del presidente del Gobierno a todas las políticas que ha aprobado en los últimos cinco años. “¿Quieren derogar el incremento de las pensiones, el salario mínimo, la reforma laboral, las políticas de igualdad, la creación de empleo, el crecimiento de nuestra economía, la bajada de los precios de la energía, y todas las políticas de progreso del Gobierno?”, advierte el manifiesto.

El texto ocupa algo menos de dos páginas, pero sintetiza la réplica a las críticas del PP y a la autocrítica de otros insignes dirigentes y ex dirigentes del PSOE, abiertamente críticos con las decisiones de Sánchez. “Hay quienes, en el colmo del pensamiento más retorcido propugnan sin pudor que el PSOE de Sánchez debe perder para que el PSOE de verdad se regenere y vuelva a las esencias perdidas, después, naturalmente, de unos años de gobierno de derechas”, avisan.

El documento concluye haciendo un llamamiento a la movilización, conscientes de que la parálisis, la depresión y el letargo del PSOE es el gran rival a batir en los comicios del 23J. “Lo que se espera de nosotros es, frente al insulto, la descalificación y la deshumanización que las derechas nos arrojan todos los días, que pongamos toda nuestra voluntad y energía en explicar y defender con orgullo el proyecto político del socialismo”.

Y culmina: “La opción que representa al PSOE y a su hoja de servicios a España desde la Transición hasta hoy es la que encabeza nuestro Secretario General y candidato a volver a presidir el Gobierno, Pedro Sánchez”.