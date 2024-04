Respaldo unánime a Sánchez de un PSOE en ‘shock’ y en vilo ante la posible renuncia

Un escalofrío atraviesa al PSOE de norte a sur y de este a oeste. Sin distinción de rango, diputados, senadores, líderes territoriales o dirigentes nacionales intentaban este miércoles encajar la noticia y afrontar los cinco días en vilo que quedan por delante hasta saber si Pedro Sánchez renunciará o no a la Presidencia del Gobierno, tal y como él mismo planteó en una carta a la ciudadanía.

El anuncio del presidente cogió por sorpresa a todo el mundo, sin excepción, en las filas socialistas. Entre su equipo más cercano no había pasado inadvertido que el semblante y la actitud de Sánchez durante la sesión de control de la mañana en el Congreso distaban mucho de lo que suele ser habitual incluso en las circunstancias más adversas, que no han sido pocas. “Estaba literalmente hundido, como nunca antes”, admite un dirigente del partido que apenas pudo intercambiar palabra con el presidente en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurre habitualmente.

En pleno 'shock', entre las filas socialistas se produjo una doble reacción unánime. Por un lado, descartar que el presidente del Gobierno vaya de farol. “Quien quiera vender que esto es estrategia, allá él. Pero se equivoca”, apuntan en Ferraz, donde explican que tras el paso dado hay muy poco de cálculo político y mucho de connotación personal. “Ya no es un machaque a él, es su mujer, y su hermano, y su suegro, y su cuñado. Es la trituradora. Y han explotado”, explica un dirigente socialista en referencia a las acusaciones vertidas por el PP en el Congreso este miércoles y tras la reflexión de la familia del presidente a raíz de la apertura de diligencias contra Begoña Gómez por una denuncia de los ultraderechistas de Manos Limpias.

La segunda reacción fue el respaldo en bloque a Pedro Sánchez. Todo el PSOE y el Gobierno al unísono se volcaron en respaldar de manera rotunda al presidente y su familia ante lo que el conjunto de su partido considera una cacería personal.

En redes sociales, principalmente, se sucedieron mensajes de su equipo más cercano. “No hay línea roja que la derecha de este país no esté dispuesta a cruzar. No todo vale, ni en la vida, ni en la política. España no se lo merece, y su democracia, tampoco. La verdad siempre se abre camino. Todo mi apoyo y mi cariño, presidente”, dijo el secretario de Organización y 'número tres' del partido, Santos Cerdán.

El propio Cerdán acudió a una reunión de urgencia en la Moncloa tras el comunicado de Sánchez, un encuentro en el que participaron otros dirigentes socialistas como los ministros Óscar Puente, Félix Bolaños y María Jesús Montero.

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también expresó su apoyo al presidente: “No todo vale en política. Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto. Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente”. También en Twitter, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, apuntó que la política es “discrepancia” pero también “respeto hacia el que piensa distinto”. Y pidió dejar fuera de la contienda política a las familias de los cargos públicos. “El bulo y la calumnia no son política”, zanjó.

El apoyo al presidente del Gobierno también fue masivo entre los dirigentes territoriales del PSOE, sin distinción. Publicó un mensaje de apoyo el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, siempre crítico con Sánchez y nada cercano en lo político ni en lo personal al secretario general.

“Coincido con el Presidente que no todo vale en política y empatizo con sus emociones. Todo mi apoyo para defender la política en la que no quepan las campañas de ataques ni los insultos personales”, expresó.

En términos parecidos se pronunció también el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón: “Ante lo que está sucediendo, ningún demócrata puede permanecer en silencio. No todo vale. No se puede destruir a una persona y su familia, deshumanizarlos y verlo como algo normal. No, no es normal. Y no se puede aceptar. Todo mi cariño y apoyo a @sanchezcastejon y su familia”.

Mensajes parecidos pronunciaron dirigentes y cargos socialistas de todo el país. “Hasta su resistencia tiene un límite. Pero no saben que no es solo la suya. Es la de todo un partido y una mayoría social que cree en una democracia sana y decente y la defenderá, que no todo vale y que está con su presidente. En lo personal, en lo político, todo mi apoyo”, reivindicó el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca.

También mostró su respaldo el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. “Quiero trasladar mi apoyo y solidaridad al Presidente del Gobierno y su esposa ante la campaña de acoso y derribo a que se les está sometiendo. Gracias, Presidente @sanchezcastejon, por tu sinceridad y humanidad al explicar a la ciudadanía que todo tiene un límite. Estamos con vosotros”.

Por el momento, nadie en las filas socialistas es capaz esta vez de ponerse en la cabeza de Pedro Sánchez ni de calibrar hasta qué punto el respaldo unánime de su partido podrá ser determinante o no en su decisión. Y por eso todas las preguntas que aspiran a atisbar qué ocurrirá de aquí al lunes en este país y en el Partido Socialista se topan siempre con la misma respuesta: nadie lo sabe.

En cambio, lo que sí parece claro es que, de todos los pasos inesperados dados por Pedro Sánchez a lo largo de su trayectoria política, ninguno ha helado el corazón de su partido como este: la posibilidad real de su renuncia como presidente del Gobierno.