El reto de la natalidad que no remonta: las propuestas de los partidos y la xenofobia de Vox

La natalidad continúa bajo mínimos en España pese al recurrente compromiso de sucesivos Gobiernos y a las promesas electorales para combatir un problema cada vez más acuciante. Diferentes indicadores vienen alertando de esta crisis de nacimientos que se arrastra desde finales de los 80. El último en hacerlo ha sido el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en un reciente informe provisional constataba que en el primer semestre del año habían nacido 159.705 niños, casi un millar menos que en la misma fecha de 2021.

Tener un empleo condiciona el periodo del año en el que las mujeres dan a luz

Ante este contexto, los partidos llevan años esbozando diferentes propuestas. Las ayudas y rebajas fiscales, la universalización de la educación de 0-3 años o la apuesta por la conciliación son las más recurrentes, aunque de forma más reciente Vox se ha descolgado al incluir entre sus recetas el control de la inmigración con ideas como “suprimir la institución del arraigo” o la “revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española”. Todo ello, con el objetivo de combatir la “invasión migratoria”, uno de los mantras de la formación de extrema derecha.

El partido de Santiago Abascal abraza así la teoría supremacista que alerta del peligro de sustituir a la población blanca de los países occidentales por inmigrantes musulmanes al afirmar que este Gobierno “social-comunista” opta por el “reemplazo poblacional” con “inmigración masiva”. Lo hace en el documento titulado ‘100 medidas urgentes para España’, donde también promete una ley orgánica “de protección de la familia 'natural' que la reconozca como institución anterior al Estado”.

Los dirigentes de Vox llevan tiempo proclamando este ideario xenófobo, muy extendido entre las organizaciones de la extrema derecha de toda Europa. “En lugar de idear un plan para impulsar la natalidad en un país que sufre una devastadora #EmergenciaDemográfica, se prefiere optar por el reemplazo poblacional con inmigración masiva”, lamentaba el partido en un reciente tuit al hilo de los citados datos del INE. En las pasadas elecciones andaluzas, ese discurso presidió muchos de los mítines de la precampaña y campaña de Abascal, que acudió en ayuda de Macarena Olona.

Es el mismo hilo argumental que sostienen los ideólogos de la Fundación Disenso, el think tank de Vox. En su visita el pasado mayo a Almería, invitado por dicha fundación, el líder de la formación de extrema derecha lamentó que cada vez haya “más españoles y más europeos que se sienten extraños en sus barrios de toda la vida”, en la línea de lo que también proclaman sus homólogos de la extrema derecha europea, como el francés Éric Zemmour o el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

En Europa, el encargado de Vox de lanzar esas advertencias contra “la imposición del multiculturalismo” es el portavoz nacional y jefe de la delegación del partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y así lo hace en todos los foros internacionales a los que acude. Lo hizo en la última conferencia anual de la Red Europea de Política Migratoria y Control de Fronteras integrada por formaciones de la extrema derecha europea, donde alertó de que “desde las instituciones multilaterales o Gobiernos como el español se sigue promoviendo la inmigración masiva y desordenada con la excusa de resolver el problema demográfico, apoyando un auténtico reemplazo generacional y poblacional en Europa”.

El responsable del área internacional de Vox también denunció que “las élites en el Parlamento Europeo, la Comisión y en algunos Gobiernos europeos” prefieren optar por ese “reemplazo poblacional” que “por luchar por Europa”, mientras sostuvo que “existe una voluntad real en Bruselas de poner en marcha un reemplazo poblacional en Europa” para beneficiar a inmigrantes musulmanes o subsaharianos.

Indicadores de la baja natalidad

Sin embargo, las causas del descenso de la natalidad a nivel general, y en particular, en España, son otras bien distintas. Según recoge este artículo publicado por elDiario.es, las mujeres españolas quieren tener hijos, pero sus circunstancias no se lo permiten. Los motivos no se reducen a un solo indicador, como la renta disponible, sino que abarcan otros factores como la precariedad, la incertidumbre laboral o el cambio cultural y de valores. Y según se apunta “nuestro país sí es, junto a Ucrania y Malta, el que tiene en Europa menos nacimientos por mujer y una de las edades medias del primer hijo más tardías del mundo”.

Son varios los expertos que están analizando el llamado “reto demográfico” mientras los gobernantes y los partidos políticos siguen lamentando la situación ante un fenómeno que ya se considera alarmante, teniendo en cuenta además que la esperanza de vida es cada vez mayor. Analizando las recetas de los partidos se comprueba que sobre el papel todo es muy fácil, aunque la realidad luego sea distinta.

Por ejemplo, el PSOE en su último programa electoral diversifica sus propuestas en diferentes ámbitos pero hace hincapié en la necesidad de impulsar la “corresponsabilidad” en el hogar y la “desfeminización de los cuidados”; el “desarrollo de programas de permisos parentales iguales y no transferibles para hombres y mujeres”; o la racionalización de los horarios y las flexibilidad en los trabajos para favorecer la conciliación. Los socialistas también se comprometían a conceder “ayudas y prestaciones acorde a la situación de necesidad según tamaño, característica y rentas familiares”, así como a modificar la consideración de familia numerosa especial para que puedan adquirirla las familias con cuatro o más hijos (ahora es a partir de cinco). Los socialistas, además, apuestan por “la universalización de la educación de 0-3 años” o “la cobertura de horario extraescolar 0-12 años”.

Pero el partido de Pedro Sánchez ahora gobierna y no ha conseguido atajar el descenso de la natalidad. Sí se han desarrollado medidas como la ampliación de los permisos por nacimiento, que desde enero de 2021 son iguales para ambos progenitores y pagados al 100%. Culminó entonces la reforma de los permisos de paternidad puesta en marcha en marzo de 2019. Desde entonces, el permiso de paternidad ha ido aumentando gradualmente hasta las 16 semanas con las que ya se equipara al de la madre.

Esta era una propuesta defendida también por su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que en su último programa electoral reivindicaba “la diversidad familiar” y apostaba, entre otras medidas, por facilitar el acceso a la reproducción asistida en la red pública. Además, la formación defiende “garantizar la cobertura universal, pública y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años” y establecer “una jornada laboral de 34 horas semanales y la reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados”.

Además, el pasado mayo, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció un acuerdo en el seno del Gobierno para aprobar en septiembre en el Consejo de Ministros la Ley de Familias, que propone ampliar a seis meses los permisos por nacimiento, implantar una prestación por crianza de 100 euros al mes por hijo (125 euros en el caso de los hogares monoparentales) y equiparar como familias numerosas a las de un progenitor con hijos y a aquellas que tengan algún hijo con discapacidad.

Las ayudas directas a las familias también son una propuesta del PP. En su último programa electoral, todavía con Pablo Casado al frente del partido, proponían la concesión de un “cheque bebé de 0-3” de 1.000 euros al año para ayudar a las familias con hijos menores de tres años a sufragar los gastos en escuelas infantiles o cuidadores profesionales. También se comprometían a otorgar “incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres después de la maternidad” y, al igual que el PSOE, a conceder la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo y mantener esta condición hasta que el último hijo reúna los requisitos contemplados en la ley. Entre sus medidas también está la creación de “bancos de horas” para atender asuntos justificados por necesidades de conciliación.

Ciudadanos, por su parte, dedicaba en su último programa un extenso capítulo encaminado a incentivar la natalidad. Planteaba medidas como extender los permisos por nacimiento a 24 semanas, permitiendo 24 semanas adicionales en el caso de familias monoparentales; o garantizar el derecho al teletrabajo durante los 12 meses siguientes al nacimiento. Y también otras como la recuperación de la prestación por hijo a cargo menor de 18 años“, la creación de nuevos ”incentivos fiscales a la natalidad“ o el apoyo a la reproducción asistida en la sanidad pública.