Revilla: AstraZeneca es segura; se la ha puesto la reina de Inglaterra

Santander, 8 abr (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido que la vacuna de AstraZeneca es "segura" y ha puesto como ejemplo a Reino Unido, donde, según ha dicho, han bajado los contagios usando sólo las dosis de esta farmacéutica y donde se han vacunado con ella su reina y el primer ministro, Boris Johnson.

"A la reina, que no sé los años que tiene, la hemos visto ahí con el pinchazo en el brazo de AstraZeneca y al rubio (Boris) Johnson", ha afirmado este jueves el presidente cántabro, quien ha enfatizado que él se pondría esta vacuna "encantado", tras ser preguntado por la decisión de España de dejar de usar esas dosis en menores de 60 años.

Revilla no entiende esta "confusión tan grande", que haya "tanto opinador de última hora" y los "vaivenes" que se vienen produciendo en torno a AstraZeneca, porque tiene "la seguridad de que es una gran vacuna". "Yo me la pondría ahora mismo", ha reiterado.

En este sentido, ha opinado que el descenso de contagios registrado en Reino Unido, que sólo vacuna con AstraZeneca, demuestra que es "eficaz". "Los ingleses son un país serio que está colocando a todo el mundo esa vacuna y con efectos muy positivos", reitera.

"Estaría encantado de que ahora mismo me llamasen. Ya tengo 78 años y estoy deseando que me vacunen, no voy a preguntar cuál me ponen. Si es AstraZeneca, encantado de la vida, y si es otra, también", ha incidido.

Revilla ha vaticinado, además, que dentro de una semana más o menos habrá un pico de contagios como consecuencia de la movilidad de Semana Santa, aunque espera que sea menor que los anteriores por la vacunación y porque la afección del virus "es menor en verano".

"Creo que en mayo hay que empezar a abrir España. No podemos seguir en esta situación", ha abundado.

Revilla también se ha expresado sobre la obligatoriedad de llevar la mascarilla por la playa, una medida que no le gusta porque cree que es un sitio en el que es "muy difícil" contagiarse, aunque Cantabria lo acatará.

"Tendríamos una cara con dos partes: una morena y otra blanca. Sería un espectáculo como íbamos a quedarnos. Menos mal que yo siempre estoy del mismo color, pero a un señor pálido le haces una bandera sin que se dé cuenta", ha apostillado Revilla.