Rita Maestre, sobre Errejón: “Ninguna persona del espacio de Sumar sabíamos que era era un misógino y un depredador”

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asegura “al cien por cien” que ni ella ni las dirigentes de Más Madrid, “del espacio político de Sumar o de la coalición progresista” sabían que Íñigo Errejón era “un misógino, un depredador, un manipulador patológico”. Es una de las afirmaciones que Maestre hace en la entrevista, la primera que la política concede desde la dimisión de Errejón, que este domingo emite el programa 'Salvados' de La Sexta. El próximo martes, Errejón acudirá a declarar como imputado por la denuncia de agresión sexual presentada por la actriz y presentadora Elisa Mouliaá, que también testificará el mismo día. La abogada de Mouliaá coordina, además, la denuncia de más mujeres contra el exdiputado.

Rita Maestre es contundente y subraya que el rédito electoral nunca estuvo por delante de los principios. “Al cien por cien puedo asegurar que ni yo ni las personas por las que puedo hablar, que son Manuela [Carmena], Mónica [García], las dirigentes de Más Madrid, los militantes... estoy segura de que ninguna persona del espacio político de Sumar, de la coalición progresista, de las personas que hemos tenido un trato profesional o personal, largo o corto, con Íñigo Errejón sabíamos que era un misógino, un depredador, un manipulador patológico, como lo que hemos sabido”, afirma. La política, que fue pareja de Errejón y que ya hizo público un comunicado en el que rechazaba haber tenido constancia de los comportamientos de su excompañero, insiste en la entrevista: “Cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja”.

La portavoz de Más Madrid relata que, tras la publicación del testimonio de una mujer en el perfil de Instagram de la periodista Cristina Fallarás y la identificación que muchas personas hicieron de Íñigo Errejón como protagonista de esos hechos, tanto Mónica García, ministra de Sanidad, como ella misma mantuvieron conversaciones con el exdiputado para pedirle explicaciones. Él, prosigue, admitió lo sucedido “a la primera” y “sin titubeos”, algo que la dejó “en shock”: “No reconoció un hecho concreto, sí que había tenido actitudes machistas como las descritas”. Ese reconocimiento iba acompañado de que “aceptara” que tenía que irse.

La manera en la que se despidió, eso sí, es duramente criticada por Maestre, que considera que el comunicado que Errejón hizo público es “ofensivo”. En ese texto, el exportavox de Sumar en el Congreso afirmaba que en la primera línea política y mediática “se subsiste y se es más eficaz con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros”, algo que genera “una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo”. Su misiva, que fue muy criticada por sus eufemismos, no contenía ningún tipo de disculpa.

“Es un insulto a nuestra inteligencia, al de todas las personas que lo tenemos que leer. La mezcla indecente de victimismo, echar balones fuera, de no asumir nada y de no pedir perdón, que es algo que sigue sin haber hecho, me resulta ofensiva. Tiene delito meter al neoliberalismo en una carta que solo podía ser de asunción de responsabilidades y de disculpas”, contesta ahora Rita Maestre. Errejón aludía al neoliberalismo cuando decía haber llegado al límite “de la contradicción entre el personaje y la persona”. “Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano”, decía. Esa frase, apunta Maestre, ha convertido en un meme “una historia de manipulación y doblez”.

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la actuación de Más Madrid y de Sumar después de saber, en verano de 2023, que un festival de música de Castellón había expulsado a Íñigo Errejón después de que le tocara el culo a una mujer, que contó el suceso en un hilo de Twitter que, finalmente, desapareció. La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró en una rueda de prensa que nadie en el partido tenía conocimiento de los “episodios gravísimos” que se han publicado pero la formación admitía el error de no haber ido “más allá” en su indagación sobre lo sucedido en Castellón. “A la vista de los acontecimientos es un error que en su momento no sentimos que estuviéramos cometiendo, fue un error no haber ido más allá”, insiste también ahora Maestre.

“Ojalá lo hubiéramos sabido antes y ojalá hubiera estado antes fuera de la política española, ninguna aportación a la política vale tanto como para todo el daño paralelo que ha creado”, agrega la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, respondiendo así a quienes han lamentado este final para uno de los políticos más destacados de la última década. Rita Maestre dice que su nivel “rabia y decepción” no le permite ahora la empatía con Íñigo Errejón: “Mi empatía en estos momentos está con las mujeres que están contando cosas terroríficas de sus vidas”.