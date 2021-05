Sánchez carga contra los "sectores ganadores" de la crisis que anuncian "despidos masivos"

Pedro Sánchez ha cargado contra "los sectores ganadores" que cuentan con sueldos "millonarios de sus ejecutivos" porque la situación económica les permite "crecer como lo han hecho los dividendos y los bonus" mientras que anuncian "despidos masivos". El presidente del Gobierno ha hecho esa declaración de guerra poco después de que el Gobierno aceptara la fusión de Bankia y Caixabank y la empresa planteara a los sindicatos el mayor ERE con 8.300 despidos. "No lo podemos consentir", ha afirmado Sánchez en su discurso durante el Congreso de la UGT en el que se ha comprometido a trabajar con las centrales para "mitigar" esos despidos colectivos en aquellos sectores que van bien.

"Sabemos que esta pandemia está dejando ganadores y perdedores y no podemos consentir, por ejemplo, que haya sectores ganadores, que pagan millonarios salarios a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer, crecer y crecer durante la pandemia, como lo han hecho los dividendos y los bonus, y anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores y trabajadoras. Eso no es posible", ha dicho Sánchez, que ha recibido en ese momento el aplauso de los delegados: "Ese tipo de anuncios lo que hacen es generar alarma social, generar incomprensión en la ciudadanía y tratar de trasladar a la opinión pública española que la transición digital es cosa de una minoría y no de una mayoría. "El Gobierno trabajará intensamente con los sindicatos para mitigar al máximo los despidos colectivos en aquellos sectores en los que los beneficios empresariales no los justifican", ha zanjado.

La expectación de la intervención del presidente en el cónclave sindical era fundamentalmente sus palabras sobre la reforma laboral del PP, que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado que pretende acometer antes de que acabe el año. "Tal y como ha sido recibido, la UGT espera mucho de su gobierno, he llegado a pensar que llevaba bajo el brazo la derogación de la reforma laboral", ha bromeado el miembro de la mesa que ha anunciado la intervención del presidente y del secretario general del sindicato, Pepe Álvarez.

Sánchez ha reconocido que hay quien le dice que tiene que hablar de derogar la reforma laboral con esos términos, pero ha explicado que no solo se trata de "desmantelar" aquello que hizo el PP sino también de "avanzar" en el reconocimiento de nuevos derechos. "Cuando estamos hablando de cambiar el modelo laboral por supuesto que hay que derogar muchas cosas que hizo el PP, pero actualizar otras", ha dicho Sánchez, que ha reiterado el compromiso del Gobierno de impulsar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

"La izquierda no solo tiene que decir que tiene que desmantelar sino que se va a avanzar", ha dicho Sánchez, que ha apostado por acabar con aquellas políticas que provocaron la pérdida de derechos, pero también "avanzar en nuevos derechos", como aquellos relacionados con la digitalización. Así, ha presumido de haber sacado adelante iniciativas como la ley Rider o la regulación del trabajo a distancia en los catorce meses que lleva de legislatura.

El presidente ha reivindicado, además, el Gobierno de coalición en respuesta a Álvarez, que había reivindicado que no encuentra otro posibilidad que defienda mejor los derechos de los trabajadores. "El entendimiento entre las izquierdas es posible, necesario y fundamental", ha dicho el líder del PSOE, que ha enviado una "mala noticia" a la derecha al recordar que quedan "31 meses" para que acabe la legislatura.

Sánchez también ha aprovechado su presencia en el Congreso de UGT para anunciar un plan de choque contra el desempleo juvenil "inminente" con el que dotará de 600 millones de euros a las comunidades autónomas “para financiar contratos formativos que otorguen oportunidades de empleo y formación para jóvenes menores de 30 años”. Otros 765 millones en tres programas se dedicarán al empleo joven a través del Programa Primeras Experiencias Profesionales, el Programa Investigo, “para fomentar la investigación y la tecnología y retener talento” y a un programa de formación enfocado a profesiones relacionadas con transición ecológica y economía verde; la digitalización, cohesión social y lucha contra la despoblación.

"No quieren que les regalemos nada, quieren simplemente tener la oportunidad de conquistar ellos mismos su futuro. La generación de la democracia nos pide una oportunidad", ha afirmado. "Con este Plan, el Gobierno de España lanza un mensaje claro: que nuestros jóvenes no vuelvan a pagar la crisis", apostilla Moncloa en un comunicado.

El líder de UGT le había reclamado en su intervención previamente "estabilidad en el empleo" no solo por las empresas y el modelo productivo sino también por las "personas en situación de precariedad", que ha dicho que no solo son los jóvenes y las mujeres sino también los mayores de 45 años.

Sánchez, que ha reivindicado la hermandad entre PSOE y UGT, ha agradecido a los sindicatos su labor durante la pandemia [ha mencionado todos los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social, entre ellos las prórrogas de los ERTE]. También se ha referido a las pensiones y al Pacto de Toledo y ha llamado a la UGT a trabajar para alcanzar "en los próximos días" un nuevo acuerdo sobre pensiones.

Además, se ha mostrado optimista ante el proceso de recuperación que fía a la vacunación. El Gobierno insiste en que solo hay 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social que antes de la irrupción de la pandemia. "En la pasada crisis financiera se tardaron casi doce años en volver al nivel de afiliación a la Seguridad Social previo al inicio de la recesión de 2008", ha recordado Sánchez, que celebra que esta vez esté siendo "diferente".