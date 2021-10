Sánchez enarbola la bandera de la socialdemocracia y se presenta como heredero de González y Zapatero

“Cada día de este mandato que me disteis he tenido un norte: preservar el papel de la socialdemocracia”. Hace cuatro años Pedro Sánchez se reivindicaba como la izquierda y ahora confiesa que la receta socialdemócrata es la que ha impregnado su mandato al frente del PSOE y también del Gobierno. Hasta una veintena de veces ha enarbolado la bandera de la socialdemocracia en su discurso de cierre del 40º Congreso que pasará a la historia por ser el del reencuentro -después de la pandemia y de años de luchas encarnizadas en el socialismo-. Y esa es la otra pata que ha ensalzado el líder socialista, la unidad del partido. “Un Partido unido y fuerte. Más fuerte porque está más unido”, le ha dicho a los cerca de 9.000 militantes que han acudido al cónclave festivo en Valencia en el que los socialistas ponen rumbo al ciclo electoral de 2023 en un momento en el que las encuestas no son favorables.

Sánchez ha conseguido lo que hace un tiempo era impensable: reunificar al partido y conseguir el apoyo sin fisuras de Felipe González, que le mostró su “lealtad” y “disponibilidad” en la inauguración, y también de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que había recuperado los lazos hace más tiempo. El secretario general del PSOE les ha reivindicado -al igual que a Alfredo Pérez Rubalcaba, homenajeado unos minutos antes de que él subiera al estrado- y se ha proclamado heredero de su legado.

El presidente del Gobierno se ha comprometido ante un público entregado a seguir "continuar el trabajo" y el “guion” que le marcaron sus antecesores en el cargo. Aunque ha reconocido que en los seis años que lleva al frente del partido ha cometido “errores”, se ha mostrado convencido de haber logrado lo “esencial” al mantener “vivo” el proyecto. “¡La socialdemocracia goza de una salud de hierro!”, ha dicho frente a los “agoreros” que la dieron por muerta a su izquierda y a su derecha.

"Desde posturas impacientes acusaron a Felipe y José Luis de no haber hecho nada porque no lo hicieron todo. Cierto, no lo hicieron todo, pero hicieron mucho, e hicieron lo mejor que tenemos, aquello en lo que podemos apoyarnos justamente para hacer frente a las dificultades y seguir avanzando. Hicieron los avances que mejoraron la vida de todos", ha expresado Sánchez, para quien ese legado ha servido como base para encarar las dificultades como la pandemia. El presidente ha puesto en valor las medidas con la que España ha luchado contra la pandemia -los ERTE, la vacunación "por orden de necesidades médicas y no del tamaño de las carteras, el SMI o el Ingreso Mínimo Vital...-: "Eso, que a muchos les parecerá de sentido común, eso es la socialdemocracia".

En un discurso en el que ha hilado el pasado y el presente -comparando lo que lleva de mandato con "conquistas" históricas de los socialistas como el sistema nacional de salud, el fin de la violencia de ETA, la ley de violencia de género, la de igualdad o al matrimonio igualitario, entre otras-, Sánchez se ha defendido de quienes le acusan de haberse lanzado a por el voto joven con medidas como el bono para vivienda o el cultural y ha asegurado que también González y Zapatero sufrieron ese tipo de ataques: "Cuando faltan ideas poderosas, se sustituyen por los insultos y descalificaciones, por la violencia verbal o de la otra. Y esas descalificaciones, esas palabras gruesas que nos niegan, son lo que estamos recibiendo. Eso es lo que recibió Felipe, lo que recibió José Luis y lo que ahora recibimos nosotros".

Un Sánchez convencido de que la receta socialdemócrata a la salida de la crisis reforzará a los socialistas se ha reivindicado frente a otras formaciones que izan banderas como el feminismo o el ecologismo. Pero sobre todo ha cargado contra la derecha, cuyo proyecto, ha asegurado, ha "fracasado". "El objetivo de la ultraderecha y del trumpismo no es reformar para mejorar las instituciones democráticas sino quitarles el poder a las instituciones democráticas -ha señalado-. Desprecian la política y a los políticos, pero quieren el poder, un poder sin democracia".