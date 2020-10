Sánchez ofrece a la oposición revisar el estado de alarma en marzo

Pedro Sánchez ofrece un camino intermedio a la oposición sobre la duración del estado de alarma que el Gobierno plantea por seis meses y que la mayoría de grupos considera que es "excesivo". El presidente ha propuesto en el Congreso que dentro de cuatro meses -en marzo- el Consejo Interterritorial de Salud revise la situación y plantee si es o no necesario mantener esa medida excepcional que recoge el artículo 116 de la Constitución y con la que el Ejecutivo ha dotado a los presidentes autonómicos del marco jurídico para establecer restricciones como el toque de queda, el cierre perimetral o la limitación de las reuniones sociales.

El Gobierno defiende que medio año es lo que aconsejan los expertos y que sirve para dar un marco de trabajo estable a las comunidades. Además, sostiene que el estado de alarma puede estar vigente sin que se adopten las medidas si no es necesario. Ante las críticas por la duración, entre ellas del PP, Sánchez ha propuesto durante la sesión de control que en cuatro meses el consejo interterritorial en el que están representados el Gobierno y las comunidades analicen la situación. Hasta ahora el Ejecutivo ya había defendido que el estado de alarma se levantara en cuanto dejara de ser necesario, pero el anuncio de Sánchez pone una fecha y una concreción para la revisión: el 9 de marzo y a través del Consejo Interterritorial.

"Si estipula que no es necesaria la alarma, el Gobierno revisará su decisión y si dice que tenemos que seguir otros dos meses, el Gobierno mantendrá esa herramienta" hasta el 9 de mayo, como está previsto en la prórroga que se debatirá este jueves. No obstante, el PP considera que ese planteamiento supone "eludir al Parlamento".

"El Gobierno está por la unidad y la unidad significa escuchar y tender la mano", ha dicho Sánchez, que ha formulado su propuesta en el 'cara a cara' con Pablo Casado, al que ha reprochado que cometa "error tras error". También le ha reprochado a los conservadores que hayan "denigrado" la herramienta constitucional del estado de alarma. Casado la apoyó en los meses de marzo y abril, pero luego se descolgó y pasó a la abstención y posteriormente al 'no' durante la primera oleada de la COVID-19. La propuesta del PP es reformar el paquete legal de las normas sanitarias para que se puedan aplicar medidas excepcionales sin que sea necesario recurrir al estado de alarma.

Sánchez ha reprochado a Casado que llegara a "calificar como dictadura constitucional" el estado de alarma. "O dictadura o constitucional, las dos cosas es imposible", le ha dicho el presidente, que ha apelado a la "responsabilidad" del principal partido de la oposición en esta segunda oleada.

Casado, por su parte, ha mantenido la "mano tendida" a Sánchez para apoyar la prórroga del estado de alarma -que están aplicando los gobiernos autonómicos del PP para restringir movimientos-, pero ha condicionado su duración a dos meses para "salvar las navidades". El jefe de la oposición sostiene que reducir la duración serviría para que la campaña de empleos de diciembre no se estropee, pero ha asegurado que también serviría para mantener "la esperanza de miles de mayores". "¿Por qué no acepta esta propuesta para esta segunda oleada del coronavirus?", le ha preguntado al presidente tras recordar su "plan B jurídico" para encarar la pandemia. Además, el presidente del PP ha asegurado que lleva meses planteando medidas económicas y se ha referido al proyecto de Presupuestos que este martes aprobó el Consejo de Ministros como un "plan ruinoso que solo va a empeorar" la situación.

"Tropieza dos veces con la misma piedra", le ha dicho Casado, que también ha reprochado a Sánchez que no acuda este jueves a defender la prórroga del estado de alarma y que delegue en el ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Le ha dado tanta vergüenza esta cacicada que no viene ni a las Cortes a convalidarla mañana". "Abandone la radicalidad escuche menos a la extrema izquierda. Mi mano sigue tendida, por mí no quedara", ha expresado el líder del PP una semana después de rechazar la moción de censura de Vox, que fue interpretado en el Gobierno como la apertura de una puerta para llegar a acuerdos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Casado cree que el planteamiento del estado de alarma que hace Sánchez supone "eludir al Parlamento". "Menos aló presidente y más venir aquí", ha concluido Casado en referencia a las comparecencias del presidente en Moncloa.

Más duro ha contestado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en su rifirrafe con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. "La democracia no es un bazar, no se regatea. Usted propone una alarma de seis meses y sustituir el Parlamento para que las decisiones las tomen los consejeros de Sanidad de las comunidades en un órgano que tiene mayoría el PSOE. Quítese los complejos y que lo decida Ferraz", ha dicho interpelando directamente al presidente.

"En quince días metieron a Pablo Iglesias en el CNI. En 6 meses sin control parlamentario, ¿qué van a hacer? Si delegan sus competencias en las comunidades y las del Parlamento en el Consejo Interterritorial, ¿para qué están? Váyase y terminamos antes", ha zanjado.