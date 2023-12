Sánchez pide a Feijóo dejar de lado el insulto y comportarse con “urbanidad y educación” a 48 horas de su reunión

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha estrenado este miércoles en una sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que ha inquirido al presidente, Pedro Sánchez, si se puede “confiar en su palabra” y en “sus compromisos”. “Es imposible tener menos respeto por la verdad, los principios y la palabra”, le ha espetado. El jefe del Ejecutivo ha replicado con los “insultos” que, ha dicho, le suele dedicar la oposición. Sánchez ha rememorado el “hijo de puta” que le dedicó la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha reclamado al líder de la oposición que “deje a un lado el insulto y se comporten con urbanidad y educación”.

Todo, a 48 horas de la primera reunión entre ambos tras la reelección del líder socialista para un tercer mandato en la Moncloa. El breve intercambio de pareceres entre uno y otro ha venido precedido de un larguísimo debate sobre la Presidencia de turno de la UE que ha recaído en España el último semestre, y que toca a su fin. Un 'cara a cara' sobre Europa, y la consiguiente sesión de control, que solo ha servido para evidenciar la lejanía entre el Gobierno de coalición y el PP.

La sesión ha estado marcada por el cierre, en directo, de los últimos flecos para la reunión que ambos mantendrán en el Congreso el próximo viernes. Una cita a la que se llega con unos precedentes que no invitan al optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en asuntos ante las que ambos partidos han fijado sus posiciones hace mucho tiempo, como la renovación del CGPJ o la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Ni uno ni otro se ha mostrado muy proclive a cerrar estos dos asuntos. El propio Feijóo ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso que “para llegar a acuerdos hay que ser un poco más serio, menos soberbio y más educado”.

En su pregunta a Sánchez, Feijóo le ha reprochado que en el último mes se “ha iniciado la amnistía para favorecer a Puigdemont”, le “hemos visto negar reunión con Puigdemont y ahora dice que tendrá todas las que le pida” y ha “dicho que va a proteger a jueces y fiscales” mientras votaba “sí' a la comisión de investigación”.

“Le hemos visto prometer lealtad respeto, y afecto a la Corona y ayer votaba sí a legalizar las injurias a la Corona”, ha proseguido. “Le hemos visto entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu después de presumir en su investidura de que era UPN la que gobernaba”, ha añadido. Feijóo ha concluido: “Es imposible tener menos respeto por la verdad, los principios y la palabra”.

Sánchez le ha replicado con acciones que se han puesto en marcha desde que logró la investidura, como la ley de paridad, el haber “culminado la Presidencia de la UE con una reforma del sistema eléctrico”, “1.000 millones a la ciencia” o la negociación con los agentes sociales para una nueva subida del SMI o el incremento ya aprobado de las pensiones“.

“En 30 días, ustedes han hecho 100 manifestaciones”, le ha reprochado el presidente al líder del PP. “No tengo nada en contra de las manifestaciones, sí en contra de los insultos en esa competición que ha emprendido con Abascal”. Sánchez le ha pedido “insultos de más gusto”, no “groseros, sean frutales o no”, en referencia a Ayuso.

“Diálogo siempre, donde quiera, cuando quiera y como quiera. Solo le pido que deje a un lado el insulto y se comporten con urbanidad y educación”, ha concluido.

Bolaños reprocha a Tellado la “corrupción” del PP

El cruce entre Gobierno y oposición ha continuado con el resto de ministros. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha lanzado duras críticas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la supuesta falta de respeto del Ejecutivo a la independencia judicial. Todo después de que el martes el PSOE apoyara el inicio de la tramitación de una ley para despenalizar las injurias a la Corona o a las instituciones del Estado. “Ayer votaron en contra de cumplir la neutralidad institucional”, le ha dicho.

Bolaños le ha acusado de mentir y de decir “bobadas”. “Las relaciones del Gobierno con el Poder Judicial han mejorado en relación al gobierno del PP. Este Gobierno no está en curso en ningún procedimiento por corrupción”, ha dicho para recordarle la Operación Kitchen o la Gürtel. “No rompemos discos a martillazos, no hacemos esas cosas que ustedes protagonizaban en el Gobierno y no atacamos a la independencia judicial con aquellos mensajes, aquellas intenciones de controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”, le ha recordado.

En línea con esa falta de respeto a la verdad que agitaba Feijóo en su intervención, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por “mentir” sobre los datos del paro y en concreto sobre el número de fijos discontinuos, una modalidad indefinida para trabajos intermitentes o estacionales, con más derechos para los empleados.

“Son los invisibles de Yolanda Díaz. Camuflan la temporalidad con esta denominación. Lo que hacen es esconder a 600.000 españoles”, le ha reprochado. La ministra de Trabajo le ha contestado a continuación que esos datos los aporta Eurostat: son 659.000, le ha dicho. “Hay 21,3 millones de personas ocupadas de las que tan solo el 3% son fijos discontinuos. Hay 2.900 resoluciones judiciales que alaban la figura de los fijos discontinuos y los definen como un contrato indefinido y estable”, ha continuado.

Pero acto seguido le ha recordado que los datos sobre fijos discontinuos los recaban las comunidades autónomas y son esas administraciones las que luego se los trasladan al servicio estatal de empleo. “¿Está diciendo que el señor Moreno Bonilla o el señor Rueda están mintiendo”, le ha preguntado entonces a la 'número dos' del Partido Popular. “Su relato es falso”, ha zanjado.