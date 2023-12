Las derechas arrojan la amnistía contra Sánchez en la Eurocámara mientras Puigdemont pide “aprovechar” las “oportunidades”

Un aliado frente a la reacción. Así ha presentado en el pleno del Parlamento Europeo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Ejecutivo surgido del 23 julio, frente a “una coalición de la derecha con la ultraderecha que aspiraba a derogar buena parte de los avances sociales, económicos y medioambientales alcanzados en las últimas décadas y aplicar de nuevo las mismas políticas neoliberales y austericidas que tanto dolor crearon tras la crisis financiera de 2008”.

En el debate en Estrasburgo está Carles Puigdemont, ex presidente de Catalunya, cuyos votos en el Congreso han sido decisivos para la investidura de Sánchez. Pero también participan diferentes portavoces de las derechas y ultraderecha, enardecidos con la admisión a trámite de la ley de amnistía, votada este martes en el Congreso, desde Dolors Montserrat (PP) hasta Jorge Buxadé (Vox), pasando por Adrián Vázquez (Ciudadanos).

En su intervención inicial, Sánchez ha evitado hablar de la articulación territorial de España o el encaje de Catalunya, que es uno de los ejes fundamentales de su legislatura, tras recibir los votos de Junts, PNV, EH Bildu y ERC, por ejemplo. El presidente del Gobierno, eso sí, el presidente ha reivindicado la “coalición de fuerzas progresistas” del Gobierno con una agenda que pasa “por seguir apostando por la justicia social, la tolerancia, las sociedades abiertas, el feminismo, las transiciones verde y digital, y la Unión Europea”.

El ex president catalán ha dicho: “Del incumplimiento nace la desconfianza. La Europa de las personas no es nada si no se les escucha. Les hablo en su luego materna pero no puedo hacerlo en la mía. Esa Europa de las personas que usted debería defender no nos incluye. Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren, si se dejan pasar por miedo o incapacidad, las consecuencias no son agradables”.

“Afortunadamente, esas fuerzas partidarias del progreso ganaron las elecciones”, ha dicho Sánchez: “Un gobierno en el que Europa y los europeos pueden confiar. Porque tiene una probada solvencia técnica y un compromiso indiscutible con los valores y aspiraciones de la Unión Europea”.

El presidente del Gobierno también ha defendido que “la presidencia española ha sido una presidencia exitosa, en la que se han aprobado 43 expedientes de gran relevancia, una cantidad superior a la media habitual, y se han alcanzado avances importantísimos en materia legislativa y política”.

El presidente de los populares en la Eurocámara, Manfred Weber, ha sido crítico con Sánchez, y ha señalado como “fracasos de Sánchez”, la falta del acuerdo comercial de Mercosur, que lleva tres décadas bloqueados, por ejemplo.

Weber, nada más arrancar, ha hablado de la amnistía: “Su predecesor, Felipe González, se opuso a ello. Europa está preocupada, la Comisión está haciendo preguntas. En el texto firmado se compromete a hablar de lawfare, y ayer en el Congreso el grupo de Puigdemont puso en el punto de mira a jueces. ¿Van a estar a favor de esa comisión? Hará falta una comisión en el Parlamento Europeo para ver lo que está pasando en España”.

“Podemos tener opiniones diferentes”, ha dicho Weber, “pero en este proyecto europeo siempre estuvimos unidos, tenemos que estar de acuerdo unos y otros: eso es lo que pedía Núñez Feijóo, y ustedes lo rechazaron. La cooperación con los principales partidos, es lo que tiene que gobernar en la UE y en España. Eso es lo que defiende el PP europeo”.

Iratxe García, presidenta de la bancada de los socialistas europeos en la Eurocámara, ha defendido a Sánchez y su gestión, y ha emplazado a Weber: “Su apuesta era el Gobierno con Abascal, que se reúne con Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki, un Abascal que ha hablado de colgar de los pies al presidente Sánchez. No nos den lecciones, que su partido lleva 5 años bloqueando la renovación del CGPJ”.

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha hecho un discurso clásico de la ultraderecha, hablando de “rendir las fronteras”, “narcisismo” y “nepotismo”. Buxadé ha dicho: “Pasará a la historia como el presidente perjuro, por destruir todo lo que nuestros padres y abuelos destruyeron con esfuerzo, como el presidente que no puede caminar por las calles. Frente al tirano, movilización permanente”.

Idoia Villanueva, portavoz de Podemos, ha argumentado: “España es una excepción, y la razón es el escudo social del Gobierno con Unidas Podemos. En el semestre español hay avances, España ha sido pionera en los avances de los derechos de las mujeres. No es aceptable quedarse solo en palabras para acabar con el genocidio en Gaza, no habrá proyecto europeo sin credibilidad. A la ultraderecha solo se le pasa con más derechos”.

La portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha insistido en la amnistía: “España dice no a la amnistía, a una amnistía intolerable, según Felipe González. España dice no a amenazar a los jueces y a la infamia suprema de una mesa fuera de la UE con prófugos de la justicia. ¿De verdad cree que unos meses más en Moncloa compensan? Cero en patriotismo, diez en oportunismo. España no se rinde, de España no se ríe nadie, porque somos una gran nación, y por eso seguiremos diciendo no sin descanso a la amnistía. Es vender la dignidad de España por siete votos para gobernar: impunidad por poder”.

El portavoz de IU, Manu Pineda, ha hablado de la guerra en Palestina: “El régimen israelí se considera legitimado para despreciar a cualquiera que reivindique el derecho internacional. Aquí muere el derecho internacional. Si no hacemos nada por parar esto, podemos dar por derrumbada toda la arquitectura construida tras la Segunda Guerra Mundial. No podemos considerar esto una masacre y comprarle cuatro millones de euros en material bélico. España tiene capacidad para influir, la historia nos juzgará”.