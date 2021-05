Los socios del Gobierno apoyan los indultos a los presos independentistas para una "solución política" en Catalunya

Los partidos que suelen apoyar en el Congreso las iniciativas del Gobierno progresista y que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez o la aprobación de los Presupuestos se han manifestado este martes a favor de la concesión de los indultos a los presos independentistas que están en prisión tras ser condenados por su participación en el referéndum del 1 de octubre de 2017. En distintas ruedas de prensa en el Parlamento, los portavoces de PNV, EH Bildu, Compromís, Más País y PDeCat han respaldado esta opción para destensar el conflicto entre las administraciones española y catalana, aunque las fuerzas independentistas han pedido al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que tome más decisiones.

Aragonès propone un referéndum pactado para culminar la independencia

Saber más

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que "si se quiere dar una vía de solución a la cuestión catalana el primer paso es que las personas están presas salgan de prisión", antes de acusar a PP y Ciudadanos de tratar de entorpecer esa solución con sus anuncios de recursos contra los indultos. Por ello ha pedido "pedagogía" para explicar esas decisiones en el caso de que se produzcan, aunque se ha mostrado confiado en que la mayoría de la población va a entenderlas. Los indultos, añadía él, "son las condiciones para iniciar un diálogo" entre España y Catalunya.

"Hay que ir más allá de los indultos", ha asegurado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha considerado que la catalana es una cuestión que hay que abordar "mediante el diálogo y el acuerdo". Así, Aizpurua ha emplazado a las fuerzas del Estado a aceptar que en las últimas elecciones autonómicas "el 52%" de "la sociedad catalana" votó "a favor de opciones independentistas", por lo que ha instado al Gobierno a solucionar "hablando" el conflicto político en Catalunya.

Íñigo Errejón, portavoz de Más País, ha recordado que "la figura de los indultos en una prerrogativa de los gobiernos que existe en muchos países" y que se suele utilizar en todos ellos "para que el Gobierno pueda intervenir cuando hay problemas de convivencia", como es el caso catalán. Por eso se ha mostrado a favor de los indultos. "Nos parece bien", ha dicho. "Los indultos pueden contribuir a la solución política", ha añadido, antes de considerar que "el inmovilismo solo ha traído más división y enfrentamiento en la relación entre Catalunya y España".

En la misma línea se manifestaba minutos antes el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que consideraba que la aprobación de los indultos por parte del Gobierno "sería una buena manera de avanzar para solucionar un problema que lleva años encallado". "Catalunya es un problema política", ha enfatizado el diputado valenciano, que ha insistido en que "los problemas políticos se tienen que solucionar con política".

Las reticencias de Junts

Desde el PDeCat, su máximo representante en la Cámara Baja, Ferrán Bel, ha querido recordar que el informe del Tribunal Supremo manifestándose en contra de los indultos "no es vinculante". "Lo relevante del proceso de los indultos es el acuerdo del Gobierno", ha añadido. Así, aunque a su juicio "la situación óptima para resolver esta situación de Catalunya es la ley de amnistía", Bel se ha confesado "realista y pragmático" , por lo que ha señalado que "si no es posible" la amnistía "es mejor un indulto que la inactividad al respecto". El diputado del PDeCat ha cargado a renglón seguido contra PP y Ciudadanos por su "irresponsabilidad" anunciando recursos ante el Supremo en el caso de que se aprueben los indultos. "No les preocupa lo que pase en Catalunya", ha zanjado.

"Aquí solo cabe la amnistía y el derecho de autodeterminación", ha asegurado en cambio Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. "No hemos llegado hasta aquí para que nadie nos perdone, y menos el Estado que nos está reprimiendo, intentando arruinar a los trabajadores catalanes", ha asegurado ella en rueda de prensa. A su juicio, "hay más de 3.000 represaliados y esto es un conflicto político, que se resuelve haciendo política y dialogando". "No tenemos un Estado democrático enfrente, tenemos un Estado represor", ha concluido, antes de volver a defender el "derecho legítimo a la autodeterminación" del pueblo catalán para el que "no hay que pedir permiso".

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha evitado pronunciarse sobre la concesión de los indultos, a pesar de que el Gobierno ha ido preparando el terreno para la normalización. “No se ha tomado ninguna decisión que yo sepa por parte del tribunal sentenciador por lo que de momento no hay valoración posible”, ha expresado Lastra, que tampoco ha querido decir si está de acuerdo en que se otorguen a pesar de que los líderes independentistas no hayan mostrado arrepentimiento, informa Irene Castro.