El Gobierno allana el escenario para abordar los indultos a los políticos independentistas que permanecen en prisión cumpliendo condena por sedición por el 1-O. Pedro Sánchez nunca ha descartado el perdón gubernamental para los líderes del procés, aunque siempre ha evitado un pronunciamiento taxativo al respecto a la espera de que el trámite culminara en la mesa del Consejo de Ministros. Ese momento se acerca después de que el Ministerio de Justicia iniciara el trámite de la solicitud que efectuó hace un año un abogado a título particular. No obstante, la fecha aún está por concretar y el Ejecutivo no tiene ninguna intención de pronunciarse antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Todavía queda que se pronuncie la Sala Segunda del Supremo, en su calidad de tribunal sentenciador. Y en ese intervalo el Gobierno va despejando el relato.

La Fiscalía advierte al Gobierno de que no puede indultar a los presos del procés por "conveniencia política"

