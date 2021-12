Tomás Guitarte: “Vox no tiene escaño en Teruel porque estamos nosotros, pero no aspiramos solo a quedarnos los restos”

Tomás Guitarte (Cutanda, Teruel, 1961) está convencido de que este es el momento de la España Vaciada. El líder de Teruel Existe afronta con ilusión y optimismo el avance del movimiento de los "territorios olvidados". El único diputado de la formación en el Congreso considera que se ha producido un cambio de conciencia en la ciudadanía que era esencial y que consiste en creer que es posible corregir el desequilibrio territorial. Pero para ello, defiende que no basta con protestar en las calles sino que hay que llegar a la política. Durante una asamblea en Priego (Cuenca, 896 habitantes), la Revuelta de la España Vaciada decidió que iba a armar una herramienta política para concurrir en próximas citas electorales. Ese momento ha llegado. El próximo 13 de febrero habrá elecciones en Castilla y León y esta será una primera prueba de fuego para el proyecto, que se apura estos días en la definición de su proyecto.

"La mera existencia de la España Vaciada como herramienta política va a hacer que muchas cosas se reorienten", dice Guitarte, quien reconoce que quedan muchos flecos sueltos como la fórmula de la nueva plataforma, las provincias en las que presentarse para lograr grupo en el Congreso o quiénes serán sus candidatos.

¿El adelanto electoral en Castilla y León les ha pillado desprevenidos?

Nuestras previsiones iniciales eran poder tenerlo organizado a finales de enero o principios de febrero. El adelanto electoral nos va a obligar a acelerar para poder cumplir el calendario. Esta convocatoria para el 13 de febrero parece responder más al oportunismo partidista y a los ritmos del PP que a la imposibilidad de gobernar. No está justificado por razones institucionales ni es el momento adecuado, ya que ahora la urgencia es combatir una nueva ola de la pandemia. En ese sentido sí que nos ha pillado ocupados en otros quehaceres, más que desprevenidos. Solo [Alfonso] Fernández Mañueco sabe en qué medida ha pesado la necesidad de dificultar la construcción de una vía alternativa desde el movimiento ciudadano de España Vaciada.

¿Habrá más plataformas como Soria Ya en otras provincias?

Es posible. Soria Ya había meditado y madurado el paso, incluso había convocado una rueda de prensa, antes de producirse la convocatoria, para comunicar su participación electoral, porque la plataforma consideraba esta necesidad. Respecto al resto, lo importante es que tanto los miembros de las plataformas, como los seguidores de España Vaciada comprendan que estamos ante una oportunidad y ver si, en cada lugar, se cuenta con los recursos necesarios para enfrentarla. Las distintas plataformas lo están valorando para cada circunscripción electoral. Ya lo ha anunciado la plataforma Burgos Enraíza, y para cualquier opción las decisiones definitivas deberán tomarse antes de finalizar el plazo de presentación de candidaturas (9 de enero).

Ha llegado el momento histórico en el que los territorios olvidados por la acción del Estado empiecen a tener voz propia

Castilla y León es clave, son nueve provincias que entran de lleno en sus denuncias y debería ser un granero de voto. ¿Cómo afrontan esta cita?

Castilla y León es un territorio afectado de manera grave por el proceso de despoblación y en el que sigue activa una segunda oleada de migración que implica una descapitalización educativa. Es uno de los territorios en situación de emergencia, una comunidad en la que es urgente revertir estos desequilibrios territoriales. Durante los próximos meses se deberían diseñar medidas, apoyadas en los fondos europeos Next Generation, para corregirlos. Sorprendentemente, parece que el Gobierno de [Alfonso] Fernández Mañueco, al acometer este cambio, no lo ha considerado así.

No obstante, el proceso de formalización de España Vaciada como opción política está aún en sus fases iniciales e independientemente de cuál sea finalmente el número de candidaturas que se lleguen a presentar y los resultados que se obtengan, seguiremos trabajando en su consolidación. Estamos convencidos de que ha llegado el momento histórico en el que los territorios olvidados por la acción del Estado empiecen a tener voz propia, y no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad para estar presentes allí donde se toman las decisiones.

¿Por qué molesta el término de España Vaciada a algunos sectores de la izquierda como de la derecha?

El término vaciada, que no es lo mismo que vacía porque vacía podría entenderse como un territorio que está vacío porque siempre ha sido así, que no es nuestro caso ni el caso de los contextos españoles, pone en evidencia que ha habido un proceso de vaciamiento. Es un participio de un verbo que requiere que haya un sujeto.

La expresión denuncia que ha habido un proceso de abandono que nosotros achacamos a las políticas del Estado, que por acción o por inacción ha tomado una serie de medidas con unas consecuencias territoriales. Entre ellas, el problema de la despoblación y el progresivo abandono de muchos territorios del país. El término vaciada a algunos puede molestarles. Nosotros lo tomamos como bandera porque evidencia en una sola palabra gran parte del problema y gran parte de lo sucedido.

También hay gente a la que le molesta que ustedes hagan bandera del término España Vaciada en el sentido de que ellos también sienten que estuvieron o que hubo otra gente antes luchando por lo mismo. ¿Qué se le puede decir a quienes no se sienten acogidos en este movimiento?

Somos transversales. Aquí tiene cabida todo el mundo que está dispuesto a trabajar por la solución de este problema. Usamos el término España Vaciada porque lo creamos nosotros. La España Vaciada nace en un primer encuentro contra la despoblación que se celebra en Allepuz [Teruel, 124 habitantes] en cuyo manifiesto final se dice que aquí, en Teruel, hubo una riqueza y la progresiva acción del Estado lo ha ido vaciando. Lo usamos porque se creó en nuestra tierra. Todo este movimiento coge su fuerza en la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada en 2019 en Madrid y ese nombre también lo incorporó el movimiento.

Hay gente a la que no le gusta este término porque dicen que da una imagen triste o un poco pesimista de lo que ha pasado y nos gustaría algo más atrayente, pero nosotros no estamos buscando eslóganes turísticos, estamos buscando definir el problema para solucionarlo, no para regodearnos en el conflicto.

Nosotros evidenciamos el problema. Decimos lo que ha pasado. Esto no ha sucedido de una forma natural o por designio divino. Esto es una elección equivocada o una falta de corrección de un modelo de desarrollo que se eligió en los años sesenta para el país. Y, aunque luego llegó la democracia, que pudo haberlo corregido, no lo hizo. De hecho, cuando se redacta la Constitución ya se es consciente de esto en su Artículo 138, que dice que el Estado procurará el desarrollo equilibrado de sus territorios.

La extrema derecha concretamente se muestra muy reactiva en redes contra este movimiento. ¿Por qué cree que se produce esto?

No lo sé muy bien. A lo mejor porque es una cuestión novedosa. Es un conflicto que se sale de los esquemas, de las luchas partidistas y de los ejes ideológicos para propugnar una solución transversal. Quizá también porque somos movimientos sociales muy pegados al mundo rural y ellos pueden entender, porque tampoco es que sea realmente así, que tienen cierta capacidad ahí. Y quizá por las circunstancias que tuvimos al cumplir nuestra promesa electoral de apoyar la gobernabilidad del país apoyando la formación de un gobierno en las últimas elecciones.

Quizá ellos también evalúan que si nosotros crecemos, ellos pierden, pero es que los diputados y los escaños no son de nadie, son de los ciudadanos. Por ejemplo, en Teruel, Vox no llegó a sacar ningún diputado porque estábamos nosotros, se quedó como una fuerza más minoritaria [Vox quedó en cuarta posición y en Teruel se reparten tres]. Todos los que piensan que pueden sufrir alguna pérdida de apoyo electoral nos ven como un contrincante.

¿Cree que los movimientos de la España Vaciada han empezado a inquietar a PP y PSOE y por eso han comenzado a moverse por esos territorios?

Sí, es evidente. Esto es una llamada de atención importantísima. Quienes han tenido representación en esos territorios lo mínimo que pueden hacer es evaluar cómo han actuado y cómo eso tiene que corregirse. Esto es un grito de auxilio de un territorio al que le dan igual las peleas partidistas. Para los que estamos en estos movimientos es el problema estructural más grave que tiene el país, más que los nacionalismos periféricos. Es una cuestión que afecta a la viabilidad funcional del 70% del territorio. No se han querido dar cuenta porque no ha habido consecuencias políticas a no atender a esos territorios.

¿Es en los territorios de la España Vaciada donde van a estar en juego las próximas elecciones?

Es evidente que hay una serie de escaños, los últimos de cada circunscripción, que hasta ahora no tenían ningún aspirante a obtenerlos, aparte de las fuerzas del bipartidismo, y ahora sí estamos nosotros. Pero no aspiramos a ser solo el grupo que se quede con los restos. Teruel Existe fue la fórmula política más votada de la provincia en los últimos comicios.

El objetivo mínimo y a su vez el principal es conseguir un grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado

A finales de enero quieren tener la herramienta lista para que aquel que quiera pueda utilizarla tanto en comicios nacionales como autonómicos. ¿Se va a unificar todo bajo las siglas de un partido?

Lo que se está analizando ahora es la fórmula en caso de que haya alternativas distintas, que sí que las hay. El objetivo mínimo y a su vez el principal es conseguir un grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado y para eso hay varias fórmulas. Desde la federación a la coalición de formaciones. Bajo la fórmula que sea, lo que se trasladará al ciudadano español es una oferta conjunta. No van a ser treinta o cuarenta formaciones que cada una concurra por un sitio, sino que irán todas coaligadas o federadas. La ideología de este movimiento o de esta opción va a ser el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. Va a ser la única opción que oferte algo distinto a lo que hay ahora. Lo que hay, con un matiz de izquierdas o de derechas, comparte un mismo modelo de desarrollo que se ha seguido hasta ahora.

Cuando dice que será una opción que permita presentarse en toda España, ¿quiere decir que lo hará en todas las provincias?

La herramienta permitirá presentarse en todas las provincias, otra cosa es que luego seamos capaces de presentarnos en todas las provincias. No vamos a presentarnos en los sitios por presentarnos. Tiene que haber un tejido social previo y que ese tejido social lo pida, que se sienta con capacidad para presentarse. Cuando estén próximas las elecciones se evaluará. Hay mucha gente de provincias que no sufren el problema, incluso de provincias muy desarrolladas como puede ser Madrid, donde mucha gente nos traslada el deseo de que se constituya una plataforma de la España Vaciada porque comparten nuestro modelo de desarrollo, de corrección del desequilibrio territorial.

Hay estudios demoscópicos que nos dan más de quince diputados

Decidir dónde presentarse es clave para sacar el porcentaje necesario para formar grupo parlamentario. ¿Tendría sentido, por ejemplo, presentarse en Valencia?

Va a depender del modelo que se elija. Hay una fórmula de hacer grupo parlamentario que es tener cinco diputados y que esos cinco diputados tengan el 15% en los sitios donde te has presentado. Si quieres garantizar eso, tienes que presentarte solo en los sitios donde sepas que vas a sacar un alto porcentaje de votos. Hay otra vía que es hacer grupo parlamentario si logras más de 15 diputados, con lo cual da igual los porcentajes de votos que hayas tenido en cada sitio. Lo normal sería pensar en el cinco, pero hay estudios demoscópicos que nos dan más de quince. Esa es una de las decisiones que tienen que tomar los equipos que están trabajando en la constitución de la herramienta.

¿Tienen intención de llegar a formar parte del Gobierno o la idea es más bien influir desde fuera como ha hecho en estos años Teruel Existe?

[Se queda pensativo]. No está evaluado. Es una hipótesis. En cualquier caso, la voluntad es cambiar las dinámicas. Es política ficción, pero si fueran unos resultados tan buenos, habría que plantearse muchas cosas. El objetivo de una forma u otra es conseguir que las políticas del Gobierno caminen en esa dirección. Las políticas y la acción de Gobierno real, tanto en autonomías como en el Gobierno central.

Yo, como todos los que estamos en Teruel Existe, hemos hecho una apuesta casi vital

En alguna ocasión ha afirmado que quiere seguir al frente de Teruel Existe siempre que lo decida el movimiento. Si se presentan en toda España, ¿usted sería el candidato a la presidencia del Gobierno?

[Suspira]. Está todavía todo en fases tan previas que no nos hemos planteado nada de eso todavía. Yo, como todos los que estamos en Teruel Existe, hemos hecho una apuesta casi vital. Hay mucha gente que lleva muchos años en este movimiento, que ha puesto mucho trabajo y mucho interés a disposición de lo que todos necesitamos. De momento, vamos a trabajar más en programas y en organización más que en personas. Las decisiones sobre personas han venido siendo en el último momento porque en general tener un cargo de representación en estos movimientos supone más cargas que cargo. Estoy a disposición de lo que acordemos entre todos los integrantes de la organización, pero es una situación que, de momento, vemos muy lejana.