Última hora sobre la actualidad política, en directo

La ausencia de Podemos en el acto donde Yolanda Díaz presentó su candidatura todavía marca la política, dos días después. Este lunes la vicepresidenta expresó que “en absoluto sería un fracaso” si finalmente no hubiese acuerdo entre el partido que lidera Ione Belarra y Sumar. A Podemos no le sentó bien estas declaraciones y lamentaron que Díaz no apostara “de forma rotunda por la unidad”. Ambas formaciones han asumido la dificultad de cerrar un pacto antes de las elecciones del 28M.