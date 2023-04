Podemos: “Nos preocupa que Yolanda Díaz no apueste de forma rotunda por la unidad”

En Podemos no han sentado bien las palabras de Yolanda Díaz este lunes en el diario El País. “Nos preocupa que Yolanda Díaz no apueste de forma rotunda por la unidad. Esta mañana ha indicado que no sería un fracaso no ir juntos y que Sumar sería un éxito aunque no vaya a las elecciones”, ha dicho el portavoz Pablo Fernández en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva del partido. Podemos sostiene que para revalidar el Gobierno de coalición es “esencial e imprescindible” la unidad y por eso han vuelto a insistir en que su mano sigue tendida para un acuerdo entre la formación y Sumar que garantice primarias abiertas en el proceso de selección de listas de las elecciones generales.

Yolanda Díaz presentó este domingo su proyecto político en un acto en Madrid en el que anunció que aspira a ser presidenta del Gobierno. Allí, ante 3.000 personas y rodeada de los líderes de una docena de partidos, Díaz evitó mencionar a Podemos durante una hora de discurso. Este lunes ha concedido una entrevista al diario de Prisa. “¿Un Sumar sin Podemos sería un fracaso?”, le han preguntado. “En absoluto sería un fracaso. Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo. Lo tengo clarísimo”, ha respondido la ministra de Trabajo.

“Es una cuestión de voluntad política, por eso nos ha sorprendido, nos ha preocupado, que Yolanda no haya apostado de manera rotunda por la unidad, de manera incontrovertible; nos sorprende y seguiremos trabajando con la mano tendida para lograr esa unidad que permita revalidar el Gobierno de coalición y haga posible que continuemos tomando medidas que mejoren la vida de la gente”, ha replicado Fernández preguntado por este asunto.

Podemos reafirma que Yolanda Díaz sigue siendo la mejor candidata. “No hemos cambiado de opinión”, ha dicho Fernández. Pero, como en una vuelta hacia el pasado, a lo que le pedían hace meses, ha vuelto a reclamar a Yolanda Díaz que aclare si quiere ser “la candidata de la unidad”, “si quiere ir sola con Sumar o si quiere ser la candidata de la unidad y lograr ese acuerdo”. “Es una cuestión de voluntad política, no de si hoy es más difícil que ayer. La voluntad de Podemos es incuestionable”, ha dicho.

En la imagen del domingo en Magariños, algunas voces vieron una suerte de arranque de campaña para los líderes que sí estuvieron en las primeras filas y a los que Yolanda Díaz nombró uno por uno, como a Mónica García y Rita Maestre, que compiten contra Unidas Podemos en la comunidad y la capital madrileña, o a Joan Ribó, que aspira a renovar la alcaldía de Valencia con Compromís.

Podemos considera que el acuerdo con Sumar tendría que llegar antes del 28 de mayo, para que Yolanda Díaz pudiera hacer campaña también por las opciones de Podemos y de Unidas Podemos en los diferentes territorios. “Son unas elecciones cruciales para el devenir de nuestro país, para revalidar el Gobierno hay que tener buenos resultados en estas elecciones. Nos encantaría ver a Yolanda haciendo campaña con Alejandra Jacinto [candidata de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid] o Héctor Illueca [vicepresident del Govern de la Comunitat Valenciana y candidato de Podemos en esa comunidad]”, ha deseado Fernández.