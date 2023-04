Yolanda Díaz afirma que Sumar no será un fracaso si no está Podemos

La vicepresidenta segunda del Gobierno ya ha desvelado sus planes. Será candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales como líder de un proyecto político que quiere dar protagonismo a la ciudadanía pero que contó este domingo en su presentación en Madrid con doce formaciones políticas. Entre ellas no estuvo Podemos, que no quiso asistir si Yolanda Díaz no aceptaba un compromiso de primarias abiertas antes de esa cita. La ministra de Trabajo ha reconocido este lunes en una entrevista en el diario El País que “en absoluto” sería un fracaso que Podemos no estuviera en Sumar: “Va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo”.

Yolanda Díaz presenta su proyecto para unir a la izquierda: “Quiero ser la primera presidenta de España”

Yolanda Díaz ha despachado así la ausencia del partido en el acto del domingo y el pulso que ha mantenido en las últimas semanas para firmar un acuerdo primero, una declaración después, en la que ambas partes suscribieran el compromiso de las listas a las elecciones generales se decidirán en un mecanismo de primarias abiertas. Yolanda Díaz ha asegurado este lunes que en Sumar habrá primarias “con participación ciudadana” pero no “bilateral” con Podemos, como planteaba el equipo negociador del partido que lidera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

“Sumar desde el principio quiere primarias con participación ciudadana, pero no bilaterales con Podemos. Tenemos que participar todos. Sumar ya está sumando. Fíjense en cuántas organizaciones políticas han acudido al acto de Madrid y están diciendo con esperanza e ilusión que quieren cambiar el país, estar ahí, estar con los verdes europeos, con la izquierda europea”, ha dicho este lunes en conversación con el diario de Prisa. “Soy una mujer libre y no me gusta que nadie decida por mí. Sumar es libre. También es un proyecto autónomo, y nadie va a decidir por él. Lo vamos a decidir colectivamente”, ha defendido.

Yolanda Díaz ha descartado además que el marco discursivo de las primarias no es real. “Lo que no es verdad es que esto sea un debate democrático sobre las primarias, porque Sumar quiere primarias y lo ha dicho desde el primer día. Eso sí, primarias con garantías democráticas”, ha insistido, para añadir que en ningún partido político en este momento se está “hablando de listas electorales”. “¿Por qué? Porque no es sensato. El resto de las formaciones que se han acercado a Sumar saben que nos vamos a poner de acuerdo. Ya está”, ha dicho.

Este domingo, en el polideportivo Magariños de Madrid, Yolanda Díaz anunció su candidatura a la Moncloa arropada por unas 3.000 personas –2.000 según la organización se quedaron fuera– y por una docena de partidos. Ada Colau y todas las caras visibles de su proyecto político, Catalunya en Comú, entre ellos Joan Subirats, el ministro de Universidades; Íñigo Errejón, Mónica García y Rita Maestre, de Más País y su marca madrileña; Alberto Garzón y toda la plana mayor de Izquierda Unida, entre ella el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago. Juantxo López de Uralde, el líder de Alianza Verde que se mantuvo leal a Pablo Iglesias cuando el espacio de Podemos se dividió con la marcha de Errejón. Así, hasta sumar una docena de partidos como Compromís, Verdes Equo, la Chunta Aragonesista, Proyecto Drago, del ex número tres de Podemos Alberto Rodríguez, Baztarre o Iniciativa del Pueblo Andaluz.

De hecho, en su discurso, Díaz se reservó unos minutos para agradecer personalmente a los líderes de esas formaciones, presentes en el pabellón. “Gracias a Alberto Garzón por estar donde hay que estar”, le ha dicho; a Colau, por convertir a Barcelona “en referente internacional”; a Mónica García, por la “dignidad de la sanidad pública”; a Íñigo Errejón, por la “inteligencia” para aportar a un nuevo proyecto de país. “La ilusión es real y envuelve a miles de personas”, había afirmado la alcaldesa de Barcelona antes de acceder al recinto. “Creo que hoy era fundamental estar aquí. Hoy hay muchas presencias, está la presencia del espectro progresista”, afirmó Mónica García.

“Esta es la política con mayúsculas, es dialogar con el que no piensa como nosotras para llegar a acuerdos, acordar, unir voluntades esperanzas y sueños”, sostuvo Díaz después de pronunciar sus agradecimientos. “A Sumar le toca ensanchar la democracia. Está en riesgo por el partido del odio, que tiene muchos nombres en Italia, Brasil, Chile, Estados Unidos. Uno de los grandes retos de Sumar es ensanchar la democracia. Hemos venido a algo muy grande. A ganar un país”, ha aseverado.