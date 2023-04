Podemos y Sumar certifican que no habrá acuerdo para las generales hasta después del 28M

El día después del lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz todo el debate político sigue marcado por la ausencia de Podemos en ese acto. La formación que dirige Ione Belarra rechazó acudir al Magariños tras no alcanzar un acuerdo con Sumar que les diese garantías mínimas. Las líneas se mantuvieron abiertas hasta los últimos días porque ambas partes entendían que un mensaje de unidad el domingo podría servir como pista de despegue para todos los actores de cara a la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, pero la falta de acuerdo, superada la meta volante del 2 de abril, complica un pacto hasta después de esos comicios.

La suma de Yolanda Díaz: nueve meses para recomponer la unidad de la izquierda y enfilar las generales

Podemos había planteado desde hace varias semanas, en mitad de las conversaciones con Sumar, un acuerdo previo para poder estar en la foto del lanzamiento de la candidatura de Díaz. En las últimas reuniones los equipos negociadores trabajaron en la redacción de una declaración política que pudiese proporcionar a los de Belarra las certezas que reclamaban para acudir al acto, unas líneas mínimas que según Podemos debían contemplar que las listas de Sumar se definiesen en unas primarias abiertas a la ciudadanía, pero que el equipo de la vicepresidenta segunda prefería abordar tras una negociación multilateral con todos los partidos.

En Podemos habían marcado el acto de Yolanda Díaz como fecha simbólica que sirviera como límite temporal para abordar esa negociación de mínimos. Ahora entienden que al no haber consensuado esa declaración política antes del domingo ya no se cerrará ningún tipo de acuerdo hasta después de las autonómicas y municipales del 28 de mayo, el plazo que inicialmente se había abordado en las conversaciones, debido a los deseos de algunos de los partidos a los que quiere agrupar Sumar.

Es el caso de Compromís, que compite en la Comunitat Valenciana, en la capital y en gran parte de los municipios de esa autonomía, contra las listas de Podemos y de Izquierda Unida –a la espera de un acuerdo de unidad entre esos dos partidos–. O de Más País y su marca madrileña, Más Madrid. Ambas formaciones renunciaron prácticamente desde el inicio de las conversaciones a una candidatura conjunta con IU y Podemos para el 28M. En las últimas semanas, tanto el líder de la coalición valenciana, Joan Baldoví, como el de Más País, Íñigo Errejón, han expresado públicamente que su voluntad es negociar las candidaturas para las generales después del 28M.

“Cuando toque, regaremos”, ha dicho en más de una ocasión Baldoví sobre el asunto de las negociaciones. En el acto del domingo, al contrario que Podemos, sí estuvo el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, y también Errejón, junto a las líderes de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre. Yolanda Díaz saludó personalmente desde el escenario a cada una de ellas, como también hizo con el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, presente en el pabellón.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta han trasladado desde que el comienzo de las negociaciones la dificultad de un acuerdo multilateral antes de las elecciones precisamente por los planteamientos de estos partidos de corte regionalista que han pedido posponer este tipo de conversaciones para poderse centrar en los comicios del 28M. Yolanda Díaz ha señalado, entre tanto, que Podemos no tenía motivos para no asistir al acto, a pesar de que no se hubiese firmado un acuerdo para una declaración bilateral. Lo volvió a decir este lunes en declaraciones a los medios: “Hay una formación política que dijo que no que quería estar, esa formación tiene que explicar por qué no quiso estar”.

“Yolanda Díaz saludó a todas las fuerzas políticas que estaban en el acto. La pregunta es la contraria. ¿Por qué Podemos decide qué tiene que hacer la alianza electoral en la que todos formamos parte en Madrid? ¿Por qué Podemos decide que la candidata de todos no vaya a ese acto?”, lamentó este lunes en una entrevista en Canal RED el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, en referencia a Alejandra Jacinto, la cabeza de lista de Podemos e Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid.

Santiago defendió en esa entrevista que el acto de Magariños se había planteado como un primer acto de campaña para todas esas formaciones que se presentan en las diferentes autonomías y municipios del país y, por eso, lamentó la ausencia de Jacinto, que no acudió tras la decisión de la dirección de Podemos de no enviar a ninguno de sus miembros. “Estamos muy contrariados por haber dejado ese hueco, por haber sido tan irresponsables de haber permitido que la única candidata saludada fuera Mónica García”, dijo.

Podemos expresó este lunes su sorpresa por las palabras de la vicepresidenta segunda en las diversas entrevistas que concedió tras el acto. En conversación con el diario El País, Díaz trasladó que “en absoluto” sería un fracaso un eventual escenario en el que Sumar fuese sin los de Belarra. “Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo. Lo tengo clarísimo”, replicó la también ministra de Trabajo preguntada por este asunto.

“Es una cuestión de voluntad política, por eso nos ha sorprendido. Nos ha preocupado que Yolanda no haya apostado de manera rotunda por la unidad, de manera incontrovertible; nos sorprende y seguiremos trabajando con la mano tendida para lograr esa unidad que permita revalidar el Gobierno de coalición y haga posible que continuemos tomando medidas que mejoren la vida de la gente”, respondió a la vicepresidenta el portavoz de Podemos Pablo Fernández.

Las palabras de Díaz en las sucesivas entrevistas de este lunes también han desvelado de alguna manera el horizonte más próximo de su proyecto político. “Lo importante que ahora toca de aquí a junio es presentar un programa de país para la próxima década”, dijo Díaz en La Hora de La 1 para avanzar que en las próximas semanas habrá actos de Sumar en los que se ponga a disposición de la ciudadanía la labor de los grupos de trabajo sectoriales estos meses. La vicepresidenta adelantó, además, que hará campaña en algunos lugares pero está por decidir exactamente dónde.

Es bastante probable que acuda a aquellos puntos donde hay candidaturas unitarias en la izquierda o que apoyará a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sin embargo, Podemos le pide que haga también campaña en los máximos escenarios posibles, también en las plazas en las que el partido compite con formaciones que estuvieron en el Magariños. “Son unas elecciones absolutamente cruciales para el devenir de nuestro país, para revalidar el gobierno hay que tener buenos resultados. Nos encantaría ver a Yolanda haciendo campaña con Alejandra Jacinto [en Madrid] o con Héctor Illueca [en Valencia], en los diferentes territorios”, dijo Fernández. “Sumar no estaba preparada para las autonómicas y municipales y voy a quedar a resultas de lo que entienda mi equipo que debemos hacer, pero vamos a intentar ayudar”, explicó la vicepresidenta este lunes.

Al final ganamos la posición en IU. Fui coordinador con el 70% de los votos. Pero por el camino perdimos a mucha gente que hoy está en su casa todavía convencida de que el sistema sustituyó a la izquierda real por un tipo con coleta útil al sistema. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 3 de abril de 2023

El ministro de consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también ha abordado este lunes el desencuentro con Podemos y ha trazado una suerte de comparación con la que se vivió en 2014 en su partido con la irrupción de los de Pablo Iglesias. “Cuando surgió Podemos, en 2014, hubo una parte de la izquierda que, ahorrándose hacer un análisis crítico de los fenómenos sociológicos y políticos de fondo, optó por recurrir a esta simple idea: 'Podemos surgió porque beneficia al sistema'”, ha escrito Garzón en un tuit, para equiparar esos argumentos con los que a su juicio utiliza ahora el partido de Ione Belarra.

“No es casual que históricamente casi todos los expulsados y marginados en partidos políticos de izquierdas se hayan caricaturizado previamente como una suerte de «agentes del sistema», fueran como seres conscientes o como cómplices ingenuos”, ha reflexionado Garzón, que ha considerado que ese fue el sentir de parte de la militancia de IU en aquellos años. “Al final ganamos la posición en IU. Fui coordinador con el 70% de los votos. Pero por el camino perdimos a mucha gente que hoy está en su casa todavía convencida de que el sistema sustituyó a la izquierda real por un tipo con coleta útil al sistema”, ha reflexionado para apelar a la unidad: “No es tiempo de crear trincheras, sino de sumar”.