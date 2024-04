Última hora de la actualidad política, en directo

10:35 h

Josep Borrell no será candidato del PSOE en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. El dirigente socialista se ha autodescartado en respuesta a los periodistas en un desayuno informativo organizado en Bruselas por Nueva Economía Forum. ¿La razón? Su cargo como jefe de la diplomacia europea.

“Todo el mundo entiende que tengo un trabajo que no puedo dejar”, ha contestado el jefe de la diplomacia europea, que ha asegurado que el “alto representante tiene que seguir hasta el final del mandato”. Esas han sido las palabras de Borrell preguntado por si volverá a ser el cabeza de lista del PSOE como hace cinco años y si su partido se lo ha pedido. A las segunda parte no ha contestado.

Con su respuesta, eso sí, Borrell ha dejado claro que no encabezará la papeleta del PSOE bajo la premisa de que su puesto en Bruselas no se puede quedar vacante desde el 9 de junio o la fecha en la que tomaría posesión como eurodiputado y comienzos de noviembre, cuando la nueva Comisión Europea echará a andar. No obstante, en 2019 Borrell concurrió a las elecciones como ministro de Exteriores y luego no recogió el acta de eurodiputado manteniéndose en el cargo hasta que Pedro Sánchez le escogió para uno de los altos cargos de la UE.

En esta ocasión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es la candidata del Partido Popular Europeo se mantendrá en su puesto durante la campaña electoral hasta el final del mandato en otoño dado que aún se desconoce si logrará los apoyos necesarios. Lo mismo ocurre con el comisario de Empleo, Nicolas Schmit, que es el aspirante global de los socialistas. No obstante, ninguno de los dos forma parte de las listas a las europeas.

Por Irene Castro