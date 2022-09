Marta Higueras seguirá como “independiente” en el Grupo Mixto: “No comparto la estrategia de Cueto y Calvo”

Marta Higueras, que fue vicealcaldesa de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena y que ahora formaba parte de la escisión Recupera Madrid, ha anunciado en una entrevista en El País que a partir de ahora será simplemente concejal del Grupo Mixto porque, ha asegurado, dos de sus compañeros de grupo, José Manuel Calvo y Luis Cueto, han dado comienzo a un proyecto con el que no está de acuerdo.

El proyecto es que se van a presentar juntos a las elecciones municipales de 2023. En la entrevista, Higueras ha explicado que el grupo Recupera Madrid “nunca se formó con intención electoral” y que ella ahora ha decidido desbancarse por esa razón. La edil ha insistido en que “no le gusta” que se presenten usando ese nombre porque eso “provoca una confusión entre el Grupo Mixto y su propia estrategia electoral”: “Esta confusión me ha llevado a desbancarme. No estoy en esa estrategia”, indica.

Higueras ha añadido en ese punto que, aunque “les desea lo mejor a los dos”, “no puede haber más candidaturas en la izquierda en Madrid”. La edil ha dicho que, por tanto, ella tratará de “trabajar por una confluencia de izquierdas para las elecciones de 2023. Y, si no confluyen, por el entendimiento de las fuerzas progresistas para tratar de ganar la alcaldía”. Mientras tanto, tendrá “una agenda propia acompañada de mi equipo y de los vecinos que no comparten la opción tomada por ellos”.

La portavocía en el Grupo Mixto en el Consistorio estaba planificada de inicio para ser rotatoria cada año, según habían acordado sus miembros. En otra entrevista en El País, Calvo ha explicado que este año le correspondía a él. Preguntada sobre si entonces habrá dos corrientes dentro del grupo, Higueras ha insistido en que “cuando alguien conforma una estrategia electoral que, además, le pone el mismo nombre que teníamos hasta entonces en el Grupo Mixto confunde al electorado”.

Sobre el tono “conciliador” que dijo Higueras que tenía el alcalde de Madrid en el año 2020, la edil ha asegurado que ya no piensa lo mismo, que eso “fue con la pandemia y los Pactos de la Villa”: “Ahora, Almeida ha vuelto a ser el ariete contra el Gobierno y se ha olvidado de los madrileños. No tiene un plan para la ciudad”, critica.

El Grupo Mixto ha permitido que saliesen adelante los Presupuestos de Almeida además de dos ordenanzas. Sobre eso, Higueras ha afirmado que a día de hoy no votaría a favor de las Cuentas para 2023, porque el alcalde “no es de fiar”. “Me ha demostrado que no ha cumplido lo que había acordado”, ha indicado. Asimismo, ha criticado el “abandono” del colectivo LGTBI en Madrid y ha llamado a “retomar la lucha” por los derechos que ya se han logrado. “¿Y si la próxima legislatura está Vox en el Gobierno?”

Finalmente, sobre su futuro político, la concejal del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid no se ha mojado sobre si irá o no en las listas de Yolanda Díaz. No obstante, ha expresado que le gustaría “seguir en política y que hubiera una candidatura de unidad en Madrid para que no gobierne la ultraderecha”.