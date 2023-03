Unidas Podemos anuncia que votará en contra de la reforma del 'solo sí es sí' si el PSOE no llega a un acuerdo con Igualdad

Unidas Podemos votará en contra de la reforma del 'solo sí es sí' que plantea el PSOE si la mantiene tal y como está planteada y no llega a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad. El portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, ha avanzado que votarán en contra de cualquier reforma que vuelva al “Código Penal de La Manada” y ha considerado que el texto que ha presentado su socio de Gobierno lo hace, por lo que ha adelantado el voto en contra a la reforma si llega tal y como está al Pleno del Congreso.

“”Llevamos dos semanas haciendo propuestas. El PSOE debería aportar por un acuerdo en el seno del Gobierno, con el Ministerio de Igualdad y no apoyarse en el PP“, ha dicho hoy Echenique en declaraciones a los medios en el Congreso. ”La ley que está planteada vuelve al código de La Manada. Estamos trabajando para que eso no pase pero nosotros no vamos a votar con el pp. Votaremos en contra“, ha asegurado.