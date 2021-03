Villacís reclama a Montero que censure el escrache que le hizo una candidata en lista de Podemos estando embarazada

Dice que si no lo hace debería renunciar a la mitad del presupuesto del Ministerio porque "solo defiende a las mujeres de izquierdas"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que condene el "ataque" que recibió hace dos años en la campaña electoral por parte, cuando estaba embarazada de nueve meses, por parte de "una persona que está en la lista de Podemos", encabezada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

"Un señor que se queja de los escraches que pasan en su casa, que yo he condenado, lleva a una acosadora de embarazadas en sus filas. Irene Montero, la ministra que nos defiende a todas las mujeres, tiene que condenar el escrache o renunciar a la mitad del presupuesto del Ministerio de Igualdad, porque solo está dispuesta a defender a las mujeres de izquierdas", ha lanzado Villacís a los periodistas durante una visita a una caseta informativa de Cs junto al candidato de partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal.

En este sentido, ha continuado asegurando que "fuera de los tópicos están las realidades e Iglesias tiene a una agresora en sus filas", al ser preguntada por las declaraciones del candidato socialista, Ángel Gabilondo, que ha pedido salir a votar para evitar "un Gobierno de la foto de Colón".

"Me gustaría preguntarle al PSOE que habla de fotos de Colón, por qué va a pactar con alguien que acosa a embarazadas en sus filas. ¿Eso le parece bien a Gabilondo?", ha insistido Villacís, quien da por hecho que el candidato del PSOE no cumplirá su palabras e no pactar con Iglesias tras el 4M.

EDMUNDO BAL COMO "ALTERNATIVA" EN UNA "CAMPAÑA ANACRÓNICA"

En otro sentido, ha definido a Bal como alternativa frente a la política de la región, que "parece un programa de entretenimiento" y una campaña electoral "anacrónica". Villacís ha lamentado que durante la precampaña se esté viendo a "actores que se llenan de palabras gruesas e insultos al contrario" y que "recuperan conceptos que son totalmente trasnochados y que no representan al Madrid de 2021".

"En el Madrid de 2021 no hay fascistas ni comunistas, lo que hay es gente tratando de sobrevivir, tratando de llevar pan a su familia, de mantener un puesto de trabajo y mantener un negocio", ha aseverado la vicealcaldesa.

En esta línea, ha afirmado que Bal será el encargado de "ponerle sensatez" a la situación y quien "hable de los problemas reales de los madrileños" para que estos se sientan "representados" por el discurso de los 'naranjas'.

"En su haber político y personal está la medalla de no haberse arrodillado ante un presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- por querer hacer prevalecer la Ley y los intereses de nuestro país por encima de los del PSOE. No hay ningún candidato que tenga una historia personal de sacrificio por el país como Edmundo Bal", ha valorado.

Finalmente, Villacís ha remarcado que Bal "va a ser la persona más valiente y que mejor represente" a la ciudadanía de la región, y ha mostrado su interés en verle debatir junto al resto de candidatos porque es en este tipo de situaciones donde "realmente se ponen las cartas encima de la mesa" y se "confrontan propuestas y políticas".