Villarejo amenazó al número dos de Interior del Gobierno de Rajoy: “Tengo pruebas de que estáis todos en esta movida”

El excomisario José Manuel Villarejo amenazó en 2012 al entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, con pruebas de la implicación de la cúpula del Ministerio en la llamada 'Operación Cataluña': la elaboración en pleno ascenso del independentismo de informes policiales con información comprometedora de dirigentes políticos catalanes, aunque fuera falsa.

El policía estaba enfadado porque Interior dio instrucciones de suspender –“meter en la nevera”– durante tres meses esa operación, para la que además había adelantado dinero de su propio bolsillo como pago al empresario Javier de la Rosa, encargado de presentar las denuncias contra los políticos catalanes y contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident.

Las grabaciones, difundidas hoy por el diario El País y Fuentes Informadas, están incluidas en un informe remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía al juez Manuel García Castellón. Se trata de una larga conversación mantenida el 29 de noviembre de 2012 entre el policía corrupto y el Jefe de Gabinete de Interior en el bar Tomate, cercano al Ministerio.

Villarejo quería que la 'Operación Cataluña' siguiera adelante, contra el criterio del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que quería suspenderla. Esta es la transcripción de la conversación cuando el policía corrupto recibe por boca de Francisco Martínez la noticia de la suspensión de la operación:

Villarejo: “Te digo lo que he hecho. He quedado esta noche con un notario amigo mío, y esta mañana he depositado pruebas para el acta notarial, por si me detienen en alguna circunstancia o me pasa algo, está depositado”.

Martínez: “¿Qué tipo de pruebas?”

Villarejo: “Pues que demuestran que todos estabais en esta movida”.

Finalmente, ese mismo día Martínez da luz verde a Villarejo para que prosiga, pero advirtiéndole de que había un problema con el dinero para pagar a De la Rosa, el empresario que debía denunciar las corruptelas.

Villarejo asegura que él ha adelanto ese dinero y tranquiliza a Martínez sobre los pagos: “Qué tiene que ver que me paguen o no me paguen con meter en la nevera tres meses una información…”, dice Villarejo. El número dos de Interior afirma más adelante: “Si a ti no te preocupa la pasta, sigue adelante, como hablamos”.

Villarejo: “Qué tiene que ver que me paguen o no me paguen con meter en la nevera tres meses una información…”

Martínez: “Olvídate de la nevera. Olvídate”.

Villarejo: “Es que esa es la clave. Lo de meter en la nevera tres meses la información es la clave de todo”.

Martínez: “Mírame. ¿Y qué quieres que te diga?”

Villarejo: “¿Que te has equivocado al decirme lo de los tres meses en la nevera?”

Martínez: “Sí, sí”.

(…)

Martínez: “Mi única preocupación en este momento es...”

Villarejo: “Es la pasta”.

Martínez: “Si a ti no te preocupa la pasta, sigue adelante, como hablamos”.

Villarejo: “Me ha dicho María Dolores [de Cospedal]: ”¿Cuánto has puesto de pasta?“. [Y yo le dije]: ”Quería poner mañana unos 100, más otros 40 o 50, 150“. Y dice: ”No te preocupes, que la pasta te la garantizo“”.

(…)

Martínez: “¿Me dejas hablar? No hay problema con judicializarlo cuanto antes. No hay ningún problema. Y si te has lanzado tú a la guerra...”

Villarejo: “No, no, no. No me he lanzado a la guerra, perdona. [...] Yo puedo comer con un fiscal y con un juez, porque yo como habitualmente. Voy a cenar. Entonces, de lo que yo haga o no haga esta noche a la hora de cenar, por tanto, dependerá de si se admite o no se admite la denuncia, y de si no hay ningún problema. Y ahí yo consideraré que todo va de puta madre”.

Una vez que el excomisario sabe que la operación sigue adelante, tranquiliza a Martínez sobre la posible difusión de la implicación de la cúpula de Interior en la trama:

Villarejo: “Nadie, nadie, nadie puede relacionarte ni a ti ni al ministro con esto. Por lo tanto, tenéis que tener tranquilidad absoluta. [...] Yo soy el único que aguanta…”

A continuación, Villarejo recrea una supuesta conversación entre él y la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con motivo de la falta de fondos de Interior para reembolsar al excomisario los presuntos pagos adelantados por él al informante De la Rosa:

Villarejo: “A mí me gustaría que me pagaran pero, vamos, que no es un asunto ahora mismo prioritario. Por cierto, me dijo María Dolores [de Cospedal]: ”¿Qué te han dicho, que no tienen dinero? Qué poca vergüenza. Ya hablaré yo con Jorgito [Fernández Díaz, ministro del Interior]“. Cuando ella utiliza términos pequeños es porque está mosqueada. Cuando dice: ”Jorgito, Jorgito, ya hablaré yo con Jorgito“. Otro regalo que te doy para que se lo digas al 'número uno'. Qué poca vergüenza. ¿O sea que te han dicho que no hay dinero en Interior? Joder”.

Martínez: “Es que no lo sabe, no lo sabe...”

Villarejo: “¿Cómo que no lo sabe? Perdóname, ¿una operación de este calado y el ministro no tiene preparada pasta y no habla con quien coño haga falta para que yo no tenga que pasar la vergüenza de pedir a mi gente que me prepare 100.000 euros?”.

Aunque no ha quedado acreditado si De la Rosa efectivamente recibió fondos de Interior a cambio de denunciar al expresident Pujol y a su sucesor, Artur Mas, las grabaciones recogen también una conversación de ese mismo 29 de noviembre entre Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo, el propio De la Rosa y el excomisario:

Rafael Redondo: “¿Cuántos sobres quieres, 10 o 15?”.

De la Rosa: “Pues me parece que eran 12 o algo así”.

Villarejo: “No, no. Haz una relación de las cosas y llamas a Isabel, que venga y se lleve el dinero a otro despacho. Y que lo ponga y lo distribuya en los sobres y ya está”.

(...)

De la Rosa: “No, si no son cantidades cerradas. Pero bueno, tengo que hacerlo así, tengo que pagar a los médicos”.

Villarejo: “Apunta, apunta. Apúntate, Rafa”.

De la Rosa: “Uno con 36.000”.

Villarejo: “¿Perdona? 36.000 un sobre”.

De la Rosa: “Otro con 20.000”.

Villarejo: “Joder, macho, ¡qué médicos más caros tienes!”.