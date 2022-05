Villarejo dijo a Cospedal en 2017 que Juan Carlos I tenía una cuenta en Suiza

El comisario José Manuel Villarejo mencionó en 2017 a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal que el rey Juan Carlos I tenía una cuenta en Suiza, según un audio revelado este miércoles por El País. La conversación entre ambos tuvo lugar dos años y medio antes de la publicación de las primeras informaciones sobre la cuenta, supuestamente gestionada por Arturo Fasana, en el banco Mirabaud.

Arturo Fasana o la importancia de compartir cuenta en Suiza con el rey

Saber más

En marzo de 2020 trascendió que la Fiscalía suiza estaba siguiendo la pista de una supuesta donación de 100 millones de dólares recibida por el rey emérito de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud. Este “obsequio” se habría depositado en una cuenta abierta en el banco privado Mirabaud a nombre de la fundación Lucum y Juan Carlos I retiró dinero de allí durante varios años. En 2012, dio los 65 millones de euros que quedaban a su expareja Corinna Larsen a través de otro banco suizo con sede en las Bahamas. El gestor de la cuenta a nombre de la fundación Lucum, Arturo Fasana, presuntamente controlaba también otras agrupadas bajo la denominación de Soleado, donde se ocultarían fondos de empresarios y políticos vinculados a Gürtel.

Villarejo conoció estos movimientos de dinero de Juan Carlos I con mayor antelación porque se lo contó la propia Corinna Larsen, con quien se reunió al menos en tres ocasiones entre 2015 y 2016. En septiembre de 2017, el comisario grabó una conversación con Cospedal en la que se menciona:

— Villarejo: Y lo de Andorra, estoy escaqueándome para no ir [a declarar] porque es un tema que a quien más perjudica es al generalísimo [Sanz Roldán]. En Andorra, las famosas notas que yo hice... Y se cambia toda la información que había sobre Cataluña, que sería definitiva ahora para proteger la famosa cuenta Soleado del emérito. Volvemos a lo de siempre.

El comisario se refiere a un plan para difundir la identidad de 4.000 catalanes —un dato no acreditado— que tenían dinero en el mismo banco de Andorra que utilizaba el expresidente catalán Jordi Pujol. Según el relato de Villarejo a Cospedal, fue el director del CNI, Félix Sanz Roldán, quien frustró aquella idea para proteger los fondos suizos del rey emérito (“para proteger la famosa cuenta Soleado del emérito”, dice) porque en la investigación aparecerían traspasos de dinero a cuentas suizas gestionadas por Arturo Fasana, el mismo que se ocupaba de la fortuna de Juan Carlos I.

La entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le pregunta a continuación “qué ha hecho La Pequeñita”, en referencia a Soraya Sáenz de Santamaría. “No sé qué está haciendo, pero con los hermanos Cierco [propietarios del banco intervenido] están intentando un acuerdo para que no haya más bronca o por lo menos que no se pierda el control”, responde Villarejo.

Por Roldán: “No se irá hasta que el emérito haga testamento”

Villarejo también grabó una conversación previa —julio de 2017— con el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, en la que le cuenta un encontronazo con el director del CNI, a quien había acusado de amenazar a la examante del rey Corinna Larsen. En el diálogo, Villarejo afirma que Roldán “está loco y obsesionado” con él.

“Hay un sujeto que está a su aire, que se cree el director del FBI, que cuando se muera es cuando se va a ir, que si no, no se quiere ir, y que es un tipo que no controla nadie y que decide sobre vidas y haciendas de todo el mundo... Pero nadie se atreve porque todo el mundo le tiene miedo (...) Lamento el disgusto que puedan tener ahí, pero solo pretendo defenderme”, asegura.

El comisario incide en esa idea también en la conversación con Cospedal, a la que dice que Roldán “se va a ir cuando quiera, lamentablemente”. “¿Lo ves así? ¿Cuándo le toca la renovación?”, pregunta ella. “Dentro de año y pico le toca renovar mandato, pero no se va a ir. El presidente [Rajoy] no quiere follones ni quiere líos. Él [el director del CNI] quiere quedarse hasta que el emérito haga testamento, porque como hay tanta pasta suelta, la tiene que poner en orden él. Eso le ha dicho a sus íntimos”.