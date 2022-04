El PP encumbra a Feijóo como presidente del partido con el 98% de los votos

La presidenta del XX Congreso Nacional del PP, Teófila Martínez, ha anunciado el triunfo de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP. Los compromisarios han ratificado la única candidatura que se ha presentado al cónclave. Tras lograr 36.781 votos de los militantes en unas primarias sin rivales, los delegados han confirmado la apuesta de los barones para sustituir a Pablo Casado.

De los 3.111 compromisarios acreditados a votar, 2.670 han ejercido su derecho. 2.663 han sido votos válidos. Ha habido 7 nulos y 44 en blanco. 2.619 han votado a Feijóo, lo que supone el 98,35% de los votos emitidos.

“Gracias por elegirme presidente del PP, pero esta elección solo es el principio, porque lo importante de verdad ahora es seguir juntos para que los españoles nos elijan para gobernar su futuro. Gracias a todos de corazón”, ha dicho tras subir a la tribuna para brindar su discurso como presidente electo del partido.

Feijóo llegaba a este Congreso Extraordinario como el único candidato a liderar el partido después de la crisis interna desatada en febrero en el PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso a raíz de los contratos de mascarillas de la Comunidad de Madrid por los que el hermano de la presidenta madrileña cobró comisiones, en el peor momento de la pandemia.

Para solventar la guerra total abierta, Pablo Casado, forzado por los barones, decidió hacerse un lado y convocar un congreso extraordinario y un proceso de primarias a las que finalmente solo se presentó el hasta ahora presidente de la Xunta de Galicia, el único que consiguió reunir los avales necesarios. Las bases del PP ratificaron a Alberto Núñez Feijóo como sucesor de Casado el pasado 21 de marzo con 36.781 votos de los 36.974 votos válidos emitidos, un 99.63%.

El PP ha querido cerrar esta etapa de transición con un congreso de unidad, en el que han participado los expresidentes José María Aznar (por videoconferencia tras contagiarse de COVID) y Mariano Rajoy, pero también Casado, que en su discurso de despedida ayer anunció además que dejará su escaño en el Congreso y la vida política. Casado calificó ayer este periodo de transición de “agridulce” y relató que comenzó con un “sentimiento de injusticia”, como dijo ante la Junta Directiva Nacional a principios de marzo, pero que fue “superado pronto por una profunda gratitud”.

“Yo siempre he dicho la verdad, costara lo que costara, me enfrentara a quien me enfrentara. Y puedo decir que estoy muy orgulloso de ello. Nunca hay que tener miedo a decir lo que se piensa, ni a hacer lo que se debe”, dijo ayer el ya expresidente del PP, que este sábado se ha reencontrado públicamente con Díaz Ayuso, a quien ha saludado con un frío beso, en una de las imágenes de la jornada.