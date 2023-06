Yolanda Díaz, sobre la exclusión de Irene Montero de las listas de Sumar: “España quiere que hablemos de sus problemas, lo demás no tiene demasiado interés”

“La gente quiere soluciones. El resto no tiene demasiado interés”. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera que el debate sobre la exclusión de Irene Montero de las listas de Sumar está completamente zanjado. Este lunes, en unas declaraciones desde Bruselas, ha apostado por hablar de los “problemas reales” de España y no de cuestiones que a su juicio no tienen demasiado interés.

“Lo que quiero decir es que España pedía un gran acuerdo y lo hemos hecho. Quiero dar las gracias a todas las formaciones. España espera que hablemos de sus problemas”, ha redundado este lunes la líder de Sumar, preguntada en varias ocasiones por el “veto” que han ejercido contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, para no incluirla en las listas al Congreso, como denuncia Podemos desde el pasado viernes, cuando se cerró el acuerdo de coalición con el partido de Ione Belarra y otras quince formaciones para construir una plataforma unitaria de izquierda de cara a las generales del 23 de julio.

La vicepresidenta segunda ha evitado entrar en la cuestión, pese a las preguntas reiteradas de los periodistas antes de la reunión del Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), en Luxemburgo. “Desde ya vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Dar soluciones a nuestro país, las tenemos. Tenemos un programa. Estas elecciones no van de los cuatro años pasados, aunque hemos hecho una reforma laboral que ha mejorado la vida de la gente. Hoy tenemos nada mas y menos que 20,8 millones de personas ocupadas. Tenemos una brecha retributiva muy inferior a pesar de que hemos sufrido crisis brutales”, ha repasado la ministra de Trabajo sobre estos años de gestión del Gobierno de coalición.

“España quiere que hablemos de sus problemas; no quiere que hablemos, quiere soluciones”, ha insistido.

Aunque el pasado viernes Podemos rubricó el acuerdo de coalición para integrarse en Sumar, en el que figuraban los nombres y apellidos de cada uno de los puestos de salida en las listas que le corresponden a cada partido, los de Ione Belarra reclamaron desde ese momento que lo hacían porque no les quedaba otra opción que excluir a Montero, como aseguran que les pedían desde Sumar. Pero desde entonces, han insistido y lo seguirán haciendo, previsiblemente, en que hay tiempo para revertir ese “veto”.

Este mismo lunes, el ex secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha afirmado en declaraciones a Rac1 que “cualquiera puede equivocarse” y que entiende la presión “que tiene Yolanda Díaz”, pero ha asegurado que “tiene tiempo de rectificar”. “Creo que a nivel político el veto es un terrible error. Es algo que puede hacer daño electoralmente a un espacio político imprescindible para que no gobierne el PP con Vox”, ha añadido.

“Pensamos que no incluir a Irene, la ministra de Igualdad que ha llevado los avances feministas en nuestro país más lejos que nadie antes, no sólo es una decisión injusta, sino además un error político y electoral”, escribió la secretaria general del partido, Ione Belarra, en una carta a los inscritos el pasado viernes. El sábado, en declaraciones a los medios, la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge, insistió en que van a pedir a Sumar que rectifique en los próximos días.

Esa posibilidad no está sobre la mesa para el equipo de la vicepresidenta segunda, que niega que se hayan impuesto vetos y asocian la exclusión de Montero de las listas con la complejidad de unas negociaciones con una quincena de fuerzas políticas. Este viernes, antes de llevar al registro la coalición, todos los partidos tuvieron que firmar como parte del acuerdo los nombres y apellidos de cada uno de los integrantes de los puestos de salida asignados, y esa parte lleva también la firma de los de Belarra, por lo que en Sumar entienden que, pese a las presiones que pueda hacer Podemos en los próximos días para incluir a la 'número dos' del partido en las listas, ese tema está zanjado.