Yolanda Díaz celebra el acuerdo de Sumar con toda la izquierda: “Vamos a ganar a las elecciones generales”

Yolanda Díaz ha celebrado este sábado el acuerdo de Sumar con el resto de formaciones de toda la izquierda. “Vamos a ganar las elecciones generales”, ha dicho en una declaración en Madrid, después de que el viernes su equipo lograse un acuerdo para la unidad de la izquierda en el que estarán Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís y los comuns, entre otras formaciones. “Vamos a demostrar que se puede romper con la resignación y el cinismo”, ha prometido.

“Nos pedíais un acuerdo y lo hemos conseguido”, ha comenzado la vicepresidenta segunda, acompañada de portavoz de la campaña, Ernest Urtasun, y de algunos de los coordinadores de los grupos de trabajo del proceso de escucha que la plataforma de Díaz inició hace un año, cuando lanzó su propio proyecto político. En la presentación del acuerdo de coalición, una declaración sin preguntas, no ha habido presencia en el escenario de ninguno de la docena de partidos políticos que han sellado el acuerdo. Entre el público sí estaban algunos nombres con los que ha contado la vicepresidenta para lanzar su proyecto, como el diputado de Podemos, Txema Guijarro, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop o el coordinador de Podemos en Madrid, Jesús Santos.

La vicepresidenta segunda ha agradecido a todas las formaciones políticas que han decidido integrarse en Sumar y que han “estado a la altura”. “Han dado lo mejor para entender que España quería que nos diésemos la mano. Formaciones políticas que quieren sumar del norte al sur, del este y al oeste. Gracias a esas formaciones políticas”, ha saludado la líder de la recién lanzada coalición con la que esperan movilizar al electorado de izquierdas desencantado.

La intervención de Díaz este sábado ha venido precedida por la de Ernest Urtasun, portavoz de la campaña de Sumar, que ha agradecido a los equipos negociadores el “grandísimo ejercicio colectivo” llevado a cabo para alcanzar la unidad. “Este país nos pedía un acuerdo y lo hemos conseguido”, ha recalcado, en una frase que después ha sido repetida por Yolanda Díaz. Urtasun ha descrito el acuerdo como “amplio y diverso, como España”, y ha dado paso a “la mejor candidata”.

Entonces Yolanda Díaz se ha aproximado al atril entre los aplausos de los asistentes. “Hoy es un día muy importante”, ha comenzado diciendo la vicepresidenta segunda y líder de Sumar. Díaz ha señalado que “la política tiene que dejar de ser un problema para la gente común y corriente”, y que su formación “ya está lista para salir a ganar el país”. “Tenemos el mejor acuerdo político para España”, ha resaltado; “España quería que nos diéramos la mano”.

A renglón seguido, Díaz ha esbozado las ideas y y los objetivos que vertebran Sumar, conceptos como “ilusión”, “esperanza”, “futuro” y mejorar la vida de la gente. “No voy a pedir a nadie que nos vote por miedo: que nos voten con esperanza”, ha dicho, asegurando que estas elecciones “no van de los pasados cuatro años, sino de los próximos ocho, de nuestros hijos y de nuestras hijas, del futuro de nuestro país”.

“Sumar no ha venido a agitar el miedo o el pánico, no hemos venido a agitar fantasmas. Hemos venido a señalar que el emperador está desnudo”, ha afirmado Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha criticado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por su “enorme desconocimiento acerca de cómo vive la gente de nuestro país” y ha acusado a la derecha de “mentir y hacer ruido porque no tienen nada que ofrecer”.

Los detalles del acuerdo

La izquierda concurrirá unida a las próximas elecciones generales, después de que Sumar y Podemos anunciasen este viernes que concurrirán juntos, ya que los de Ione Belarra han aceptado integrarse en la coalición de partidos que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y en la que también estarán Izquierda Unida, los comuns de Ada Colau, Compromís y Más Madrid, además de otras formaciones como Verdes Equo, la Chunta Aragonesista, Batzarre, AraMés, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Drago Canarias, el partido de Alberto Rodríguez. Podemos ha aceptado firmar la coalición a pesar de denunciar un veto en las listas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, excluida por Sumar durante las negociaciones.

Los partidos han rubricado el acuerdo de la unidad de toda la izquierda y los equipos negociadores han registrado ya en la Junta Electoral Central la futura coalición, que llevará en el logo la palabra Sumar y una imagen con la cara de Yolanda Díaz. El proyecto de la vicepresidenta segunda se reserva una decena de puestos de salida para colocar a profesionales independientes y a diputados que en la pasada legislatura fueron en las listas de Podemos.