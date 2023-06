Belarra pide a Sumar negociar “la próxima semana” para incluir a Irene Montero en las listas: “El veto debe ser levantado”

Podemos no se resigna a dejar caer a su ministra de Igualdad. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha enviado una carta a los inscritos después de firmar la coalición electoral este viernes por la tarde, último día para su registro. En ese documento, que ha ido entrando en los buzones electrónicos de los simpatizantes a lo largo de la noche, Belarra anuncia que seguirán insistiendo en la incorporación de Irene Montero en las listas, a quien Sumar ha excluido durante las negociaciones. Y afirma: “Se nos ha amenazado con que, de no aceptar estas condiciones, seríamos excluidas de la coalición electoral”.

“Desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado a lo largo de la tarde tanto la negativa a levantar el veto a Irene, como la decisión irrevocable de mantener la última oferta enviada en el día de ayer”, explica Belarra: “Se nos ha amenazado con que, de no aceptar estas condiciones, seríamos excluidas de la coalición electoral, como ya ocurrió en Andalucía. Esta es una decisión que más tarde no se puede revertir. Por ese motivo el Consejo de Coordinación ha acordado esta tarde firmar sin acuerdo la coalición electoral con Sumar, reiterar que el veto a Irene Montero es un error y debe ser levantado, así como instar al equipo de Yolanda Díaz a continuar negociando durante la próxima semana hasta la presentación de las listas”.

“En Podemos tenemos muy claro lo que nuestro país se juega el próximo 23 de julio, la posibilidad real de que gobierne la coalición del PP y Vox y también la oportunidad de revalidar el Gobierno de coalición y seguir profundizando las transformaciones sociales y feministas que hace unos años parecían imposibles”, dice la secretaria general de Podemos: “Como sabes, llevamos mucho tiempo tratando de alcanzar un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar para presentar una candidatura única a estas elecciones generales”.

La secretaria general de Podemos expone que la ejecutiva del partido había decidido: “Informar al equipo negociador de Sumar que Podemos no acepta el veto a nuestra compañera Irene Montero para participar en el equipo que concurrirá a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Pensamos que no incluir a Irene, la ministra de Igualdad que ha llevado los avances feministas en nuestro país más lejos que nadie antes, no sólo es una decisión injusta, sino además un error político y electoral”.

“Una vez más se le pide a Podemos que renuncie a su principal activo electoral”, afirma Ione Belarra, en alusión a cuando Pedro Sánchez pidió a Pablo Iglesias que renunciara a entrar en el Gobierno en el verano de 2019, cosa que hizo el entonces líder de Podemos. “Además, el acuerdo electoral de unidad entre Podemos y Sumar debe ser, desde nuestro punto de vista, justo y asegurar nuestra representación en el Congreso de los Diputados”.

En este punto, Podemos considera que el reparto de escaños, de los que le corresponderían 8, está hecho con proyecciones de repetir los resultados de 2019, algo que cuestionan en el partido.

Ausencias y presencias

Podemos contará con 15 puestos en las listas, de los que 8 podrían estar asegurados si el resultado del 23J es similar al obtenido en noviembre de 2019. Estos 8 serían: encabezar Navarra (Idoia Villanueva), Gipuzkoa (Pilar Garrido), Araba (Roberto Uriarte), Cádiz, Murcia (Javier Sánchez Serna) y Las Palmas (Noemí Santana), el número cinco por Madrid (Ione Belarra) y el cuatro por Barcelona (Lilith Verstrynge). En ninguno de esos puestos está Irene Montero, ministra de Igualdad, excluida durante las negociaciones con Sumar.

Además, Podemos logra otros 7 puestos que requieren un resultado electoral mejor que el de hace cuatro años para convertirse en escaños: el 1 por Ávila; el 1 por Badajoz; el 1 por Cáceres; el 1 por Granada (Martina Velarde); el 1 por Guadalajara; el 1 por Palencia; el 1 por Segovia; y 1 por Teruel.

Además de Montero, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tampoco está en la lista de nombres firmados entre Podemos y Sumar para las generales. Tampoco irá en las listas la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Vicky Rosell.