Zapatero, sobre Felipe González: "Pido a todos que apoyen al Gobierno"

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 22 jul (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha definido este miércoles como un militante que siempre defenderá al PSOE, "y mucho más si está en el Gobierno", y ha sugerido que el expresidente Felipe González y todos los progresistas tendrían que apoyarlo también.

"Pido a todos los que sentimos el ánimo progresista, hayan sido líderes o no líderes, que apoyen al Gobierno", ha respondido el expresidente a los periodistas que, antes de su participación en un curso de verano en El Escorial, le han preguntado si le gustaría que las posiciones de Felipe González fueran distintas y si cree que es un "abierto opositor" del Gobierno, como lo ha definido hoy Pablo Iglesias.

Rodríguez Zapatero clausura esta tarde un curso de verano organizado por Podemos, con cuyo secretario general ha mantenido el expresidente un encuentro informal en el que fundamentalmente han hablado de la negociación europea, según ha explicado el expresidente.

Sin pronunciarse expresamente sobre las palabras de Iglesias, el que fuera secretario general de los socialistas ha considerado que incluso "personas que no se sintieron nunca muy cercanas al PSOE" están apoyando al Gobierno, y ha añadido: "La crítica fatua me descompone y la actitud constructiva me motiva, me estimula".

Además, Rodríguez Zapatero ha definido como "excelente" la gestión de Pedro Sánchez en la negociación europea y se ha mostrado orgulloso de que quienes gobiernan ahora "lo hagan mejor" que se hizo en el pasado.

"Yo quiero que los que estén lo hagan mejor que nosotros, porque eso significa que nosotros lo hicimos bien", ha reflexionado.

El expresidente ha remarcado que él apoya el Gobierno "por convicción" y porque se siente "identificado plenamente" con sus políticas.

En concreto, ha destacado el ingreso básico universal, "un quinto pilar del Estado del bienestar", que, según ha dicho, estuvo entre sus inquietudes cuando fue jefe del Ejecutivo.

Preguntado sobre si se siente más cercano a Podemos o al PSOE, el expresidente ha respondido: "Yo soy del PSOE casi desde que me salieron los dientes y lo seré hasta el final... Siempre defenderé a mi partido y mucho más si está en el Gobierno, porque para mí es una lealtad obligada. Es el que más ha hecho por la democracia".

Sin embargo, Rodríguez Zapatero ha dicho que se inscribe en una cultura del "socialismo democrático", "republicano" y "respetuoso" y ha puesto en valor el trabajo de Podemos, que logró -ha dicho- "construir un proyecto político desde muy poco".

Sobre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ha destacado que funciona: "Hay más entendimiento en este Gobierno de coalición que en algunos de partido único. Esto es así. Ahora, la memoria es frágil y los intereses, muchos".

En ese sentido, ha cuestionado "la estrategia no muy brillante" del PP de criticar de una manera exagerada a Pablo Iglesias, por ser el líder del partido pequeño y más de izquierdas de la coalición, y se ha mostrado convencido de que "no le funcionará".

"Nada une más que la adversidad y la crítica exagerada", ha afirmado Zapatero, que considera que "el PP no se entera". "Los que más se van a arrepentir van a ser ellos", ha zanjado respecto a los posicionamientos del principal partido de la oposición durante la pandemia.

A su juicio, lo único que le funcionaría al PP para ser alternativa de Gobierno es "que se hiciera cargo de verdad de la situación del país", lo que implicaría ayudar al Ejecutivo en los momentos en que sea necesario.

Preguntado sobre si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, hubiera gestionado mejor el partido, Rodríguez Zapatero ha dicho que es muy difícil de barruntar qué habría sucedido.

"Siempre he dicho que Casado no lleva mucho tiempo en el liderazgo del PP. Espero que sienta e interprete que para ser presidente del Gobierno de España, que es un gran honor, hay que saber arrimar el hombro de verdad a España en los momentos difíciles, te salga bien o mal políticamente", ha dicho.