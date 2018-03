¿Está tu empresa a salvo de ciberataques?

Hoy en día si no estás en Internet no existes. Pasa lo mismo con tu negocio, si no está en Internet es como si no lo tuvieras. No pienses que por vender calcetines y pijamas en una tienda de barrio no necesitas una página web porque te equivocas. Tener una cuidada página web, actualizada y con información de interés para los clientes es algo básico para tu empresa, ya que funciona como tu mejor carta de presentación. En este post te enseñamos los 10 detalles que no puedes olvidar en tu escaparate digital para que invites a entrar a tu público objetivo y conquistes a los que no te conocían.

1. Elige un buen nombre para tu web. El dominio de tu página web tiene que ser similar al de tu empresa para que la gente que te conozca a ti o a tu negocio sepa como buscarte en la red. Puedes añadirle al nombre de tu empresa el sector en el que opera, es decir, si tienes un restaurante o una mercería puedes nombrar al dominio “restaurante X” o “mercería Y”. De esa manera, en el nombre de tu página web aparece tu marca que es tu nombre y tu sector de negocio todo en uno. Intenta no poner guiones o números en el dominio porque será más difícil encontrarte. Asimismo, intenta que el nombre no supere los 50 caracteres ya que nadie se acordará al buscarte y mucho menos aparecerás el primero en los buscadores.

2. Datos de contacto y ubicación. Los datos de contacto son imprescindibles para que los clientes puedan contactar con la empresa para la compra de un producto o servicio, para resolver dudas o para saber dónde están ubicados si el negocio es físico. Por tanto, en tu página web debe aparecer la dirección del negocio, acompañado por un mapa para facilitar la llegada a tu comercio, el número de teléfono, una dirección de correo electrónico, así como el horario de apertura.