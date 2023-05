Wes Anderson es un cineasta estadounidense nacido en Houston, Texas en 1969. Sus películas (El gran hotel Budapest, Moonrise Kingdom, Fantástico Sr. Fox o La crónica francesa, entre otras muchas) se han convertido en todo un fenómeno, particularmente por su estética, muy reconocible, y por sus peculiares movimientos de cámara. Películas divertidas sobre personajes estrambóticos que transmiten buen rollo y te dejan con una sonrisa.

La popularidad de su cine ha llegado también a las redes sociales, y desde hace unas semanas es frecuente ver en TikTok vídeos en los que los distintos usuarios muestran cómo sería un día de su vida si lo rodara el cineasta texano. Se ha vuelto una tendencia tan popular que hasta grandes medios de comunicación enseñan cómo se verían sus redacciones si aparecieran en una película de Wes Anderson.

Quienes hacen estos vídeos, procuran elegir lugares muy estéticos para rodar. Pero claro, no todo el mundo vive en un hotel gigantesco, en un submarino o viaja todos los días en tren por la India. Así que la mayoría se limita a componer planos simétricos o composiciones cuyo mayor interés está en el centro, y en aparecer en imagen con ropa estrafalaria. No van desencaminados, pero si te apetece sumarte a esta corriente y quieres hacerte profesional en el noble arte de imitar a Wes Anderson, te dejamos por aquí unos consejos:

1) Cuida la estética del conjunto del plano. La paleta de colores es importantísima en el cine de Wes Anderson. No vale solo con llevar ropa de tonos muy marcados: la clave es que el espacio tenga también una estética muy cuidada y que los colores de ese lugar combinen con los del vestuario.

2) Los planos son fundamentalmente frontales o laterales. Grábate siempre que puedas de frente o de perfil.

3) Los movimientos de cámara fundamentales son travellings rectilíneos: la cámara se tiene que mover de la forma más recta posible. Fundamentalmente se usan para seguir a los personajes. Son muy habituales también los seguimientos laterales a personajes que avanza de perfil.

4) Graba con planos abiertos y evita en general los más cerrados o los primeros planos. Cuando los utilices, sin embargo, intenta que sean muy marcados y peculiares.

5) Si quieres sumarte un punto extra con los movimientos de cámara, atención a esto: deja que el personaje salga de plano, sin mover la cámara y, una vez que esté fuera de la imagen, reencuadra con un suave paneo (un movimiento de cámara lateral sobre el propio eje de la cámara, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda) para volver a mostrar al personaje haciendo alguna acción.

6) Es importante que la imagen tenga una gran profundidad de campo: nada de fondos rotos o desenfocados.

7) La música tiene que ser alegre o generar algún tipo de contraste divertido con lo que se ve en la imagen. La mayoría de los vídeos de la tendencia de Wes Anderson en TikTok van con la canción Obituary de Alexandre Desplat, incluida en la banda sonora de La crónica francesa de Wes Anderson.

8) Atención a la dirección de actores: los personajes tienen que moverse de forma un poco particular, un poco como si estuvieran desganados. Y es bueno jugar con los silencios incómodos. Si corren, los personajes lo harán de forma particular: de forma extraña y algo patosa, pero elegante.

9) Intenta incluir algún elemento kitsch o demodé. Por ejemplo: una pluma, un gramófono o una máquina de escribir.

10) Puedes hacer inventarios de objetos de tu día a día. La idea es enumerarlos, pero mostrándolos uno por uno, grabados de forma también frontal sobre un fondo de un color muy marcado.

11) En algún momento estaría bien incluir alguna carta, escrita con una esmerada caligrafía antigua. Si la carta está escrita a máquina, no dejes de incluir el sonido de alguien tecleando la máquina de escribir, aunque no se le vea en la imagen.

12) Si puedes, incluye un personaje animado: un muñeco al que muevas foto a foto, con la técnica de stop-motion. Un zorrito o un perro pueden ir bien, por ejemplo.

13) Si sacas alguna novela o libro de poesía quedarás todavía más Wes Anderson. Sobre todo si son libros en francés. Es importante que estén en su idioma original, aunque tú no lo domines. Nada de traducciones o de ediciones bilingües.

14) Las películas de Wes Anderson son fundamentalmente corales. Así que, aunque estés mostrando tu día a día, no seas egocéntrico y mete a varios personajes en las imágenes. Si puedes, intenta liar para que participe en tu vídeo a Owen Wilson, Jason Schwarztman, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody o a Anjelica Huston. Es opcional, pero añade un plus que viene muy bien. Si no los tienes a mano, tira de algún familiar o de algún amigo.

15) Vete a Chinchón (Madrid) y graba: podrás adelantarte al cineasta y decir que sacas tu vídeo a lo Wes Anderson rodado en Chinchón antes de que se estrene la propia película de Wes Anderson rodada en Chinchón. Y verás de paso un pueblo muy bonito.

Por si te sirve de inspiración, te dejamos este sketch de Saturday Night Live en el que muestran cómo sería una película de terror rodada por Wes Anderson. Las parodias suelen ser una forma bastante buena de ver exageradas las características principales de un estilo determinado. Si sigues estos trucos no te garantizamos hacerte viral, ni tampoco ganar un Oscar, pero bueno, Wes Anderson tampoco tiene ninguno. Y seguro que al menos harás que el director texano más parisino de todos los tiempos se sienta orgulloso de ti.