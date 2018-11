Cifuentes, contra el Ayuntamiento de Madrid por una inundación que es competencia del gobierno regional

Las lluvias que han caído en Madrid en las últimas horas han motivado la última reaparición de Cristina Cifuentes. Todo ha comenzado tras un tuit de la expresidenta madrileña, en el que se quejaba de la inundación en la plaza de Colón y de que el Ayuntamiento no se preocupara por ello.

A eso ha respondido Inés Sabanés, actualmente delegada de Medio Ambiente, que le ha recordado a Cifuentes que el saneamiento es competencia del Canal de Isabel II. Es decir, de la Comunidad de Madrid que la exlíder del PP madrileño presidió hasta el pasado abril.

El tuit de Cifuentes no ha pasado desapercibido, ya que su actividad en la red social se ha reducido notablemente desde que dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid. Las reacciones a su mensaje han ido desde el reproche a los chistes, con algunos tuiteros diciéndole que ya se estaba metiendo en otro charco. Algo que ella se ha tomado con humor.

Pues me he metido... porque si no lo hago no paso 😝